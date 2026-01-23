ムーミンの世界をパンづくりで楽しむ期間限定コラボレッスンを2026年1月～2月に開催
全国で料理教室を展開する株式会社ホームメイドクッキング（東京都大田区、代表取締役社長 岡田 基司）は、2026年1月20日（火）～2月28日（土）の期間限定で、ムーミンに登場するキャラクターをモチーフにしたパンづくりを楽しむコラボレッスンを全国55教室で開催いたします。ふんわりやさしいムーミンの世界を体験できる特別レッスンで楽しい時間をお過ごしください。
(C)Moomin Characters(TM)
■パンづくりが初めての方も作りやすい蒸しパンとラップサンド
「ムーミン ふわふわあんまん」と「スナフキン ラップサンド」の2メニューをセットでお作りいただけます。パンづくりが初めての方でも、安心して作れる簡単な成型です。どなたでもご受講いただけます。
ムーミン ふわふわあんまん
かわいいムーミンのふわふわあんまん2種。ムーミンはクリームチーズのほのかな塩気が絶妙なアクセントのこしあん。スノークのおじょうさんはレモンカットを加えた爽やかな甘さの白あんです。簡単な成型で作れます。ブラックココアでお好みの表情を描いて、自分だけのムーミンを作って楽しみましょう！
スナフキン ラップサンド
北欧のラップサンド「ツンブロート」で作るスナフキンの帽子。ほうれん草パウダー入りの生地で野菜やスモークサーモン、きのこ、りんごを巻いたヘルシーなサンドは朝食やランチにおすすめ。生地はボウルでさっと混ぜてフライパンで焼くだけと手軽に作れます。
【開催概要】
講座名 ：ムーミン×ホームメイドクッキング コラボレッスン（2メニュー）
メニュー名：ムーミン ふわふわあんまん＆スナフキン ラップサンド
講習時間：約2時間
受講料 ：1名3,850円（税込）
申込方法：ホームページから3日前までにご予約ください
関連URL：https://www.homemade.co.jp/campaign/archives/x_once425.htm
※中学1年生以上の方がご参加いただけます。18歳未満の方は、保護者の同伴参加が必要です。
■ホームメイドクッキング会員限定！全4メニューのコラボレッスン
「リトルミイ おだんごメロンパン」と「ムーミンパパ シルクハットのクリームパン」を含めた全4メニューのコラボレッスンはホームメイドクッキング会員限定となります。
※本講座は、株式会社ライツ・アンド・ブランズとの契約に基づき、株式会社ホームメイドクッキングが企画・運営するものです。
ホームメイドクッキングは1973年（昭和48年）創業。アットホームな雰囲気の中、楽しみながら料理を学べる実習中心の料理教室です。
【会社概要】
会社名 : 株式会社ホームメイドクッキング
本社 : 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター センタービル5F
代表者 : 代表取締役社長 岡田 基司
創業 : 1973年4月
資本金 : 7億円（資本準備金含む）
事業内容 : 料理教室「ホームメイドクッキング」の企画・運営、食材・食品・調理器具等の製造・販売
料理教室ホームページ http://www.homemade.co.jp/
オンラインショップ https://online.homemade.co.jp/