【西武東戸塚Ｓ.Ｃ.】西武東戸塚Ｓ.Ｃ.のバレンタイン２０２６

株式会社そごう・西武

バレンタインデーに贈る相手について、そごう・西武が実施したアンケートでは「自分用」が最も支持が高く７０．５％、次いで「家族」が５５．０％、「パートナー（恋人、配偶者）」が５１．０％でした。

西武東戸塚Ｓ．Ｃ．では、２月１４日（土）のバレンタイン当日まで、各階売場にてバレンタインにおすすめのスイーツやギフトアイテムを展開しております。

バレンタインの定番スイーツであるチョコレートはもちろん、チョコレートと合わせたいコーヒーギフトもご紹介。

さらに、スイーツやコーヒー以外にも、バレンタイン限定のフラワーブーケや心癒されるフレグランスなど、自分自身へのご褒美にぴったりなアイテムもご用意いたしました。

＊そごう・西武 ２０２６年バレンタインデーに関する調査 実施期間：２０２５年１２月２日（火）～１５日（月）

有効回答数：１，１３３名、そごう・西武公式ＬＩＮＥ会員を対象に、ＬＩＮＥアンケートを実施

西武東戸塚Ｓ.Ｃ.のバレンタイン２０２６

【西武東戸塚Ｓ.Ｃ.のバレンタイン２０２６ 概要】

■会期：２月１４日（土）まで ■会場：各階＝対象売場（食品売場、フラワーデコ、ロフト、カルディコーヒーファームほか）

■特設ページ：https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/valentine-2026

※数に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。

【見た目が可愛い「チョコレート」（一例）】

ゴディバ アリスのティーパーティ アソートメント

【西武館１階＝ゴディバ】

アリスのティーパーティ アソートメント

６粒入 ２，５９２円

不思議の国のアリスのティーパーティーをイメージしたチョコレートを楽しめるコレクション。

紅茶をイメージした粒やシーズン限定のカレ（板チョコレート）などをアリスの世界観が描かれたパッケージにアソートしました。

※なくなり次第終了

フーシェ そよ風のブーケＳ

【西武館１階＝フーシェ】

そよ風のブーケＳ

７個入 １，６２０円

そよ風に揺れる庭の花々を束ねたような、彩り豊かなショコラアソート。

花をイメージしたショコラは、一粒ごとに異なる味わいを楽しめます。

※なくなり次第終了

ロフト アンドロメダなど

【モール館５階＝ロフト】

アンドロメダ １，７８２円

スタークリスタル ６４８円

ブルーコズミック １，４５８円

プラネットポップ １，０８０円

神秘的な宇宙をチョコレートで表現したシリーズ。パッケージを開けた時のインパクトもある一品です。

【チョコレートと合わせたい「コーヒーギフト」（一例）】

ＩＮＩＣ ｃｏｆｆｅｅ コーヒーモーニングアロマなど

【モール館５階＝ロフト】

ＩＮＩＣ ｃｏｆｆｅｅ

コーヒーモーニングアロマ ３本 ４６５円

ハニーコーヒー アソート ３本 ８１０円

スムースアロマ アソート ３本 ４７６円

Ｆｉｎｅ ｃｕｐｓアソート ３本 ６２７円

Ｂｅａｎｓ Ａｒｏｍａ ３本 ４３２円

手軽においしいコーヒーが味わえる「ＩＮＩＣ coffee」。

豊富なラインアップで、贈る人の好みに合わせて選べます。

カルディコーヒーファーム ＫＡＬＤＩ’Ｓエンジェル

【西武館７階＝カルディコーヒーファーム】

ＫＡＬＤＩ’Ｓエンジェル

１，３８２円

チョコレートとの相性を考えて生まれたブレンドです。

ほんのりビターな味わいと、ふわっと香る甘い印象が特徴のコーヒーです。

キーコーヒー バレンタインデーブレンド

【西武館１階＝キーコーヒー】

バレンタインデーブレンド

１００ｇ １，０８０円

チョコレートを使用したスイーツとの相性が良い、バレンタインシーズンにぴったりなコーヒーを選定しました。

プレゼントにもご自宅用にもおすすめのコーヒー豆です。

※写真はイメージです。

※なくなり次第終了

【いつも頑張る自分へ「気分が上がるプレゼント」（一例）】

フラワーデコ バレンタインブーケ

【西武館１階＝フラワーデコ】

バレンタインブーケ

１，９８０円

バレンタインをイメージし、赤いお花を束ねました。

可愛らしく華やかなブーケです。

ダッシングディバ バレンタインネイル

【モール館２階＝ダッシングディバ】

バレンタインネイル

プレミアムコース（上） １４，８５０円

シンプルコース（下） １０，４５０円

ハートのデザインで仕上げた、バレンタイン気分をさりげなく楽しめる大人可愛いネイルです。

ＧＩＶＥＮＣＨＹ イレジスティブル オーデパルファム ネクターなど

【西武館４階＝ミュゼ・ド・ラボーテ】

ＧＩＶＥＮＣＨＹ

イレジスティブル オーデパルファム ネクター １９，９１０円

ＰＦＣＴ・セラム・リップオイル ５，２８０円

ローズ・パーフェクト・シャイン（リップスティック） ５，０６０円

季節を先取りする春の新作コスメです。

大切な人へのギフトにも、自分を甘やかしたい日のご褒美にもおすすめです。

特集ページはこちら :https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/valentine-2026

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。

※イベントの中止や延期、一部内容が変更となる場合がございます。