セイハで踏もう、はじめのステップ　セイハダンスアカデミー春の入会キャンペーン開催！

セイハネットワーク株式会社

全国で子ども向けダンススクールを展開する株式会社セイハダンスアカデミー（福岡県福岡市，代表取締役：坂口 正美，以下セイハダンスアカデミー）では、2026年1月5日(月)～3月31日(火)の期間で、「春の入会キャンペーン第一弾」を実施しております。入会金無料でお得に始められるこの時期、ぜひお近くの教室まで体験レッスンにお越しくださいませ！

【セイハダンスアカデミーの3つの魅力】

１.“踊れた！”を実感できる、独自のメソッド

セイハでは、初めてダンスに触れるお子さまでも安心して取り組める独自の「パパイヤ式ダンス」メソッドを導入。動物や食べ物など親しみやすいテーマを使い、楽しみながらステップアップが可能です。

２.忙しいご家庭にもやさしい「振替レッスン」制度

急なお休みでも安心。アプリで簡単に振り替えられるので、無理なく継続できます。

３.年に1回の個別面談で「できた！」を一緒に実感

お子さまの成長を丁寧に見守り、保護者の方と共に次のステップへ。学びだけでなく、心の成長にもつながります。

〈特典内容〉

実施期間：2026年1月5日(月)～3月31日(火)

対象：期間中に体験授業を受けた後、ご入会された方

特典：入会金無料（通常5,500円税込）

▼セイハダンスアカデミーとは

「創」「体」「意」の3つの言葉を大事にするセイハダンスアカデミーでは、想像力から新しいものを「創」りだす力、はつらつと成長していくための「体」をつくり、「意」志を伝える強さや「意」欲を身につける。カラダだけではなく、ココロも鍛えられるそんな教育を目指しています。

▼幼児に特化したカリキュラム

来年度年少さんを迎える、2歳・3歳児のお子様から始められる「パパイヤ式ダンス」を取り入れ、マットを使用して楽しく体を動かし、体を使った表現力・想像力をはぐくむことができます。ヒップホップ、ジャズ、ロックなどのジャンルを中心に、楽しみながらダンスが身につくカリキュラムになっております。

▼パパイヤ式ダンスとは

パパイヤ鈴木氏が生み出した「カズフミくん」を使用するカリキュラムです。ベースとなるカズフミくんメソッドを使っています。カズフミくんメソッドは、1から4の数字が書かれた「カズフミくんマット」を順に踏んでいくだけで、誰もが簡単に踊れるようになります。ダンスに最も大切な基礎スキルである、下半身の体重移動が自然と身につく、まさにダンスの譜面のようなもの、それがカズフミくんなのです。

▼セイハダンス無料体験のお申し込みはこちらから

https://www.seiha.com/dance-academy/entry/

▼セイハダンスアカデミー ホームページはこちらから

https://www.seiha.com/dance-academy/

▼セイハダンスアカデミーフリーダイヤルはこちらから

0120-815-718

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/seiha1985_official/

▼セイハネットワークとは

1985年（昭和60年）創業、福岡市博多区に本社を置き、英語教室運営を中心に展開。主に大手ショッピングセンター内など全国で約880の教室を運営し、約88,000人の生徒が通う人気教室「セイハ英語学院」を主体に「そろばん教室88くん」「セイハダンスアカデミー」「パパイヤ式キッズダンスアカデミー」「プログラミング教室 ロボ団」などの教室運営に加えオンライン英会話「UPトーク」や留学事業などを展開し、2022年からは、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」を開設、「体験型英語学習施設」も運営している。また、2023年12月からは株式会社テスコ「テスコ英会話スクール」、2024年4月からは株式会社神田外語文庫「神田外語キッズクラブ」がグループ会社になっている。

■本社所在地：福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館4F

■代表者：代表取締役 坂口 正美

■設立：昭和60年 3月

■事業内容： 総合教育サービス業、英会話教室事業、保育事業、ダンス教室事業、そろばん教室事業、カルチャー教室事業、プログラミング教室事業、オンライン英会話事業、留学事業、オリジナル英語教室教材の企画・製作、学校法人日本教育学園でのインターナショナル幼稚園、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」の運営。