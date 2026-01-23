Simplehuman 自動式ソープディスペンサー「センサーポンプ キャディ付き」3色を新発売

シンプルヒューマン・ジャパン合同会社

ハウスウェアブランド Simplehuman（シンプルヒューマン(https://www.simplehuman.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sensorpump_pressrelease_2026)）は、非接触でソープをディスペンスできるセンサーポンプに、専用キャディを組み合わせた「センサーポンプ キャディ付き(https://www.simplehuman.co.jp/products/sensor-pump-9-oz-caddy?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sensorpump_pressrelease_2026)」を発売しました。

日々の洗い物の動きに着目し、使いやすさと美しさをひとつにした、キッチンまわりの新しいスタンダードを提案します。

センサーポンプ キャディ付き カラー：ツヤ消しステンレス（ST1086）

洗い物は、ポンプに触れることや置き場所を探すことなど、動作が途切れやすい家事のひとつです。こうした小さなストレスが積み重なることで、キッチンの使い心地は大きく左右されます。



本製品は、非接触で使える快適さと、収納による整いを一体化。日常の流れを妨げることなく、洗い物の所作をよりスムーズで自然なものへと導きます。

日常の所作を、より自然に

センサーに手をかざすだけで、必要な量のソープを自動でディスペンス。ポンプに触れることなく使用できるため、手元やシンク周りを清潔に保てます。また、手の位置によって吐出量を調整でき、無駄なく使える設計です。

手をかざす高さによって、吐出量を自動で調整します。整然とした佇まいをつくる専用キャディ

ポンプとスポンジを美しく収める専用キャディを付属。使用頻度の高いアイテムが定位置に収まり、シンク周りが自然と整います。道具が主張しすぎることなく、キッチンに静かに溶け込む佇まいも、simplehumanならではの特徴です。

専用キャディは、マグネット式で取り外し可能です。長く使える、合理的な設計

センサーポンプ背面に配置された充電ポートにより、見た目の美しさと使いやすさを両立しました。1回の充電で長期間使用でき、頻繁な充電は不要。防水性能IP67に対応しており、水回りでも安心して使える耐久性を備えています。

オン・オフが一目でわかるスイッチと背面充電ポート。空間に調和する、simplehumanのデザイン

無駄を削ぎ落としたフォルムと落ち着いた質感が、キッチン全体に洗練された印象をもたらします。機能性を前面に出しすぎない佇まいは、使うほどに心地よさが伝わります。

製品概要

製品名：センサーポンプ キャディ付き(https://www.simplehuman.co.jp/products/sensor-pump-9-oz-caddy?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sensorpump_pressrelease_2026)

ツヤ消しステンレス（SKU：ST1086）／価格：17,000円（税込）

マットブラック（SKU：ST1089）／価格：19,000円（税込）

ホワイト（SKU：ST1088）／価格：19,000円（税込）

発売日：発売中



ツヤ消しステンレス（ST1086）マットブラック（ST1089）ホワイト（ST1088）■ Simplehumanについて

Simplehuman（シンプルヒューマン）(https://www.simplehuman.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sensorpump_pressrelease_2026)は、創業25年を迎える、アメリカ・ロサンゼルス発のハウスウェアブランドです。「暮らしを快適に」をテーマに、日常のルーティンをより快適にするプロダクトを開発し続けています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

シンプルヒューマン・ジャパン合同会社

PR担当：大橋

Email：bizsupport@simplehuman.co.jp