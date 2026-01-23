《無料セミナー》【SEO＆LLMO対策セミナー】AI時代の集客戦略！LLMO対策でAI回答に取り上げてもらう方法とは？

株式会社WeBridge


https://us06web.zoom.us/webinar/register/4317604099935/WN_VfahInp3QYa5w65Fn7NlUg#/registration


開催日時　2026年01月27日(木) 19:00～19:40


場所　　　オンライン（Zoom開催）


参加費　　無料（どなたでもご参加いただけます）　



【セミナー概要】


近年、ChatGPTやGeminiといった生成AIの性能が飛躍的に向上し、検索や購買といった行動に生成AIを活用するユーザーが増えています。また、従来の検索エンジンも変化を見せており、これまでのように検索キーワードに基づいた結果だけでなく、「生成AIによる回答」が表示される場面が多くなっています。


本セミナーでは、「LLMOとは何か」や「LLMOのメリット」、「基本的な対策内容」について解説します。生成AI時代におけるLLMOの重要性を学ぶことで、「LLMOの仕組み」や「SEO対策との関連性」を網羅的に理解することができます。



【セミナー内容】


AI時代の集客戦略！LLMO対策でAI回答に取り上げてもらう方法とは？



【こんな方におすすめ】


・LLMO対策（最新SEO対策）の基本を知りたい方


・新規集患/集客を獲得したい方


・AI検索時代の集客戦略に不安がある方


・自社のHPを活用したい方



【登壇者】


株式会社WeBridge　WEBマーケティング事業部　SEOコンサルタント　川島 亮太



【参加方法】


下記からフォームから事前登録をお願いします。


※ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。



【★参加者特典★】


アンケートにご回答いただくと、「Google MEO対策の専門家」によるマンツーマンでのGoogleビジネスプロフィールの無料診断を受けることが可能です。 貴院のアカウント状況や対策できる箇所、どの点を改善すれば上位表示が見込めるか、キーワードのご相談、 その他のご質問やご相談などお時間が許す限りご活用いただけます。


※録画、録音、撮影、スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用はご遠慮いただいております。


※セミナー終了後にアンケートのご案内もさせて頂きます。



《会社概要》


会社名：株式会社WeBridge


代表者名：代表取締役 白井 俊久


所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿２丁目６-１新宿住友ビル２０Ｆ


事業内容：1. デジタルマーケティング事業


2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業


3. 採用コンサルティング事業


4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業


5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業


電話番号：03-4500-3724


コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)


MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)


SEOサービスサイトURL : SEO対策ならSEO GENIUS(https://webridge.co.jp/seo-genius/)


LLMOサービスサイトURL : LLMO対策ならLLMO GENIUS(https://webridge.co.jp/llmo-genius/)