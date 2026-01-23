株式会社京善、1月30日（金）より京都府亀岡市と「包括連携協定」を締結

株式会社京善2026年1月30日（金）に亀岡市役所にて締結式を開催

食と物流を通じた社会課題解決に取り組む株式会社京善（本社：京都府京都市、代表取締役：耳野 由基、以下「京善」）は、ヴィーガン対応を含む食の流通・供給モデルを強みとして、京都府亀岡市（市長：桂川孝裕、以下「亀岡市」）と、地域の課題解決および持続可能なまちづくりに寄与することを目的とした「包括連携協定」を2026年1月30日（金）に締結いたします。

本協定により、亀岡市が進める「環境先進都市」としての取り組みと、京善が持つ「食と物流のノウハウ」を掛け合わせ、有機農業の振興、ヴィーガン食品の開発、防災体制の強化など多角的な連携を推進してまいります。

■ 連携スキーム

両者の強みを掛け合わせ、持続可能な社会を実現する連携です。

■ 協定締結の背景と目的

亀岡市は「世界に誇れる環境先進都市」として、2023年に全国で2番目となる「オーガニックビレッジ宣言」を行うなど、環境負荷低減と有機農業の推進に注力しています。

一方、京善は「京都から善を成す」を理念に掲げ、ヴィーガン対応を含む多様な食文化への適応、保冷物流技術を活用したフードロス削減、災害時の非常食支援体制の構築などに取り組んできています。

今回、両者が持つ資源を有効活用し、相互に連携することで、「食」を基軸とした地域活性化と、安全・安心な暮らしの実現を目指す本協定の締結に至りました。

■ 連携事項

１．有機農産物を活用したヴィーガン食品の開発および農業振興に関すること

亀岡産の有機野菜を使用した商品開発や販路拡大支援

２．ふるさと納税返礼品に関すること

地域の魅力を発信する新たな返礼品の企画・提供

３．災害時の食糧備蓄に関すること

京善の物流網と保冷技術を活用した、災害時の物資供給や食支援体制の強化

４．観光振興に関すること

「食」をテーマにした観光コンテンツの創出

５．その他、目的達成に必要な分野に関すること

■ 今後の展望

京善が得意とするヴィーガン対応を含む食の流通・供給モデルの知見を活かし、亀岡市の豊富な農産物に新たな付加価値を創出します。また、平時だけでなく有事（災害時）においても機能する「食のインフラ」として地域に貢献し、SDGs（持続可能な開発目標）の達成および、人と時代に選ばれるまちづくりを共に推進してまいります。

■ 協定締結式 概要

日時 ：令和8年（2026年）1月30日（金） 13:00 ～ 13:45

場所 ：亀岡市役所

出席者：亀岡市 桂川 孝裕 市長

株式会社京善 代表取締役 耳野 由基

■ 株式会社京善 概要

「農業」「食」「健康」「社会貢献」を主たるテーマに掲げ、京都から新しい文化を創造する企業です。地域農家の支援や保冷物流技術の活用などを通じ、食やサービスを通じて人々に喜びと癒しを届けることを目指しています。

代表者 ：代表取締役 耳野 由基

本社 ：京都府京都市中京区真如堂町323-4-2F

営業本部 ：京都府京都市南区上鳥羽南岩ノ本町75

事業内容 ：ヴィーガン対応を含む食の流通・供給、

食品開発、地域商社事業 他

公式サイト：http://www.kyozen.net/

【京都府亀岡市について】

京都府の中西部に位置し、豊かな自然と歴史文化を有する都市。「サンガスタジアム by KYOCERA」などを核とした賑わい創出とともに、「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」や「オーガニックビレッジ宣言」など、環境最先端の取り組みを進めています。

市長 ：桂川 孝裕

市役所 ：〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神8番地

公式サイト：https://www.city.kameoka.kyoto.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社京善 広報担当

E-mail：kyozen-info@kyozen.net

URL ：http://www.kyozen.net