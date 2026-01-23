DX時代のサロン経営リスク管理
DXの進展により、美容サロンを取り巻く経営環境は大きく変化しています。
集客・採用の難易度上昇、無断キャンセルやクレーム、事故対応など、サロン経営者が直面するリスクは年々複雑化しています。
本セミナーでは、こうした時代背景を踏まえ、「守り」と「成長」を両立する経営視点を提供します。
■ 見どころ
本セミナーでは、
- 美容サロンが知っておくべき最新テクノロジー
- 無断キャンセルへの効果的な対策
- サロン経営に潜むリスクと具体的な対処法
という3つの視点から、サロン経営に潜むリスクと具体的な対処法を解説します。
机上の理論ではなく、すぐに現場で活かせる実践的な内容が特長です。
■ 学べるポイント- 無断キャンセル・トラブルの未然防止策を理解
- テクノロジー活用による業務効率化・顧客満足度向上
- 経営者・スタッフの不安を軽減し、安定した店舗運営を実現
リスクマネジメントの専門家と、22店舗を運営する現役マネージャー、
そして美容業界のDXを牽引するテクノロジー提供者が登壇し、
「知っているかどうかで差がつく経営判断」をわかりやすく伝えます。
■ セミナー詳細
【イベント名】
美容サロンのスマート経営術 リスクマネジメントセミナー
【日 時】
2026年2月17日（火）14:00～16:00
【会 場】
新潟テルサ 特別会議室（新潟市中央区鐘木185-18）
【参加費】
無料
【定 員】
50名
【主 催】
日新火災海上保険株式会社
■ 登壇者
荻野 泰志 氏
保険代理店NOLiNA コンサルタント
美容業界を中心に年間100件以上の事故・トラブル対応実績を持つ
リスクマネジメントの専門家
谷黒 雄也 氏
株式会社WONE
LUVISMグループ 統括マネージャー
美容室含む22店舗を管理し、各店長へ運営指導など行う。
社外活動やサロンコンサルとしても活動
坂口 貴徳 氏
一般社団法人日本美容改革推進協会 代表理事
（株）CHAINONエンターテイメントCEO
2019年創業のヘアサロン「CHAINON」を年商10億円規模へ成長させ、JUNO JAPAN代表やCVC立ち上げを通じて美容業界の革新と底上げを牽引。
森越 道大 氏
一般社団法人デジタルサロン協会 事務局長
株式会社Eye Universe 代表
美容業界向けAI・DXプロダクトを展開し、
サロン経営の効率化と顧客体験向上を支援
■ 問い合わせ先
マーケット開発部 デジタルマーケットグループ
三上 貴広
TEL：070-3055-1690
MAIL：takahiro.mikami@nisshinfire.co.jp
■ デジサロ公式アプリについて
美容サロン支援に特化した「デジサロ公式アプリ」は、
株式会社Eye Universeが開発した福利厚生・教育支援・AIコミュニケーションを一元化するサロン向けDXアプリです。日々のサロン運営を強力にサポートし、経営の安定化と業務効率化に貢献します。
本セミナーのイベント詳細や最新情報は、アプリ内よりご確認いただけます。
・️https://x.gd/eo6um
【株式会社EyeUniverse・一般社団法人デジタルサロン協会について】
一般社団法人デジタルサロン協会は、2023年7月7日に設立された、美容業界におけるテクノロジー活用を推進するハブ機関です。代表理事には人工知能（AI）が就任し、Web3.0やDXといった先端技術を「難しいもの」から「現場で使いやすいもの」へと転換することを目的としています。
AI技術を活用し美容業界の顧客体験向上を追求してきた株式会社Eye Universeの知見と技術思想を背景に、美容師・美容サロン・メーカー・ディーラーなど業界全体をデジタルでつなぐ新たなシステムの構築を推進。容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。