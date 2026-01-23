患者対応DXのコントレア、シリーズAで総額9.5億円の資金調達を実施

Contrea株式会社

患者対応DXプラットフォーム「MediOS (以下、メディオス) 」を医療機関向けに提供するContrea株式会社 (本社：東京都新宿区、代表取締役：川端一広、以下「コントレア」) は、シリーズAラウンドにおいて伊藤忠テクノロジーベンチャーズをリード投資家として、既存株主、新規投資家を引受先とした第三者割当増資に加え、金融機関からの融資により総額9.5億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

調達背景

コントレアは「医療にかかわる全ての人に安心を」をミッションに掲げる医療スタートアップです。

医療者・患者間の「やり取り」を一気通貫で業務支援する「患者対応DX メディオス」を提供しています。メディオスは急性期病院や地域中核病院を中心に利用され、大学病院での稼働率は約15%にのぼります。

これまで培ってきた経験をもとに、日本・世界における医療課題をより深く解くべく、この度は資金調達を実施しました。

▼ 医療業界が抱える課題

日本の医療業界は、少子高齢化による需要増と労働人口の減少で深刻な人手不足に陥っており、2030年には約187万人の医療人材不足が見込まれています。

さらに、2024年4月1日からは医師の働き方改革の運用が開始され、医師をはじめ医療者の働き方が見直されています。これまで長時間労働によって人手不足を補っていた側面があったため、この改革によって労働時間が制限され、人手不足がさらに深刻化しています。

▼ メディオスとは

メディオスは人手不足時代を乗り越えるために、医療者がこれまで行なっていた業務を患者さんに一部シェアする「患者タスクシェア」を実現するサービスです。医療現場の業務改善、患者さんの主体的参画の促進を両立することで、サスティナブルな病院経営の一助となることを目指しています。

具体的には「患者説明」を中心に、医療者・患者間で発生する「問診」「同意取得」「注意事項の確認」「電話確認」などの医療者・患者間の「やり取り」を整流化します。これまで院内で発生していた 紙の回収・スキャン・転記、電話連絡、標準的な説明といった「繰り返していた業務」から「患者さんのケアに集中する」体制へ抜本的に再設計します。

▼ 社会的意義

患者さんの利用回数が15万回を突破する中で、医療現場の業務改善、患者さんの医療体験向上に寄与する結果が生まれています。

1. 医師の説明時間を短縮しながら、患者さんの理解と納得が向上

大学病院との共同研究では、胃がんの治療説明 (インフォームド・コンセント) において、「従来の口頭説明のみ」と「メディオスの動画説明と口頭説明の組み合わせ」を比較検証しました。その結果、医師の説明時間は40%短縮されながら、患者さんが納得して治療を選択できたかを測る指標 (DCSスコア) が35%改善され、医療の質向上に繋がりました。

2. 高齢化地域の医療現場で、多様な働き方を実現

高齢化率40%を超える地域の中核病院では、入院説明の際に患者さんの年齢を問わず全員にメディオスを活用。これにより説明業務が標準化され、短時間勤務の看護師や障がいのある方も無理なく働ける環境が整いました。その結果、経験豊富な看護師2名が常に説明業務に専念する必要がなくなり、必要な時だけ対応する体制に変更できました。

3. 日本臨床麻酔学会から評価された「患者安全」

メディオスによる患者理解向上、メッセージを通じた禁煙・休薬等の患者支援体制、ガイドライン改訂時にも迅速に内容を更新する運用体制を評価していただき、日本臨床麻酔学会が患者安全に特に貢献が期待される医療機器・サービス等を表彰する「麻酔の安全を支える技術賞」において優秀賞を受賞しました。

本ラウンドにおける投資家および金融機関

※ リード投資家以下、50音順

< 株式調達 >

・伊藤忠テクノロジーベンチャーズ (リード投資家)

・Aflac Ventures Japan (AVJ2号投資事業有限責任組合)

・SBI新生企業投資

・グローバル・ブレイン (明治安田未来共創投資事業有限責任組合)

・グローブアドバイザーズベンチャーズ

・DBJキャピタル

・日本ベンチャーキャピタル

・博報堂ＤＹベンチャーズ

・PARAMOUNT BED Healthcare Fund

・みずほキャピタル

・三井住友海上キャピタル

・みんなのマーケット

< 融資 >

・みずほ銀行

資金使途

このたび調達した資金は、ミッションである「医療にかかわる全ての人に安心を」を実現できるように、プロダクトおよび組織体制の強化、ならびに新規事業開発に充てる予定です。

【1】患者対応DX メディオスのプロダクト強化

・患者向け説明コンテンツにおける対応診療科・疾患の拡充

・UX改善によるさらなる利便性向上

・患者対応DXとして新機能の開発

【2】組織体制の強化

・営業体制の強化

・カスタマーサクセス組織の拡充

【3】新規事業の開発

・医療エコシステム事業者向け事業の開発強化

・患者・生活者向け事業の開発強化

一緒に挑戦する仲間を募集しています

コントレアでは今回の資金調達を機に、採用を強化しています。「医療にかかわる全ての人に安心を」に共感いただける方は、ぜひ、下記の採用ページよりご応募ください。カジュアル面談のお申込みも受け付けております。採用イベントも開催しますので、お気軽にご参加ください。

＜ 採用強化職種 ＞

・セールス (関東 / 関西)(https://www.wantedly.com/projects/1471967)

・CS (関東 / 関西)(https://www.wantedly.com/projects/1911824)

・エンジニア (関東 / 関西)(https://www.wantedly.com/projects/1595435)

・医師・薬剤師 経験者 (関東 / 関西)

・その他の職種も募集中ですので、採用サイトをご覧ください。

採用サイト：https://recruit.contrea.jp/

＜ カジュアル面談 ＞

▶︎ 申し込みページ(https://app.spirinc.com/patterns/availability-sharing/TCr1ZfDPE_bAmSc1bxQS7/confirm)

＜ 雰囲気を知りたい方 ＞

2026年2月24日に「シリーズA調達企業のリアルと課題」と題して、採用イベントを開催します。

コントレアの社内の雰囲気を知りたい方はお気軽にご参加ください。

詳細を見る :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuyiKaHdHQOglCoR-Jd5t8zMf6xZL_zrEFGbx8_ehqc87Esg/viewform?usp=header

投資家コメント

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社

取締役パートナー 阿部 剛士

プリンシパル 山下 亮

医師の働き方改革、医療現場の人手不足が深刻化する中、川端社長の原体験から生まれた「MediOS」は医療現場の生産性向上と患者体験の質を高次元で両立しており、次世代の医療インフラになると確信しています。 川端社長と初めてお会いしてから約2年経ちますが、実直に、力強く、粘り強く事業を創り上げていく姿、チームが大きくなっていく様子は大変頼もしく、リード投資家として伴走できることを嬉しく思うと同時に、全力で支援してまいります。

代表コメント

代表取締役CEO 川端一広

日頃よりメディオスをご利用くださっている皆様、本当にありがとうございます。皆様のおかげで更に成長を重ねることができました。

私は前職で放射線技師として医療現場に立つ中で、「説明が伝わらない」ことで患者さんが不安を抱えたまま治療に臨む姿も目にしてきました。

メディオスは、その原体験から生まれたプロダクトです。

医療者と患者さんの間にある「情報の非対称性」を解消し、すべての患者さんが納得して医療を受けられる世界を実現するため、組織を拡大し、プロダクトを進化させていきます。

この挑戦に共感いただける方と、ぜひ一緒に働きたいと思っています。

Contrea株式会社 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62517/table/42_1_35d3c625bbc2503468977378ad6dc884.jpg?v=202601230351 ]

※記載情報は、情報公開時点のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。