次世代Wi-Fi 7対応・手のひらサイズのポータブルルーター「ASUS RT-BE3600 Go」を主要販売店にて一般販売を開始

ASUS JAPAN株式会社（以下 ASUS）は、Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）に対応したポータブルルーター「ASUS RT-BE3600 Go」について、クラウドファンディングでの先行展開を経て、量販店およびECサイトでの販売を2026年1月23日（金）より開始いたします。

本展開により、より多くのお客様が本製品を購入いただけるようになります。

クラウドファンディング先行展開から一般販売へ

ASUS RT-BE3600 Goは、外出先や出張先、自宅などさまざまな利用シーンを想定した、Wi-Fi 7対応のポータブルルーターです。ASUSでは本製品を、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING(https://greenfunding.jp/)」を通じて先行的に展開してまいりました。

このたび、先行展開期間を経て、量販店およびECサイトでの販売を開始いたします。これにより、法人・個人を問わず、より多くのお客様に本製品をご利用いただけます。

製品特長

RT-BE3600 Goは、最新のWi-Fi 7規格に対応し、最大3,600Mbpsの高速通信を実現します。コンパクトな筐体設計により、据え置き用途だけでなく持ち運びにも配慮した設計となっており、外出先でのインターネット接続や簡易ネットワーク構築など、柔軟な運用が可能です。

また、2.5Gbps WANポートやUSB-C給電対応で、出張や旅行、アウトドアなど幅広いシーンで快適なインターネット環境を提供可能です。デュアルWAN機能により、ホテルのWi-Fiとスマートフォンのモバイル回線を自動的に切り替えて安定した通信の確保も可能。スライドスイッチひとつで拠点間VPNへ簡単に接続できるため、自宅やオフィスのネットワークへどこからでも安全にアクセス可能です。さらにASUS独自の「AiMesh」や「AiProtection」など、セキュリティと拡張性にも優れた最新機能を搭載しています。

販売形態について

本製品は、量販店およびECサイトで販売開始されます。取扱店舗は以下となっております。

■取り扱い販売店（アルファベット順）

Amazon／ARK／ASUS Store／EDION／Joshin／ケーズデンキ／PC DEPOT／PC ONES／Rakuten

ツクモ／ドスパラ／パソコン工房／ビックカメラ／ヤマダ電機／ヨドバシカメラ／ZOA

■製品概要

- 通信規格：WiFi 7（IEEE 802.11be）対応- 通信速度：最大3,600Mbps（デュアルバンド）- 周波数帯：2.4GHz／5GHz- 無線LAN方式：IEEE 802.11be／ax／ac／n／a／b／g- 有線ポート：2.5Gbps WAN ×1 /1Gbps LANポート ×1- 給電方式：USB給電対応- 主な機能：VPN対応、AiProtectionによるネットワークセキュリティ、QoS機能- 発売日：2026年1月23日（金）

製品詳細：https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-7/all-series/rt-be3600-go/(https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-7/all-series/rt-be3600-go/?utm_source=PR&utm_medium=Link)

*本製品「RT-BE3600 Go」のご使用には電源接続が必要であり、内蔵バッテリーは搭載していません。

*本製品「RT-BE3600 Go」単体ではインターネット通信はできません。ご利用には、プロバイダー契約済みのインターネット回線（光回線・モバイル回線など）、または公共 Wi-Fi など既存のインターネット環境との接続が必要です。

*5GHz帯をご使用の際は、電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外での使用が禁止されています。

