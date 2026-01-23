【西武東戸塚Ｓ.Ｃ.】西武東戸塚Ｓ.Ｃ.のバレンタイン２０２６
バレンタインデーに贈る相手について、そごう・西武が実施したアンケートでは「自分用」が最も支持が高く７０．５％、次いで「家族」が５５．０％、「パートナー（恋人、配偶者）」が５１．０％でした。
西武東戸塚Ｓ．Ｃ．では、２月１４日（土）のバレンタイン当日まで、各階売場にてバレンタインにおすすめのスイーツやギフトアイテムを展開しております。
バレンタインの定番スイーツであるチョコレートはもちろん、チョコレートと合わせたいコーヒーギフトもご紹介。
さらに、スイーツやコーヒー以外にも、バレンタイン限定のフラワーブーケや心癒されるフレグランスなど、自分自身へのご褒美にぴったりなアイテムもご用意いたしました。
＊そごう・西武 ２０２６年バレンタインデーに関する調査 実施期間：２０２５年１２月２日（火）～１５日（月）
有効回答数：１，１３３名、そごう・西武公式ＬＩＮＥ会員を対象に、ＬＩＮＥアンケートを実施
【西武東戸塚Ｓ.Ｃ.のバレンタイン２０２６ 概要】
■会期：２月１４日（土）まで ■会場：各階＝対象売場（食品売場、フラワーデコ、ロフト、カルディコーヒーファームほか）
■特設ページ：https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/valentine-2026
※数に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。
【見た目が可愛い「チョコレート」（一例）】
ゴディバ アリスのティーパーティ アソートメント
【西武館１階＝ゴディバ】
アリスのティーパーティ アソートメント
６粒入 ２，５９２円
不思議の国のアリスのティーパーティーをイメージしたチョコレートを楽しめるコレクション。
紅茶をイメージした粒やシーズン限定のカレ（板チョコレート）などをアリスの世界観が描かれたパッケージにアソートしました。
※なくなり次第終了
フーシェ そよ風のブーケＳ
【西武館１階＝フーシェ】
そよ風のブーケＳ
７個入 １，６２０円
そよ風に揺れる庭の花々を束ねたような、彩り豊かなショコラアソート。
花をイメージしたショコラは、一粒ごとに異なる味わいを楽しめます。
※なくなり次第終了
ロフト アンドロメダなど
【モール館５階＝ロフト】
アンドロメダ １，７８２円
スタークリスタル ６４８円
ブルーコズミック １，４５８円
プラネットポップ １，０８０円
神秘的な宇宙をチョコレートで表現したシリーズ。パッケージを開けた時のインパクトもある一品です。
【チョコレートと合わせたい「コーヒーギフト」（一例）】
ＩＮＩＣ ｃｏｆｆｅｅ コーヒーモーニングアロマなど
【モール館５階＝ロフト】
ＩＮＩＣ ｃｏｆｆｅｅ
コーヒーモーニングアロマ ３本 ４６５円
ハニーコーヒー アソート ３本 ８１０円
スムースアロマ アソート ３本 ４７６円
Ｆｉｎｅ ｃｕｐｓアソート ３本 ６２７円
Ｂｅａｎｓ Ａｒｏｍａ ３本 ４３２円
手軽においしいコーヒーが味わえる「ＩＮＩＣ coffee」。
豊富なラインアップで、贈る人の好みに合わせて選べます。
カルディコーヒーファーム ＫＡＬＤＩ’Ｓエンジェル
【西武館７階＝カルディコーヒーファーム】
ＫＡＬＤＩ’Ｓエンジェル
１，３８２円
チョコレートとの相性を考えて生まれたブレンドです。
ほんのりビターな味わいと、ふわっと香る甘い印象が特徴のコーヒーです。
キーコーヒー バレンタインデーブレンド
【西武館１階＝キーコーヒー】
バレンタインデーブレンド
１００ｇ １，０８０円
チョコレートを使用したスイーツとの相性が良い、バレンタインシーズンにぴったりなコーヒーを選定しました。
プレゼントにもご自宅用にもおすすめのコーヒー豆です。
※写真はイメージです。
※なくなり次第終了
【いつも頑張る自分へ「気分が上がるプレゼント」（一例）】
フラワーデコ バレンタインブーケ
【西武館１階＝フラワーデコ】
バレンタインブーケ
１，９８０円
バレンタインをイメージし、赤いお花を束ねました。
可愛らしく華やかなブーケです。
ダッシングディバ バレンタインネイル
【モール館２階＝ダッシングディバ】
バレンタインネイル
プレミアムコース（上） １４，８５０円
シンプルコース（下） １０，４５０円
ハートのデザインで仕上げた、バレンタイン気分をさりげなく楽しめる大人可愛いネイルです。
ＧＩＶＥＮＣＨＹ イレジスティブル オーデパルファム ネクターなど
【西武館４階＝ミュゼ・ド・ラボーテ】
ＧＩＶＥＮＣＨＹ
イレジスティブル オーデパルファム ネクター １９，９１０円
ＰＦＣＴ・セラム・リップオイル ５，２８０円
ローズ・パーフェクト・シャイン（リップスティック） ５，０６０円
季節を先取りする春の新作コスメです。
大切な人へのギフトにも、自分を甘やかしたい日のご褒美にもおすすめです。
特集ページはこちら :
※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。
※イベントの中止や延期、一部内容が変更となる場合がございます。