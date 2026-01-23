男装コスプレの完成度は“肩”で変わる！極厚シリコン肩パッド新登場

株式会社クラッセ

”コスプレ総合専門店”としてウィッグやカラコン、コスメ、衣装などを広く手掛ける株式会社クラッセ(https://classe.jp/兵庫県姫路市)は、2026年1月22日(木)に『男前シリコン肩パッド（極厚）』を発売しました。

■ 開発経緯

男装コスプレにおいて肩のラインは、キャラクターの再現度や全体の説得力を大きく左右する重要なポイントです。

特に、もともとなで肩・巻き肩の方は肩に立体感が出にくく、衣装が映えないという声が多く寄せられていました。

そこで当社は、従来品(※当社比)よりも厚みのあるシリコンパッドを採用した貼るタイプの肩パッドを開発。華奢な体型の方でも手軽に肩のラインをしっかり出せるボディメイク商品として発売を開始しました。

■ 商品紹介

1.極厚シリコンパッドを使用

極厚仕様ならではの安定感で、衣装の上からでも存在感のある男前な肩を演出します。

★ こんな方におすすめ ！

・男装コスプレで肩のラインに悩んでいる方

・巻き肩、なで肩を手軽に補正したい方

・写真映えする体型補正アイテムを探している方

貼り方を変えて2WAYで使用可能2.貼りつけの方向でシルエットをチェンジ

横向きに貼って、肩幅をプラス

肩幅が出ることで、全体のバランスが整い、男装・ユニセックスコーデに適したシルエットに。

縦向きに貼って、肩に高さをプラス

肩のポイントを高い位置に持ってくることで、腕がすっきり細く見え、シャープな印象に。

3.直接肌に貼りつけるタイプでズレにくい

衣類に取り付けるのではなく、直接肌に貼りつけて使用するため、動いてもズレにくく自然なシルエットをキープできます。

また、洗って繰り返し使用可能です。

■商品概要

［商品名］男前シリコン肩パッド（極厚）

［サイズ］約14cm×約9cm（片方）

［材質］シリコン

［販売店］

自社ECサイト： https://classewig.com/j/kzkv7(https://classewig.com/j/kzkv7)

Amazon：https://amzn.asia/d/bjEVGgQ(https://amzn.asia/d/bjEVGgQ)

楽天：https://item.rakuten.co.jp/classe-shop/spt-slcn-mensshoulder/(https://item.rakuten.co.jp/classe-shop/spt-slcn-mensshoulder/)

Yahoo！：https://store.shopping.yahoo.co.jp/classe-shop/spt-slcn-mensshoulder.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/classe-shop/spt-slcn-mensshoulder.html)

■関連商品

当社では、ボディメイクインナーを多数開発しています。

併せて使用することで、理想のスタイルにより近付けることができます。

男前マッスルインナー(半袖)

しっかり厚みのある胸筋と、シックスパック！

肩と二の腕には綿を埋め混んでおり、上半身の厚みが薄くて男装映えしないと悩んでいる人におすすめです。

男前ガードル改（フロントポケット・パッド付き）

ヒップ、下腹、太ももをしっかり引き締め、丸みを抑えたシルエットする強力なガードルです。

前面のポケットに付属のクッションパッドを入れるとより男らしいシルエットになります。

他にも数多くのボディメイクインナーを販売しております。

▼自社ECサイト ボディメイクインナー特集ページ

https://classewig.com/j/4r1g7(https://classewig.com/j/4r1g7)

■株式会社クラッセとは

Meet the new you ～ あたらしい、私らしい。をビジョンに掲げ、

人々が「まだ知らない自分に出会う」「なりたいを叶える」ことをモットーに、多くの人が自分らしい姿で元気に生きることを応援する企業です。

