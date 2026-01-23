次世代飲料シナジードリンク【ASAP SYNERGY(エイサップ シナジー) × 加藤純一】2026年1月23日(金)発売
株式会社JIDAI（本社：東京都港区、代表取締役：下田健太郎）は、“脳内覚醒”をテーマとしたシナジードリンクブランド「ASAP SYNERGY（エイサップ シナジー）」と、配信界の生きる伝説 加藤純一 とのコラボレーションによる限定コラボ缶【全3種】を、2026年1月23日（金）より発売いたします。
本商品は、全国のPPIH系列店舗（ドン・キホーテ、アピタなど）およびASAP SYNERGY公式オンラインショップにて展開されます。
▽コラボ特設サイト
https://asap-synergy.com/kato-junichi/(https://asap-synergy.com/kato-junichi/)
■ 酷使してきた眼に、”純愛”を
ASAP SYNERGY × 加藤純一 コラボレーションの世界観
ASAP SYNERGYは、従来のエナジードリンクが前提としてきた「肉体覚醒」
「強い刺激」「一時的な高揚感」から距離を取り、
・潜在能力を引き出す
・脳内覚醒
・身体に負担をかけない
・思考や感性が自然に整う
という、新しい“覚醒のかたち”を提案してきました。
今回の加藤純一とのコラボレーションでは、
長時間の配信、PC・スマートフォンによる眼の酷使という現代的なライフスタイルに着目。
「脳を起こすだけでなく、視界から覚醒する」
“眼と脳のW覚醒” をコラボ全体のテーマとして捉えています。
■ 商品ラインナップ（全3種）
本コラボでは、全3種類のコラボ缶デザインを展開します。
・描き下ろしイラストビジュアル缶 : 1種
・書き下ろし「加藤純一最強」ビジュアル缶：1種
・”笑顔のおじさん”入りTwitch配信風ビジュアル缶：1種
１. ASAP SYNERGY × 加藤純一
シナジードリンク - AWAKEN -
フレーバー名：AWAKEN（アウェイクン）
※”笑顔のおじさん”入りTwitch配信風ビジュアル缶
・シュガーフリー／カフェインフリー
・ムクナ抽出物 63mg
・L-アルギニン 550mg
・enXtra(R) 150mg 配合
ASAP SYNERGYを象徴する“脳内覚醒”フレーバー。
カフェインに頼らず、天然由来成分enXtra(R)、ムクナ、アルギニンを組み合わせることで、集中力や思考の巡りを穏やかに引き上げます。
２. ASAP SYNERGY × 加藤純一
シナジードリンク - berry jun eye - A
フレーバー名 : berru jun eye
※読み方：ベリー純愛(眼)
※描き下ろしイラストビジュアル缶
イラストを描いてくださったのは、REOさん
X : https://x.com/SRiokorr(https://x.com/SRiokorr)
・シュガーフリー／カフェインフリー
・ビルベリー
・アイブライト
・L-アルギニン 550mg
・enXtra(R) 150mg 配合
目を酷使するすべての現代人に贈る、覚醒ベリーフレーバー。
果汁入り。シュガーフリー＆カフェインフリー設計で、ビルベリー・アイブライト等をバランスよく配合。
視界が冴える感覚と、集中力のスイッチが同時に入る“眼と脳のW覚醒”を実現。甘酸っぱいベリーの奥に、どこか“純愛”を感じる後味は、加藤純一コラボ限定フレーバー。
３. ASAP SYNERGY × 加藤純一
シナジードリンク - berry jun eye - B
※読み方：ベリー純愛(眼)
※書き下ろし「加藤純一最強」ビジュアル缶
フレーバーおよび成分設計は２.と同一。
星野希望さんに本コラボのために書き下ろしていただいた「加藤純一 最強」の力強い書をあしらった、ファン必見のデザインです。
星野希望さん
X : https://x.com/hoshinonozomimi(https://x.com/hoshinonozomimi)
■ 各種キャンペーン・限定グッズについて
本コラボでは、
・オリジナルグッズ付きセット販売
・PPIH系列店舗限定キャンペーン
・レシート抽選キャンペーン
・X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーン
・LINE公式アカウント連動キャンペーン
など、複数の企画を同時展開予定です。
キャンペーン詳細・対象商品・実施期間などは、
コラボ特設サイトにてご確認ください。
https://asap-synergy.com/kato-junichi/(https://asap-synergy.com/kato-junichi/)
■ 加藤純一 プロフィール
――――――――――――――――――
圧倒的な存在感と飾らない人間味で、多くの視聴者を魅了し続けるトップストリーマー。
2009年、ニコニコ動画で「うんこちゃん」として配信活動を開始。
持ち前のトーク力と熱量あふれるプレイスタイル、そして視聴者と本気で向き合う姿勢で瞬く間に人気を獲得した。
その後、YouTubeやTwitchなど活動の場を広げ、同時視聴者数10万人を超える配信を幾度も記録。
ゲーム実況・トーク・イベント出演など、多方面で活躍を続ける。
彼の影響を受けた後進の配信者は数知れず、まさに“配信文化の象徴”といえる存在である。
■ ASAP SYNERGYとは
ASAP SYNERGYは、
「元気の前借りではない、潜在能力の起爆剤」
をコンセプトにした次世代ドリンクブランドです。
シュガーフリー／カフェインフリーでありながら、美味しさと機能性の両立を追求。
すべての人が自分らしいリズムで創造性を発揮できる社会を目指しています。
■ 商品概要
商品名：ASAP SYNERGY × 加藤純一 シナジードリンク
内容量：250ml
価格：希望小売価格 198円（税抜）
発売日：2026年1月23日(金)
販売先：全国のPPIH系列店舗（ドン・キホーテ、アピタなど ※ピアゴ除く）、公式オンラインショップ
公式サイト：https://asap-synergy.com(https://asap-synergy.com)
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社JIDAI
Mail：info@jidaiinc.co.jp
公式サイト：https://asap-synergy.com(https://asap-synergy.com)
コーポレートサイト：https://jidaiinc.com(https://jidaiinc.com)
(C)2026 加藤純一
(C)2026 ASAP SYNERGY
