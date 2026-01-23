DX時代のサロン経営リスク管理

株式会社Eye Universe

DXの進展により、美容サロンを取り巻く経営環境は大きく変化しています。

集客・採用の難易度上昇、無断キャンセルやクレーム、事故対応など、サロン経営者が直面するリスクは年々複雑化しています。

本セミナーでは、こうした時代背景を踏まえ、「守り」と「成長」を両立する経営視点を提供します。

■ 見どころ

本セミナーでは、

- 美容サロンが知っておくべき最新テクノロジー- 無断キャンセルへの効果的な対策- サロン経営に潜むリスクと具体的な対処法

という3つの視点から、サロン経営に潜むリスクと具体的な対処法を解説します。

机上の理論ではなく、すぐに現場で活かせる実践的な内容が特長です。

■ 学べるポイント

- 無断キャンセル・トラブルの未然防止策を理解- テクノロジー活用による業務効率化・顧客満足度向上- 経営者・スタッフの不安を軽減し、安定した店舗運営を実現

リスクマネジメントの専門家と、22店舗を運営する現役マネージャー、

そして美容業界のDXを牽引するテクノロジー提供者が登壇し、

「知っているかどうかで差がつく経営判断」をわかりやすく伝えます。

■ セミナー詳細

【イベント名】

美容サロンのスマート経営術 リスクマネジメントセミナー

【日 時】

2026年2月17日（火）14:00～16:00

【会 場】

新潟テルサ 特別会議室（新潟市中央区鐘木185-18）

【参加費】

無料

【定 員】

50名

【主 催】

日新火災海上保険株式会社

■ 登壇者

荻野 泰志 氏

保険代理店NOLiNA コンサルタント

美容業界を中心に年間100件以上の事故・トラブル対応実績を持つ

リスクマネジメントの専門家

谷黒 雄也 氏

株式会社WONE

LUVISMグループ 統括マネージャー



美容室含む22店舗を管理し、各店長へ運営指導など行う。

社外活動やサロンコンサルとしても活動

坂口 貴徳 氏

一般社団法人日本美容改革推進協会 代表理事

（株）CHAINONエンターテイメントCEO

2019年創業のヘアサロン「CHAINON」を年商10億円規模へ成長させ、JUNO JAPAN代表やCVC立ち上げを通じて美容業界の革新と底上げを牽引。

森越 道大 氏

一般社団法人デジタルサロン協会 事務局長

株式会社Eye Universe 代表



美容業界向けAI・DXプロダクトを展開し、

サロン経営の効率化と顧客体験向上を支援

■ 問い合わせ先

マーケット開発部 デジタルマーケットグループ

三上 貴広

TEL：070-3055-1690

MAIL：takahiro.mikami@nisshinfire.co.jp

■ デジサロ公式アプリについて

美容サロン支援に特化した「デジサロ公式アプリ」は、

株式会社Eye Universeが開発した福利厚生・教育支援・AIコミュニケーションを一元化するサロン向けDXアプリです。日々のサロン運営を強力にサポートし、経営の安定化と業務効率化に貢献します。

本セミナーのイベント詳細や最新情報は、アプリ内よりご確認いただけます。

・️https://x.gd/eo6um

【株式会社EyeUniverse・一般社団法人デジタルサロン協会について】

一般社団法人デジタルサロン協会は、2023年7月7日に設立された、美容業界におけるテクノロジー活用を推進するハブ機関です。代表理事には人工知能（AI）が就任し、Web3.0やDXといった先端技術を「難しいもの」から「現場で使いやすいもの」へと転換することを目的としています。

AI技術を活用し美容業界の顧客体験向上を追求してきた株式会社Eye Universeの知見と技術思想を背景に、美容師・美容サロン・メーカー・ディーラーなど業界全体をデジタルでつなぐ新たなシステムの構築を推進。容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。