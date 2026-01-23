9th International Conference on Refractories, Jamshedpurに登壇しました

品川リフラ株式会社

品川リフラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤原弘之、以下「当社」）は、2026年１月20日、１月21日にインド ジャムシェドプールにて開催された9th International Conference on Refractories, Jamshedpur (通称ICRJ2026)に参加いたしました。

本会議では、当社からは代表取締役専務執行役員 小形昌徳による基調講演と、技術研究員2名によるプレゼンテーションを行いました。

ICRJ は、Indian Ceramic Society, Jamshedpur およびTATA STEELが主催する耐火物関連の国際会議の一つです。耐火物、冶金および関連分野における革新的な最新研究、応用事例を共有し、知識を広めるための場を提供することを目的としています。本会議は2年に一度開催されており、当社は例年積極的に発表を行っております。ICRJ2026には、13か国以上から約650名が来場し、盛況のうちに幕を閉じました。

代表取締役専務執行役員 小形昌徳は、「“日本の耐火物技術の特徴” - 鉄鋼メーカーとの緊密な協力によるカスタマイズソリューション -」というテーマにて基調講演を行いました。研究員による発表１.RH脱ガス炉用耐火物の最近の進展とクロムフリー耐火物（発表者：山下恭平）研究員による発表２.薄スラブモールド内流動安定化のための新設計扁平浸漬ノズル（発表者：上田剛史）品川リフラ株式会社 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/154526/table/22_1_8341eee25c57655206758cd631a8b886.jpg?v=202601230121 ]