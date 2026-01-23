【物流業界関係者必見】「特定技能（自動車運送業分野）」徹底解説セミナーを開催＜2月17日＞

株式会社TDGホールディングス

株式会社TDGホールディングス（本社：三重県伊勢市、グループCEO：加藤 光一）は、深刻化する物流業界の人手不足を解消する切り札として注目される「特定技能トラックドライバー外国人人材採用」徹底解説セミナー（第12回）を、2026年2月17日（火）に開催いたします。

これまで全国各地からアクセス可能なウェビナー形式を中心に開催してまいりましたが、今回は「会場で直接相談したい」「登壇者の生の声を聴きたい」という多くのご要望にお応えし、リアル会場にて開催いたします。

深刻な人手不足が続く中、特定技能（自動車運送業分野）の活用は物流業界の急務です。本セミナーでは、現場で活躍する特定技能ドライバーの受入事例を、対面形式ならではの臨場感と詳細な資料とともに解説します。（※遠方の方向けに、オンラインでの同時視聴も可能です）

「物流2024年問題」の深刻化に伴い、2030年には約30万人のドライバー不足が見込まれています。社会インフラを守るためには、特定技能（自動車運送業）の制度を正しく理解し、優秀な特定技能人材をいかに確保・定着させるかが鍵となります。

これまではオンラインを中心に情報発信を行ってまいりましたが、制度の複雑化や現場運用の具体化が進む中、より密度の高いコミュニケーションが求められています。そこで今回は、名古屋駅至近の会場にて、実例を交えた深い解説と直接の質疑応答が行えるオフライン主体のセミナーとして企画いたしました。

開催概要

- タイトル： 第12回【物流業界関係者必見】物流業界の人手不足を解決！「特定技能トラックドライバー外国人人材採用」徹底解説セミナー

- 開催日時：2026年2月17日（火） 14:00～16:00

- 会場： TKPガーデンシティPREMIUM名古屋新幹線口 バンケットホール2A（愛知県名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル2F）

- アクセス：JR東海道本線「名古屋駅」太閤通口 徒歩3分

- 主催：株式会社TDGホールディングス

- 定員：100名（先着順）

- 参加費：無料

- 対象：物流関係者、登録支援機関

- 申込方法（対面）：こちらの特設ページよりお申し込みください。(https://peatix.com/event/4752633)

- 申込方法（オンライン）：こちらの特設ページよりお申し込みください。(https://tdg.jp/logi-global/seminar/seminar-265/#form)

- 注意事項：

・ご参加には事前のお申込みが必要です

・定員に達し次第、受付を締切ります

プログラム:

14:00～14:05 ご挨拶

14:05～15:00 第1部「人材不足の救世主！外国人人材の最適な受入体制ソリューションとは」

15:00～15:45 第2部「外国人特定技能トラックドライバー人材のリアルを解説」

15:45～16:00 質疑応答・クロージング

登壇者紹介:

加藤 光一（株式会社TDGホールディングス グループCEO）

「ほめちぎる教習所」として知られる三重県トップクラスの教習所事業を運営。ベトナムでの送り出し機関や現地教習所も手掛け、募集から教育、免許取得、登録支援までをグループ内で完結。高品質な特定技能ドライバーの供給スキームを確立しています。

岩村 彰憲 氏（株式会社セイノースタッフサービス 取締役社長）

セイノーグループの総合人材会社を牽引。特定技能（自動車運送業）における受入体制構築の第一人者であり、現場視点に立った特定技能人材の活用・定着支援において豊富な実績を有します。

こんな方におすすめ:

ウェビナー形式ではなく、直接講師に会って詳細を確認したい方

同業他社がどのように特定技能ドライバーを活用しているか、生の声を聞きたい方

対面参加を申し込む :https://peatix.com/event/4752633オンライン参加を申し込む :https://tdg.jp/logi-global/seminar/seminar-265/#form

【株式会社TDGホールディングスについて】

株式会社TDGホールディングスは、登録支援機関・送り出し機関・特定技能管理団体・現地教習所・国内教習所のすべてを自社グループ内に保有し、外国人材の採用・教育・定着までを一気通貫でサポートするワンストップ体制を提供しています。

今回の研修ツアーは、採用リスクを最小限に抑え、物流業界における外国人ドライバー活用を“安全かつ確実に”進めるための取り組みの一環です。今後も、国内外のパートナーと連携しながら、人材の質と定着率を両立させる仕組みづくりを推進してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社TDGホールディングス

所在地：三重県伊勢市小俣町元町1648-10

代表者：グループCEO 加藤 光一

設立：2024年8月

事業内容：外国人材紹介事業、物流教育・教習事業、特定技能人材の採用・支援、その他関連事業

関連URL：https://tdg.jp/logi-global/