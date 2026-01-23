超豪華Wふろくつき！「天堂家物語」が表紙の『LaLa』3月号が1月23日（金）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『LaLa』3月号を1月23日（金）に発売しました。

超豪華Wふろく「メモリアルA５クリアファイル＆メモリアルコマステッカー」がついてくる！

みどころ満載の『LaLa』をお見逃しなく！

【月刊『LaLa』】https://lala.ne.jp/(https://lala.ne.jp/)

『LaLa』26年3月号ふろく「メモリアルA５クリアファイル＆メモリアルコマステッカー」

【クリアファイルオモテ＆ステッカー】「八雲立つ」樹なつみ「輝夜姫」清水玲子

「彼氏彼女の事情」津田雅美「小山荘のきらわれ者」なかじ有紀「CIPHER」成田美名子

【クリアファイルウラ】「赤髪の白雪姫」あきづき空太「桜蘭高校ホスト部」葉鳥ビスコ

「ヴァンパイア騎士」樋野まつり「会長はメイド様！」藤原ヒロ

「夏目友人帳」緑川ゆき

「夏目友人帳」by緑川ゆき 最新NEWS

「夏目友人帳」最新NEWS by緑川ゆき

■「『夏目友人帳』～音劇の章 夏霞～」上演決定！！

＜日程＞2026年7月18日（土）昼・夜2公演

＜会場＞東京国際フォーラム ホールA

詳細は公演HP・アニメ公式Xをチェック！

公演HP https://natsume-animestore.jp/lp/ST2026

アニメ公式X https://x.com/natsumeyujincho

■『夏目友人帳』33巻「シャカシャカキーアクリルホルダー」付き特装版

＜発売日＞2026年4月3日（金）

『LaLa』5月号（3月24日［火］発売予定）のふろく「ニャンコ先生2連チャーム」と一緒に使うともっと可愛い♪

注文書は『LaLa』3月号をご確認ください。

祝☆連載150回！「学園ベビーシッターズ」（時計野はり）が巻頭カラーで登場！

巻頭カラー「学園ベビーシッターズ」（時計野はり）

これからも可愛いをお届け！

LaLa50周年記念スペシャル座談会！第2弾は「池ジュン子×冬夏アキハル」！

カラー記事：LaLa50周年記念スペシャル座談会！第2弾「池ジュン子×冬夏アキハル」

今回が初対談となったお二人。お話が始まるとお互いの作品へのラブコールが止まらず、それぞれの熱い思いをたくさんうかがいました！

最終回！「昏姫と恋烏」（大宙晃）がカラーつきで登場！

カラーつき「昏姫と恋烏」（大宙晃）

宿敵の祓い師と八咫烏…

亜咲と天の結末は!?

期待の新連載！「極道令嬢、猫を拾う。」（直木ナナ）がカラーつきで登場！

カラーつき「極道令嬢、猫を拾う。」（直木ナナ）

ピュアでキケンな野良猫男子との同居生活!?

【『LaLa』2026年3月号】

●販売期間：2026年1月23日（金）～2026年2月23日（月）

●判型：B5判

●特別定価：特別定価620円（本体564円＋税）

●月刊『LaLa』は毎月24日発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/