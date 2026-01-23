テンダ、現場主導ノーコード開発をテーマにセミナー登壇

株式会社テンダ

マニュアルトータルソリューションを提供し、企業の業務効率化を支援する株式会社テンダ(本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部 晃、以下「テンダ」)は、オンラインセミナー『止まらない現場改革 ノーコード開発を成功させる“現場の巻き込み”と”自発性”の生み出し方』（2026年2月5日(木)開催）に登壇いたします。

本セミナーでは、ノーコード開発を現場で自走させるための最新動向と具体策を共有し、組織全体の業務効率化と持続可能なDX推進を支援します。

セミナーの概要

お申込はこちら（無料） :https://www.atled.jp/wfl/article/70263/- お問い合わせ：https://tepss.com/contact/

DX推進担当者・情報システム部門・現場改善リーダーを対象に、現場主導のノーコード開発による持続可能なDX推進 を中心にした講演・デモンストレーション・質疑応答を実施する60分のオンラインイベントです。

参加者は、「やらされ感」を脱却し、現場発の改善活動を継続させる仕組みとノウハウ を通じて、業務改善や全社展開のヒントを得ることができます。

＜このセミナーで学べること＞

- 現場を自走させるノーコード活用と巻き込み手法- 属人化を防ぐマニュアル整備・ナレッジ共有のコツ- AI連携で継続的に業務改善を回す仕組み

＜こんな方におすすめ＞

開催概要

- ノーコード導入後も活用が停滞し “現場の自走”に課題を感じている情シス／DX担当者- 属人化した業務を標準化し、見える化したいバックオフィス・管理部門リーダー- 成功事例を全社へ横展開し、継続的なDXにつなげたい経営企画・改善推進責任者

開催日時：2026年2月5日（木）11:00～12:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

定員：100名様

主催：株式会社エイトレッド／ワークフロー総研

共催：BizteX株式会社／株式会社テンダ

プログラム：

PC操作のマニュアルなら、自動作成ソフト「Dojo」について

「Dojo」は、累計導入社数3,000社以上の実績がある、PC操作のマニュアルを自動作成できる

ソフトです。

普段どおりのパソコン操作を行うだけで、自動で操作画面の取得や文言作成を行い、システム操作のマニュアル、業務手順書、eラーニングコンテンツなどを作成することができます。

さまざまな形式に出力することができ、Excel・Word・PowerPoint形式のドキュメントの他、システムの運用定着に効果的な動画マニュアル、PC操作を疑似体験できるシミュレーションマニュアルも簡単に作成できます。

※“Dojo”（ドージョー）は、株式会社テンダの登録商標です。

- 「Dojo」製品サイト：https://tepss.com/dojo/- 「Dojo」利用シーンと導入効果：https://tepss.com/dojo/scene/- 「Dojo」導入事例：https://tepss.com/dojo/case/- 「Dojo」資料ダウンロード：https://tepss.com/dojo/download/- 「Dojo」お問い合わせ：https://tepss.com/dojo/contact/株式会社テンダ 概要

【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内

【設 立】1995年6月

【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃

【資本金】325百万円（2025年11月末日時点）

【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業

【URL】https://www.tenda.co.jp/

【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/

