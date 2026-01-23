【西武東戸塚Ｓ.Ｃ.】西武東戸塚Ｓ.Ｃ.のバレンタイン２０２６

バレンタインデーに贈る相手について、そごう・西武が実施したアンケートでは「自分用」が最も支持が高く７０．５％、次いで「家族」が５５．０％、「パートナー（恋人、配偶者）」が５１．０％でした。


西武東戸塚Ｓ．Ｃ．では、２月１４日（土）のバレンタイン当日まで、各階売場にてバレンタインにおすすめのスイーツやギフトアイテムを展開しております。


バレンタインの定番スイーツであるチョコレートはもちろん、チョコレートと合わせたいコーヒーギフトもご紹介。


さらに、スイーツやコーヒー以外にも、バレンタイン限定のフラワーブーケや心癒されるフレグランスなど、自分自身へのご褒美にぴったりなアイテムもご用意いたしました。



＊そごう・西武　２０２６年バレンタインデーに関する調査　実施期間：２０２５年１２月２日（火）～１５日（月）


　有効回答数：１，１３３名、そごう・西武公式ＬＩＮＥ会員を対象に、ＬＩＮＥアンケートを実施




【西武東戸塚Ｓ.Ｃ.のバレンタイン２０２６　概要】


■会期：２月１４日（土）まで　■会場：各階＝対象売場（食品売場、フラワーデコ、ロフト、カルディコーヒーファームほか）


■特設ページ：https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/valentine-2026


※数に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。



【見た目が可愛い「チョコレート」（一例）】


【西武館１階＝ゴディバ】


６粒入　２，５９２円



不思議の国のアリスのティーパーティーをイメージしたチョコレートを楽しめるコレクション。


紅茶をイメージした粒やシーズン限定のカレ（板チョコレート）などをアリスの世界観が描かれたパッケージにアソートしました。


※なくなり次第終了






【西武館１階＝フーシェ】


７個入　１，６２０円



そよ風に揺れる庭の花々を束ねたような、彩り豊かなショコラアソート。


花をイメージしたショコラは、一粒ごとに異なる味わいを楽しめます。


※なくなり次第終了








【モール館５階＝ロフト】


アンドロメダ　１，７８２円


スタークリスタル　６４８円


ブルーコズミック　１，４５８円


プラネットポップ　１，０８０円



神秘的な宇宙をチョコレートで表現したシリーズ。パッケージを開けた時のインパクトもある一品です。





【チョコレートと合わせたい「コーヒーギフト」（一例）】


【モール館５階＝ロフト】


コーヒーモーニングアロマ　３本　４６５円


ハニーコーヒー　アソート　３本　８１０円


スムースアロマ　アソート　３本　４７６円


Ｆｉｎｅ　ｃｕｐｓアソート　３本　６２７円


Ｂｅａｎｓ　Ａｒｏｍａ　３本　４３２円



手軽においしいコーヒーが味わえる「ＩＮＩＣ coffee」。


豊富なラインアップで、贈る人の好みに合わせて選べます。






【西武館７階＝カルディコーヒーファーム】　


１，３８２円



チョコレートとの相性を考えて生まれたブレンドです。


ほんのりビターな味わいと、ふわっと香る甘い印象が特徴のコーヒーです。






【西武館１階＝キーコーヒー】


１００ｇ　１，０８０円



チョコレートを使用したスイーツとの相性が良い、バレンタインシーズンにぴったりなコーヒーを選定しました。


プレゼントにもご自宅用にもおすすめのコーヒー豆です。


※写真はイメージです。


※なくなり次第終了







【いつも頑張る自分へ「気分が上がるプレゼント」（一例）】


【西武館１階＝フラワーデコ】


１，９８０円



バレンタインをイメージし、赤いお花を束ねました。


可愛らしく華やかなブーケです。






【モール館２階＝ダッシングディバ】　


プレミアムコース（上）　１４，８５０円


シンプルコース（下）　１０，４５０円



ハートのデザインで仕上げた、バレンタイン気分をさりげなく楽しめる大人可愛いネイルです。






【西武館４階＝ミュゼ・ド・ラボーテ】


イレジスティブル　オーデパルファム　ネクター　１９，９１０円


ＰＦＣＴ・セラム・リップオイル　５，２８０円


ローズ・パーフェクト・シャイン（リップスティック）　５，０６０円



季節を先取りする春の新作コスメです。


大切な人へのギフトにも、自分を甘やかしたい日のご褒美にもおすすめです。





https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/valentine-2026


※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。


※イベントの中止や延期、一部内容が変更となる場合がございます。