「AI Agent Day 2026」全登壇者を一挙公開｜AIエージェント導入後の変化と、世界が進める“未来実装”を俯瞰する2日間

生成AI技術を活用したAIエージェントの社会実装を推進し、顧客体験（CX）の変革を目指す一般社団法人AICX（AI Customer Experience）協会（東京都、代表理事：小栗伸、小澤健祐、以下、AICX協会）は、2026年2月12日（木）～2月13日（金）に開催するカンファレンス「AI Agent Day 2026」の全登壇者及びセッションタイムテーブルを公開しました。

AI Agent Day 2026 テーマ

AI Agent Day は、AIエージェントに特化した国内最大級のカンファレンスです。

前回は申込5,600名超・満足度90％超を記録し、AIエージェント活用の最新事例と実務知見を体系的に学べる場として高い評価を得ました。

AI Agent Day 2026 は 「AI導入の、その先へ。AIエージェントがもたらす構造変革」 がテーマ。

導入が進んだ今だからこそ直面する課題や、組織・業務・制度の変革をどのように進めていくべきかを、国内外の事例や構想を交えて議論します。

単なるトレンド共有ではなく、自社を次のステージへ進めるための具体的な手がかりが得られる2日間です。

公式サイト :https://ai-agentday.jp/

タイムテーブル

【Day1】2026年2月12日（木）

10:15～10:45

【基調講演】成約18,500件！AIエージェント導入後に起こる「分断」の超え方

株式会社セールスフォース・ジャパン

製品統括本部 プロダクトマネジメント & マーケティング本部 プロダクトマーケティングマネージャー

三宮 健太 氏

10:50～11:20

【基調講演】Gemini 3 で実現する Agentic AI（エージェント型 AI）の企業実装

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

マーケティング本部 Google Cloud 担当部長

北瀬 公彦 氏

11:25～11:55

300万時間削減へ - 全社員のAIワーカー化を目指す クレディセゾンのAI戦略「CSAX戦略」

株式会社クレディセゾン

取締役 専務執行役員 CDO 兼 CTO

小野 和俊 氏

12:00～12:30

【基調講演】AIエージェント時代の業務設計 ― "AI前提"への転換とは何か

ServiceNow Japan合同会社

APJ Innovation Officer

佐宗 龍 氏

12:35～13:05

AI役員（CoreMate）とともに進む経営 ― 導入後に見えてきた現場のリアル

キリンホールディングス株式会社

デジタルICT戦略部 主務

真弓 裕貴 氏

キリンホールディングス株式会社

経営企画部

木村 弥由 氏

13:10～13:40

日清食品グループが推進するAI活用推進と組織力向上の取り組み

日清食品ホールディングス株式会社

執行役員CIO

成田 敏博 氏

13:45～14:15

AIエージェント導入に向けたリアルと課題

日本航空株式会社

システムマネジメント部・部長

福島 雅哉 氏

14:20～14:50

（仮）AI Readyな組織への転換点。コインチェック社の事例に学ぶ、現場の意識と行動を変えた舞台裏

コインチェック株式会社

社内サービス部 社内サービスグループ グループリーダー

河石 良太郎 氏

シンシアリー株式会社

デリバリー マネージャー

秋元 かおる 氏

14:55～15:25

AIエージェント時代の組織とは｜全員知るべき人事変革の重要性

株式会社グロービス

デジタルプラットフォーム部門 マネジング・ディレクター / グロービス経営大学院 教員

鳥潟 幸志 氏

15:30～16:00

ツール導入から「構造変革」へ ─ DNPにおけるAIエージェント実装、その定着プロセスと知見

大日本印刷株式会社

ABセンターAI事業開発ユニット 主席技術員・部長

和田 剛 氏

16:05～16:35

「AIをまとった生活者」 の登場：企業が目指すべき『共創エージェント』と『３つのA』

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

執行役員 Chief AI Officer 兼 Human-Centered AI Institute 代表

森 正弥 氏

16:40～16:55

ヒューマンエージェントインタラクション：「社会」をつくるAI技術

慶應義塾大学

理工学部・准教授

大澤 博隆 氏

17:00～17:30

AI導入のその先へ ― 現場が自ら動き出す、清水建設のAIエージェント定着戦略

清水建設株式会社

NOVAREイノベーションセンターAI共創グループ・グループコンダクター

古川 慧 氏

【Day2】2026年2月13日（金）

10:15～10:45

【基調講演】国内営業におけるAI活用の実態 ― 調査データで読み解くFuture of Salesの始め方 ―

PwCコンサルティング合同会社

執行役員, Officer / フロントオフィス＆エクスペリエンス事業部 パートナー

糸山 敏士 氏

PwCコンサルティング合同会社

フロントオフィス＆エクスペリエンス事業部 パートナー

平野 恵理子 氏

10:50～11:20

Agentic AI × Physical AI × ドメインナレッジで実現する組織と業務の新たな最適化

株式会社 日立製作所

AI CoE Generative AIセンタ ワンストップサポートサービス 部長

滝川 絵里 氏

11:25～11:55

汎用AIエージェントの今と未来

Manus AI / BUTTERFLY EFFECT PTE. Ltd.

Growth & Marketing Dep・ Solution Specialist

原山 修 氏

12:00～12:30

日本のAI戦略

衆議院議員

平 将明 氏

12:35～13:05

エージェント・ベースト・ソサエティ

東京大学

生産技術研究所 特任教授

三宅 陽一郎 氏

13:10～13:40

PoC で終わらせない AI エージェント導入の運用＆組織設計

日本マイクロソフト株式会社

クラウド & AI ソリューション事業本部 ソリューション エンジニア

大森 彩子 氏

13:45～14:15

2026年は特化型AIエージェントで脱PoC貧乏

― コールセンター自動化の実運用で検証したROIの出し方

Gen-AX株式会社

代表取締役社長 CEO

砂金 信一郎 氏

14:20～14:50

世界が注目するAIワークスペース「Genspark」の最新事例

Genspark株式会社

エンタープライズセールスリーダー

中島 隆行 氏

14:55～15:25

AWS の Frontier Agent

Amazon Web Services Japan

Sr. GenAI Solutions Architect

針原 佳貴 氏

15:30～16:00

Dify開発者とライオンの生成AI民主化の事例から学ぶワークフロー内製化のいろは

ライオン株式会社

執行役員 全社デジタル戦略担当

中林 紀彦 氏

株式会社LangGenius

代表取締役社長

キジ マルダン 氏

16:05～16:35

Physical AIのためのオープンなロボット基盤モデル開発

早稲田大学 / AIロボット協会

教授 / 理事長

尾形 哲也 氏

16:40～17:10

どうする？AI Agentを入れても営業生産性が上がらない！～営業生産性向上に必須の5つの原則～

パーソルホールディングス株式会社

執行役員 / Chief Productivity Officer

元マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー

倉本 由香利 氏

※プログラムの内容・時間は予告なく変更することがございます。

AICX協会 登壇者

小澤 健祐（代表理事）小栗 伸（代表理事）山崎 陽平（理事）神川 陽太（有識者理事）

開催概要

- イベント：AI Agent Day 2026- 開催日時：2026年2月12日（木）～2月13日（金）- 開催形式：オンライン開催（YouTube配信）- 主催：一般社団法人AICX協会- 運営：株式会社ビジョナリーエンジン- 対象：AIエージェント導入を検討している企業、官公庁関係者、技術者、メディア関係者- 参加費：無料（事前登録制）

※2026年2月13日（金）夜に「AI Agent Day 2026」オフラインイベントも開催予定です。

参加登録時に、オフラインイベント参加希望の有無をご回答ください。

セッションテーマ

Day 1「AI導入後の次なる課題」｜現場で起きている「構造変革」のリアル

多くの企業で起きている「構造変革」のリアルに焦点を当て、組織・文化・業務デザインをどう再構築するのかを探ります。

Day 2 「今知るか、後から追うか」｜世界はすでに未来を実装している

AIエージェントは社会の中で動き出しています。ロボティクス、オンデバイスAI、デジタルツイン、社会シミュレーションなど、AIが社会基盤を変革しつつある現場を追います。

無料で参加登録 :https://ai-agentday.jp/

スポンサー募集

AICX協会では、本カンファレンスの趣旨に賛同し、AIエージェントの社会実装を共に推進いただけるスポンサー企業を募集しています。ご希望の方は下記「お問い合わせはこちら」よりご連絡ください。

【参画メリット】- カンファレンスにおける講演・セッション登壇枠の提供- リアル交流会（2月13日夜開催）への特別招待- AIエージェント業界における自社の認知度向上- AIエージェント導入を検討中の企業担当者やキーパーソンとの直接的なネットワーク構築お問い合わせはこちら :https://share-na2.hsforms.com/10uJZGxO4SYiCRj9szqMDTg40103o

AICX協会について

AICX協会（AI Customer Experience Consortium）は、 「分断を超え、体験を変える」をミッションに、AIエージェントの社会実装を通じて、人とAIが共に創造する新しい顧客体験の実現を目指す業界横断型のプラットフォームです。

AICX協会は、生成AIやAIエージェントの急速な発展を背景に、単なる技術普及団体ではなく、「社会実装・倫理・人材・ガバナンスを含めた総合的な変革の場」として設立されました。

企業・自治体・研究機関が垣根を越えて連携し、新しい顧客体験や労働の在り方を再定義するための議論・実証・制度提言を行っています。また、教育・研究・普及・標準化などを通じ、AIエージェントが社会に信頼される形で根付くための仕組みづくりを進めています。

公式サイト：https://aicx.jp

