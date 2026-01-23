超豪華Wふろくつき！「天堂家物語」が表紙の『LaLa』3月号が1月23日（金）発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『LaLa』3月号を1月23日（金）に発売しました。
超豪華Wふろく「メモリアルA５クリアファイル＆メモリアルコマステッカー」がついてくる！
みどころ満載の『LaLa』をお見逃しなく！
【月刊『LaLa』】https://lala.ne.jp/(https://lala.ne.jp/)
『LaLa』26年3月号
超豪華Wふろく「メモリアルA５クリアファイル＆メモリアルコマステッカー」がついてくる！
ふろく「メモリアルA５クリアファイル＆メモリアルコマステッカー」
【クリアファイルオモテ＆ステッカー】「八雲立つ」樹なつみ「輝夜姫」清水玲子
「彼氏彼女の事情」津田雅美「小山荘のきらわれ者」なかじ有紀「CIPHER」成田美名子
【クリアファイルウラ】「赤髪の白雪姫」あきづき空太「桜蘭高校ホスト部」葉鳥ビスコ
「ヴァンパイア騎士」樋野まつり「会長はメイド様！」藤原ヒロ
「夏目友人帳」緑川ゆき
「夏目友人帳」by緑川ゆき 最新NEWS
「夏目友人帳」最新NEWS by緑川ゆき
■「『夏目友人帳』～音劇の章 夏霞～」上演決定！！
＜日程＞2026年7月18日（土）昼・夜2公演
＜会場＞東京国際フォーラム ホールA
詳細は公演HP・アニメ公式Xをチェック！
公演HP https://natsume-animestore.jp/lp/ST2026
アニメ公式X https://x.com/natsumeyujincho
■『夏目友人帳』33巻「シャカシャカキーアクリルホルダー」付き特装版
＜発売日＞2026年4月3日（金）
『LaLa』5月号（3月24日［火］発売予定）のふろく「ニャンコ先生2連チャーム」と一緒に使うともっと可愛い♪
注文書は『LaLa』3月号をご確認ください。
祝☆連載150回！「学園ベビーシッターズ」（時計野はり）が巻頭カラーで登場！
巻頭カラー「学園ベビーシッターズ」（時計野はり）
これからも可愛いをお届け！
LaLa50周年記念スペシャル座談会！第2弾は「池ジュン子×冬夏アキハル」！
カラー記事：LaLa50周年記念スペシャル座談会！第2弾「池ジュン子×冬夏アキハル」
今回が初対談となったお二人。お話が始まるとお互いの作品へのラブコールが止まらず、それぞれの熱い思いをたくさんうかがいました！
最終回！「昏姫と恋烏」（大宙晃）がカラーつきで登場！
カラーつき「昏姫と恋烏」（大宙晃）
宿敵の祓い師と八咫烏…
亜咲と天の結末は!?
期待の新連載！「極道令嬢、猫を拾う。」（直木ナナ）がカラーつきで登場！
カラーつき「極道令嬢、猫を拾う。」（直木ナナ）
ピュアでキケンな野良猫男子との同居生活!?
【『LaLa』2026年3月号】
●販売期間：2026年1月23日（金）～2026年2月23日（月）
●判型：B5判
●特別定価：特別定価620円（本体564円＋税）
●月刊『LaLa』は毎月24日発売
【会社概要】
会社名：株式会社白泉社
所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2
代表者：代表取締役社長 高木靖文
設立：1973年12月1日
URL：https://www.hakusensha.co.jp/