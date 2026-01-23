「大戸屋ごはん処」がフィリピンに初進出！

株式会社大戸屋ホールディングス

株式会社大戸屋ホールディングス（本社：神奈川県横浜市 代表：蔵人賢樹、以下大戸屋）は“素材”と“手作り”にこだわった「大戸屋ごはん処グランドハイヤットレジデンス２店」をフィリピンのマニラ首都圏内のタギッグ市にあるBGC地区(Bonifacio Global City)に同国第１号店としてオープンする事が決まりました。これに先駆け、2025年11月20日（木）同社代表取締役社長の蔵人賢樹氏（写真中央）とパートナーとなるFederal Brent Retail社社長のEdward William S. Tan氏（写真左）とで調印式が行われました。

蔵人賢樹社長はスピーチの中で「この提携を通じて私たちのブランドの魅力をさらに多くのお客様に届けることができると確信している」と語っております。

パートナーのFederal Brent Retail社は、フィリピン大手不動産Federal Landグループの関連会社であり、今回の出店地はGrand Hyatt Manila Residencesの1，2階となりとなります。まずはフィリピンの首都マニラを皮切りに全土への展開も検討しております。

- 大戸屋ホールディングスの海外展開について大戸屋がご提供する定食は、日本の「食卓ごはん」。それは、日本の家庭で長い時間をかけて育まれてきた、心のこもったごはんです。家庭の健康を願い、おいしさだけでなく、栄養を考えて作られた家庭食を、定食というかたちで世界中にお届けしたい、世界中のお客様の心と体の健康に貢献したいという思いの具現化を目指し、2005年から、海外展開をスタートさせました。直近では10月にカンボジアに初出店し、現在海外では、タイ（59店舗）、台湾（52店舗）、インドネシア（15店舗）、香港（4店舗）、米国（4店舗）、マレーシア（1店舗）、カンボジア（1店舗）の計136店舗を展開しております。(2025年12月時点)

- 海外の店舗メニューについて海外の店舗においても、日本の商品と同じ味・品質でのご提供を方針とし、あえてローカライズをせず、調味料や主要食材を最大限日本から輸出。大戸屋定番の焼き魚や、鍋メニューなど、日本と同じ味・品質の定食をご提供し、店内調理にこだわっております。鶏と野菜の黒酢あん

不動の人気NO.1メニュー！玄米黒酢と黒糖に、りんご酢で味を調えた、大戸屋オリジナルの黒酢あん。ごろっと大きな野菜とお肉で大満足の一品です。

ほっけの炭火焼き

皮はパリッと身はふっくらジューシー、脂ののったほっけを炭火でじっくり焼いた大戸屋こだわりの魚定食。健康志向の方やダイエット中の方にも嬉しいメニュー。おろしたての大根おろしでさっぱりと。

- 店舗概要・店舗名：大戸屋ごはん処グランドハイヤットレジデンス2店・住所：Grand Hyatt Residences Tower 2, 8th Avenue corner 35th street,Grand Central Park, Taguig City, Philippines・営業時間：11:00 - 23:00 ※現地時間 (Last Order: 22:00)

