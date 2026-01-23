【JEANASIS25周年企画】「Champion」を代表するリバースウィーブ(R)の限定別注パーカーを発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のJEANASIS（ジーナシス）は、ブランド設立25周年を記念し、「Champion（チャンピオン）」との限定別注パーカーを2026年1月23日（金）より公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWNにて予約開始いたします。通常販売は2026年2月20日（金）より開始いたします。

今年で25周年を迎えるJEANASIS（ジーナシス）は、ブランド創設以来、女性たちの“自分らしさ”を支える服をつくり続けてきました。変わり続ける時代の中で、感性と日常に寄り添いながら進化してきたブランドの軌跡を、特別なコンテンツとともに振り返ります。

その第一弾として、”長く愛せるスタンダードを、今の気分でアップデートしたい“というブランドの想いから、Champion（チャンピオン）との別注アイテムが実現しました。

1934年の誕生以来、スウェットシャツのパイオニアとして広く愛され続けているChampion（チャンピオン）の不朽定番「リバースウィーブ(R)」が、柔らかなオートミールカラーと、潔いインディゴブラックの２色で登場。JEANASIS限定で販売します。

「リバースウィーブ(R)」ならではの上質な着心地が魅力で、ゆったりとしたシルエットのボディに、JEANASIS歴代のChampion別注シリーズと同様、袖口には見頃と同色のJEANASISのブランドロゴ刺繡を施し、細部までこだわり抜いたデザインとなっています。

■概要

WEB先行予約詳細：

2026年1月23日（金）正午12時～予約開始予定

特設サイト：

https://www.dot-st.com/jeanasis/cp/25thanniversary_no1

通常販売詳細：

2026年2月20日（金）

取扱い店舗：

・JEANASIS全店 ※販売店舗の営業時間に準ずる

・公式WEBストア and ST（アンドエスティ）※2026年2月20日（金）正午販売開始予定

・ZOZOTOWN ※2026年2月20日（金）正午販売開始予定

・楽天Fashion ※2026年2月20日（金）販売開始予定

■商品詳細

商品名：ChampionリバースウィーブZIPパーカー

価格：13,200円（税込）

カラー展開：オートミール

サイズ：FREE

商品名：ChampionインディゴブラックZIPパーカー

価格：15,400円（税込）

カラー展開：インディゴブラック

サイズ：FREE

■Champion（チャンピオン）について

Championは、1919年にニューヨーク州ロチェスターで誕生しました。

アスレチックウェアを起源とした機能的なデザイン・耐久性・素材・縫製といったひとつひとつのディテールにこだわるクラフトマンシップは、100年以上の歴史を経てなお脈々と受け継がれており、いつの時代もその時代に合わせた機能性やトレンド性を加味して進化し続けています。

代表作のスウェットシャツは、「ザ キング オブ スウェットシャツ」と評されるほど、世界中の多くのファンに愛されてきました。いつの時代も最高水準の品質とデザインにこだわり、挑戦を続け妥協を許さない細部までにもこだわった革新的な商品を今後も提供してまいります。

＜Champion Japan 公式オンラインストアURL＞

https://championstore.jp

＜Champion Japan 公式InstagramアカウントURL＞

https://www.instagram.com/champion_japan/

■JEANASIS（ジーナシス）について

JEANASISはカルチャーとファッションを楽しむブランド。ぶれない強さの黒と、品のある白を軸に、シャープでこびない服を展開。マニッシュでクールなスタイルの中に、芯のある女らしさを表現します。ターゲットは20～30代の女性。国内70店舗（2026年1月23日時点）展開。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞

https://www.dot-st.com/jeanasis/

＜公式ブランドサイト＞

https://www.dot-st.com/jeanasis/cp/jeanasis_media

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/jeanasis_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official