『オーバーウォッチ2』×eSPORTS CAFE AIM & DiCE コラボカフェが2月6日(金)より開催決定！

株式会社シティコミュニケーションズ

当社のグループ会社、株式会社ディスクシティエンタテインメント（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：三田大明）が運営する「ネットカフェ&カラオケ DiCE（ダイス）」「eSPORTS CAFE AIM（エイム）」は、2026年2月6日（金）より『オーバーウォッチ2』とのコラボカフェ企画を開催いたします。

『オーバーウォッチ 2』は40人以上の個性豊かなヒーローが近未来を舞台とした世界で活躍する基本無料のチーム制アクションゲームです。この度、ヒーローたちの活動拠点をコンセプトにしたコラボカフェイベントを期間限定で開催いたします。



【イベント詳細ページ】https://www.diskcity.co.jp/topics/detail.php?nid=2836(https://www.diskcity.co.jp/topics/detail.php?nid=2836)

● 開催概要

開催期間

2026年2月6日(金)9:00～3月16日(月)21:00

開催店舗

●ネットカフェ&カラオケDiCE

コラボフード、コラボグッズの販売

札幌狸小路本店(https://www.diskcity.co.jp/shop/sapporo/)、仙台店(https://www.diskcity.co.jp/shop/sendai/)、大宮店(https://www.diskcity.co.jp/shop/omiya/)、池袋店(https://www.diskcity.co.jp/shop/ikebukuro/)、自由が丘店(https://www.diskcity.co.jp/shop/jiyugaoka/)、大阪道頓堀本店(https://www.diskcity.co.jp/shop/osaka/)

●eSPORTS CAFE AIM

コラボフード、コラボグッズの販売

札幌狸小路本店(https://aim-esportscafe.jp/spec_sapporo/)、仙台店(https://aim-esportscafe.jp/spec_sendai/)、大宮店(https://aim-esportscafe.jp/spec_omiya/)

●eSPORTS CAFE AIM 池袋本店(https://aim-esportscafe.jp/spec_ikebukuro2/)

コラボグッズ、グッズ販売*、コラボルーム、店内装飾、フォトスポット

●eSPORTS CAFE AIM 高田馬場店(https://aim-esportscafe.jp/spec_takadanobaba/)

コラボグッズの販売

●KEIO eSTATION Shinjuku KEIO eSTATION Shinjuku(https://keio-estation.com/)

コラボグッズ、グッズ販売*

*「AIM池袋本店」「KEIO eSTATION Shinjuku」では本コラボ限定商品以外の「オーバーウォッチ」グッズも多数販売いたします。

営業時間

DiCE/AIM：24時間営業

KEIO eSTATION Shinjuku：10：00～22：00

ご入店方法について

DiCE/AIMを初めてご利用の方は会員登録が必要となりますので、ご本人様確認証のご持参をお願いいたします。

保護者ご同伴の場合でも、お子様も健康保険資格確認証等でご登録が必要となります。

詳しくは下記DiCE公式HPをご一読の上、ご来店くださいますようお願いいたします。

https://www.diskcity.co.jp/customer.php

●描きおろしイラスト

ヒーローたちの活動拠点をコンセプトにした、描きおろしイラストとなっております！

KVイラスト：つるしまたつみ様（@tsuru_oden(https://x.com/tsuru_oden)）

https://tsurushimatatsumi.com/

ミニキャライラスト：うにたころも様（@UNITAtata_(https://x.com/UNITAtata_)）

https://salmon108485.studio.site/

●コラボメニュー

○D.VAの"MEKA"部隊のご馳走ビビンバ 1,320円（税込）

《D.VA：韓国》ビビンバチャーハン、半熟卵

○キリコのカネザカ名物和菓子セット 1100円（税込）

《キリコ：日本》

抹茶ロールケーキ、三色だんご、あんこ、ホイップクリーム

○ ジュノのパチマリ印のたこ焼き 1,100円（税込）

《ジュノ：火星》

たこ焼き、スライスオニオン、フライドオニオン、お好みソース、マヨネーズ、鰹節、青のり

○ フレイヤのレスキュー隊員の軽食 1,320円（税込）

《フレイヤ：デンマーク》

スモーブロー（カンパーニュ、サーモン、クリームチーズ、オリーブ、バジルソース、ピンクペッパー）

※スモーブロー…デンマークの伝統的なオープンサンドイッチです。

○ ベンチャーの考古学者のランチセット 1,320円（税込）

《ベンチャー：カナダ&メキシコ》

プティーン&メキシカンポテト（プティーン：フライドポテト、ベーコンチップ、グレイビーソース、チーズソース）（メキシカンポテト：フライドポテト、タコスミート、チーズソース、サワークリーム）

※プティーン…カナダの代表的なチーズポテト料理です。

○『命の樹』ライフウィーバーのハーブティー 880円（税込）

《ライフウィーバー：タイ》

バタフライピーティー、レモンシロップ

○『養神泉』ウーヤンの杏仁烏龍ミルクティー 880円（税込）

《ウーヤン：中国》

烏龍ミルクティー、杏仁スチームミルク、クコの実

○『ヘヴィ・レイン』ハザードのバタースコッチラテ 880円（税込）

《ハザード：スコットランド》

バタースコッチラテ、スチームミルク、キャラメルソース

○『キャプティブ・サン』イラリーのチチャモラーダ 880円（税込）

《イラリー：ペルー》

チチャモラーダ、レモンシロップ、カットリンゴ

※チチャモラーダ…ペルーの国民的なノンアルコール飲料。甘酸っぱくフルーティーで、アルコールなしのサングリアのような味わいのジュースです。

○『テラ・サージ』オリーサのバオバブジュース 880円（税込）

《オリーサ：アフリカ》

バオバブフルーツパウダー、ジンジャーエール

※バオバブジュース…バオバブは、食物繊維と各種の栄養が豊富なアフリカのスーパーフードで、柑橘系の爽やかな酸味が特徴のバオバブパウダーを使用したジュースです。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

● フード/ドリンク特典

○コラボメニュー1品につき、コースターがランダムで1枚付属いたします。

※前半・後半の期間にて絵柄が切り替わりますのでご注意ください。

●《前半》配布期間：2月6日~2月24日（全８種）

●《後半》配布期間：2月25日~3月16日（全7種）

※コースターの絵柄はお選びいただけません。性質上、同じ絵柄が出る場合がございます。

※特典はなくなり次第終了となります。

● グッズメニュー

*「AIM池袋本店」、「KEIO eSTATION Shinjuku」では本コラボ限定商品以外の「オーバーウォッチ」グッズも多数販売いたします。

●コラボルーム

DiCE池袋店、AIM池袋本店、DiCE大阪道頓堀本店では、「コラボルーム」をご用意しております。

※コラボルームは【予約制】となっております。必ず事前にご予約のうえ、ご来店ください。

▼コラボルームのご予約はこちら

○DiCE池袋店：https://www.diskcity.co.jp/shop/ikebukuro/reservation.php

○DiCE大阪道頓堀本店：https://www.diskcity.co.jp/shop/osaka/reservation.php

○AIM池袋本店*：https://aim-esportscafe.jp/ikebukuro_reservation/

*AIM池袋本店ではフードメニューの提供はございませんのでご注意ください。

▼DiCE池袋店（VIPルーム）、大阪道頓堀本店（カラオケルーム）

▼AIM池袋本店（Gaimng Party Room PC5台設置）

●ミニゲーム（AIM池袋本店）

AIM池袋本店では、「オーバーウォッチ2」内のミニゲームイベントとして

「どこまで登れる？無限階段ヒーローチャレンジ」を実施いたします。

規定の段数まで到達して限定オリジナルステッカーをGETしよう！

※ご参加にはAIM池袋本店の入店が必要となります。

※オーバーウォッチのゲームアカウントは必要ありません。

● 写真投稿キャンペーン

ハッシュタグ「#OWダイスコラボ」を付けて、コラボメニューの写真を投稿すると、

抽選で「ノベルティコンプリートセット」を３名様へプレゼント！

詳しくは、X (@netcafe_dice(https://x.com/netcafe_dice)) にて発信となりますので、ぜひフォローしてお待ちください！

●ご投稿いただいたポストは、公式アカウントからリポストなどでご紹介させていただく場合がございます。●当選者様には後日、DMにてご連絡をさせていただきます。●賞品の発送は日本国内限定となります。

●パネル展示および、装飾

下記店舗にて、等身パネルの展示、店頭装飾をおこなっております.

ぜひ合わせてお楽しみください。

《パネル展示、装飾店舗》DiCE池袋店(https://www.diskcity.co.jp/shop/ikebukuro/)、大宮店(https://www.diskcity.co.jp/shop/omiya/)、大阪道頓堀本店(https://www.diskcity.co.jp/shop/osaka/)、AIM池袋本店(https://aim-esportscafe.jp/spec_ikebukuro2/)

▼AIM池袋本店にはフォトスポットも！

●コラボ広告（池袋駅、大宮駅）

JR池袋駅北改札：大型パノラマ広告

掲出期間：2月9日～2月15日

JR大宮駅東口：ADビジョン

掲出期間：2月6日～2月28日

※掲出内容・時期は状況により予告なく変更の可能性がございます。あらかじめご理解いただけますと幸いです。

『オーバーウォッチ』について

『オーバーウォッチ 2』は基本無料チーム制アクションゲームです。近未来を舞台とした本作で、40人以上の個性豊かなヒーローを駆使して、世界中の仲間たちと一緒にプレイを楽しみましょう！『オーバーウォッチ 2』はPC、PlayStation、Xbox、Nintendo Switchにてプレイ可能です。

◎「オーバーウォッチ2 」公式サイト：

https://overwatch.blizzard.com/ja-jp/

(C) 2026 Blizzard Entertainment, Inc.

ネットカフェ&カラオケ DiCE

「DiCE」 は、2000 年より関東を中心に展開しているインターネットカフェです。高級感や清潔感などから、多くの女性のお客様にもご好評を得ています。豊富な雑誌・コミック、フリードリンクに加え、ソフトクリームに関しては「ソフトクリームに本気すぎるネットカフェ」として毎週違う味の提供や、他社とのコラボも行っています。

グループ利用に最適な完全個室のVIPルームに加え、ダーツ・カラオケ・そしてeスポーツ等のアミューズメントコンテンツもお楽しみいただけます。「暇をつぶす」ネットカフェから「時間を作って通いたい」ネットカフェに。最高水準の体験を提供し、世の中をもっと楽しくするネットカフェです。

▼DiCE公式

https://www.diskcity.co.jp/

▼ネットカフェ&カラオケDiCE：店舗リスト

札幌狸小路本店(https://www.diskcity.co.jp/shop/sapporo/)、仙台店(https://www.diskcity.co.jp/shop/sendai/)、大宮店(https://www.diskcity.co.jp/shop/omiya/)、池袋店(https://www.diskcity.co.jp/shop/ikebukuro/)、自由が丘店(https://www.diskcity.co.jp/shop/jiyugaoka/)、大阪道頓堀本店(https://www.diskcity.co.jp/shop/osaka/)

eSPORTS CAFE AIM

「eSPORTS CAFE AIM」は、2019年にオープンしたeスポーツカフェです。「新しくゲームを始めたい」「より高みを目指したい」「一緒に盛り上がれる仲間が欲しい」といった幅広い層のゲーマー達に向けて、最新のデバイスと、快適なゲーム環境を提供しています。勝利に必要な「ゲーム環境」「仲間」「鍛錬」を提供する事で、お客様をゲーム内においての勝利へと導きます。

▼eSPORTS CAFE AIM公式

https://aim-esportscafe.jp/

▼eSPORTS CAFE AIM：店舗リスト

札幌店(https://aim-esportscafe.jp/spec_sapporo/)、仙台店(https://aim-esportscafe.jp/spec_sendai/)、大宮店(https://aim-esportscafe.jp/spec_omiya/)、池袋本店(https://aim-esportscafe.jp/spec_ikebukuro2/)*、高田馬場店(https://aim-esportscafe.jp/spec_takadanobaba/)*

*AIM池袋本店、高田馬場店では飲食提供はございません。

■会社概要

会社名： 株式会社シティコミュニケーションズ

所在地： 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3F

代表者： 代表取締役社長 三田 大明

設立： 1995年12月20日

URL： https://www.city-s.co.jp/

事業内容：遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です。

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。