LAPRAS、「スタートアップHRフォーラム2026 Winter」に協賛・登壇

LAPRAS株式会社スタートアップHRフォーラム2026 Winter

LAPRAS株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：染谷健太郎 以下、当社）は、株式会社ノックラーンが運営する採用支援サービス「Recboo」主催のカンファレンス「スタートアップHRフォーラム2026」に協賛し、セッションへ登壇することをお知らせいたします。

■ 出展の背景と目的：未来の事業成長を支える「人と組織」を共に創る

「スタートアップHRフォーラム2026 Winter」は、創業初期の基盤構築から上場を見据えた組織づくりまで、スタートアップ採用の最前線を「5つの視点」で紐解く特別なイベントです。採用の成否が事業の成長スピードに直結するスタートアップにとって、最新の採用市況感と成功事例をキャッチアップすることは極めて重要です。

当社は、本フォーラムが掲げる「最新ナレッジの共有」と「他者との交流を通じた学び合い」という趣旨に賛同し、協賛を決定いたしました。特にイベントの主要テーマである「強いエンジニア採用」および「採用におけるAI活用」の領域において、当社が培ってきたデータと知見を提供することで、参加される経営者・HR担当者の皆様の課題解決を支援したいと考えております。

本フォーラムを通じて、スタートアップの担当者同士が成功事例を具体策レベルで交換し合い、共に成長していくためのネットワーク構築に貢献してまいります。

■ セッションへの登壇について

本フォーラムの主要テーマの一つである「AI活用」と「エンジニア採用」について、特別セッションを実施いたします。

- テーマ： 生成AIはエンジニア採用をどう変えたのか？ 大手企業も実践している「スタートアップ型採用」のポイントとは- 登壇者： LAPRAS株式会社 代表取締役 CEO 染谷健太郎KDDIアジャイル開発センター株式会社 CHRO/人事部長 土橋 孝充 様（ゲスト）- セッション内容：生成AI時代、エンジニアの意識は実装中心から上流の事業貢献へシフトする。アンケートデータから生成AI時代に強いエンジニア像を読み解き、エンジニア採用担当が“探す役割”から“設計する役割”へ踏み出す実践手順を共有する。

■ 「スタートアップHRフォーラム2026 Winter」開催概要

- イベント名： スタートアップHRフォーラム2026 Winter- 開催日時：2026年2月16日(月) 14:00-21:00- 開催形式： オンライン / オフラインのハイブリッド形式- オフライン会場：Tokyo Innovation Base（東京都千代田区丸の内3-8-3）- 想定参加者数：200～300名規模- 参加費： 無料- 主催： 株式会社ノックラーン （Recboo）フォーラムへの参加お申し込みはこちら :https://hrforum.recboo.com/

LAPRAS株式会社について

「すべての人に最善の選択肢をマッチングする」というミッションのもと、AI技術やクロール技術などテクノロジーを用いて既存のマッチングモデルを変革するマッチングテック・カンパニーです。個人に対して最善の選択肢をマッチングする採用関連サービスを提供しています。

＜会社概要＞

会社名 ： LAPRAS株式会社

代表者 ： 代表取締役 染谷 健太郎

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

設立 ： 2016年5月11日

資本金 ：3億8913万8200円（資本準備金を含む）

URL ： https://corp.lapras.com/