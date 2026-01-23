サロンクオリティの美容特化型インナー「peu a beaute」ブランドムービー 公開

Caddireat Innovation株式会社

サロンクオリティの美容インナーメーカー、キャデリートイノベーション株式会社（本社:東京都中央 区. CEO：小泉 智央、https://www.caddireat.com ）が展開する美容特化型インナーブランド「peu a beaute（プウアボーテ）」は、2025年のリブランディングを機に新たなブランドムービーを公開いたしました。

本ムービーでは、ブランドの新たな価値軸として掲げる 「自律の美」 を表現し、纏うことで目覚める“内面から輝く美”をメッセージとして発信します。

＝＝＝

▼ ブランドムービーはこちらにて公開

https://youtu.be/gscOTzyyutA

＝＝＝

peu a beaute（プウアボーテ）の新テーマ「自律の美」とは

全国の美容サロンで認められる、高品質な素材と職人の技術で仕立てられた、機能性インナーpeu a beaute（プウアボーテ）。

纏うことで、他者評価ではなく自身の身体と向き合い、自らの意志で美しさを育むことを大切にしてい ます。 また、光電子(R) 繊維を贅沢に使用しており、自らの体温を利用して遠赤外線を輻射することで、血行促 進やむくみ軽減、冷え対策をサポートすることで、 シェイプアップなど自らで美しさを”目覚めさせる”ことも表現しています。

peu a beaute（プウアボーテ）シリーズについて

peu a beaute（プウアボーテ）は、エステティックサロンなどでのカウンセリング販売を想定し、国内の職人による丁寧なもの作りを実現しながらも、光電子(R)繊維を贅沢に使用した高品質・高機能な日本の『機能性美容インナーアパレル』ブランドです。体温を利用して遠赤外線を輻射することで、血行促進やむくみ軽減、冷え対策をサポートし、スパッツやガードルなどでシェイプアップ、骨盤ケア、姿勢サポートなどを「着るだけ」で実現。美容・エステサロンでも人気です。 締め付けず着続けられる機能性インナーとして開発されたシリーズです。 着用感やその効果が提案ツールとして活用しやすい点として評価され、結果として継続的な導入につながってきました。 また＜アフターフォロー＞や＜無在庫物販＞が長期的にサロンビジネスを支える存在として支持されている理由の一つです。 また、peu a beaute（プウアボーテ）は美容業界内で高い評価を受け、専門誌アワードで5年連続 「BEST BEAUTY ITEM」として選出され＜殿堂入り※＞を果たしています。

※専門誌での受賞・殿堂入りの実績は、プロの現場からの支持を象徴しています。

peu a beaute リブインナー 販売価格:\14,080(税込）

Caddireat Innovation 会社概要

私たちは、お客様とともに、美の革新を創造する会社です。

そのために「サロンスタッフ様が商品を心から好きになること」商品のよさを実感し、納得し、商品を「好き」になる。そのための商品作りを熱量を持って取り組んでいます。

会社名：Caddireat Innovation株式会社

事業内容：化粧品、美容インナーの製造販売

公式サイト：https://www.caddireat.com/

お問い合わせ：https://www.caddireat.com/contact/