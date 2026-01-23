【新商品】箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」より、熟練の箔押し技術によって植物の魅力を引き出した『Hakuoshi Botanical』の新商品を一般販売開始します

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」より、植物の繊細な魅力を箔押し加工で表現したシリーズ「Hakuoshi Botanical」より第2弾が登場！既に販売されているアイテムに加え、「B6リングノート」「ポストカード」「レターセット」が加わりました。

「文具女子博2025 横浜会場」にて先行販売され、2026年1月29日（木）からオンラインショップおよび、全国の取扱い販売店より順次販売開始いたします。

「Hakuoshi Botanical」シリーズに新アイテムが登場！

先月開催された「文具女子博2025 横浜会場」にて先行販売！多くの方々に好評いただいた人気商品です。花びらの重なりや葉の一枚一枚を、繊細な箔押しのみで丁寧に表現した「Hakuoshi Botanical」シリーズ。葉脈や花の立体感は、凹凸のある箔加工で再現し、光の角度によって表情を変える輝きが、植物本来の繊細さと奥行きを引き立てます。自分用にはもちろん、大切な人へのプレゼントにもぴったりなアイテムです。

【商品の概要】B6リングノート

手軽に持ち運べ、5mmの方眼付きで書きやすく実用性もあるB6リングノートです。

表紙の箔がきらきらと輝いてイラストの魅力を引き立たせています。

●商品サイズ：約W128×H182ｍm

●素材：紙・スチール

●仕様：70枚 140ページ / 方眼5mm付き

●商品価格（消費税込み）：各1,650円（1冊入）

ポストカード

本文デザインミモザスズランガーベラ

箔の凹凸で花びらや葉の細やかな線を表現しました。

光の角度で変わる輝きが、植物の繊細な表情や奥行き感を引き立てます。

●商品サイズ：約W100×H148ｍｍ

●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：各330円（1枚入）

バラブルースターミモザウンベラータパキララベンダースズランガーベラレターセット

花を送るような特別感を添えて、想いを包むレターセットです。

花束よりも気軽に、そっと想いを届けたい方にオススメの商品です。

●商品サイズ：箔押しカード 約W160×H202ｍｍ/便箋 約W156×H202ｍｍ/封筒 約W90×H205ｍｍ

●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：各770円（箔押しカード 1枚入 / 便箋 3枚入 / 封筒 1枚入）

バラブルースターミモザラベンダースズランガーベラ箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」

ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。京都市内の六角通りで生まれ、ブランドと技術を受け継ぎながら、長年さまざまなアイテムを生み出してきました。

特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。

■ROKKAKUブランドサイト

https://rokkaku-futaba.jp/

箔押し加工とは

熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。

■販売情報

【販売場所】

●ROKKAKU公式オンラインショップ

https://rokkaku-futaba.myshopify.com/collections/rokkaku-ob1toy%E3%82%AA%E3%83%93%E3%83%AF%E3%83%B3

●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

●全国の取扱い販売店

※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。

・『文喫 栄』

愛知県名古屋市中区栄４丁目1-1 中日ビル 2F

＜文喫 栄 公式サイト＞

https://sakae.bunkitsu.jp/

【販売開始日】

●ROKKAKU公式オンラインショップ：2026年1月29日（木）

●フタバオンラインショップ：2026年1月29日（木）

●全国の取扱い販売店

・『文喫 栄』：2026年2月上旬～順次販売開始

■フタバ株式会社概要発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）