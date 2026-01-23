【ホテル長楽館】春、桜に誘われる季節限定「スプリングアフタヌーンティー」を提供
スプリングアフタヌーンティー
ホテル長楽館（京都市東山区円山町、総支配人：吉田 重人）は、デザートカフェ長楽館にて2026年3月20日（金）～4月12日（日）までの期間限定で「スプリングアフタヌーンティー」を提供いたします。
本アフタヌーンティーは、円山公園のしだれ桜が見頃を迎える時期に合わせ、桜やベリー、春野菜など、季節の素材を用いたスイーツとセイボリーで構成。
英国式三段のティースタンドで、春らしい味わいをお楽しみいただけます。
スイーツには、ライチのムースに桜の要素を合わせた「桜とライチのムース」、バニラクリームにフランボワーズのコンフィを巻き込んだ「春のベリーロールケーキ」、柚子の寒天と柑橘、煎茶のジュレを重ねた「柚子のヴェリーヌ」など、春の素材を生かした品々をご用意しました。
英国式、三段のティースタンドで提供
セイボリーには、アスパラガスと卵を合わせたサンドイッチ、筍と貝類のマリネを西京味噌のヴィネグレット、えんどう豆のポタージュなど、季節の食材を使ったメニューを揃えています。
「スプリングアフタヌーンティー」概要
期間 2026年3月20日（金）～4月12日（日）
場所 デザートカフェ長楽館 本館1階「迎賓の間」
時間 12:00～18:00（2部制・各2時間）
料金 お一人様 \6,800～（税込）
予約 2名様より
※料金は税込金額です。別途サービス料10％を頂戴いたします。
※写真及びメニューは一例です。
※食材の入荷状況により内容を変更する場合がございます。
※中学生未満の方のご利用・同伴はご遠慮いただいております。
本館1階「迎賓の間」
オンラインご予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/shops/chourakukan-dessert-cafe/reserve?service_category_id=5d1c41524acf39b476000eb3
■メニュー内容
Aperitif（食前酒） ※下記より一種
・シャンパン（＋\1,100）
・季節のカクテル（＋\550）
・スパークリングワイン
・ノンアルコールスパークリングワイン
・エルダーフラワージュース
Sweets（スイーツ）
・桜とライチのムース
ライチムースの上に、桜葉の香りを移したジュレを重ね、花びらを閉じ込めた仕立て。
・春のベリーロールケーキ
バニラクリームのロールケーキ。フランボワーズのコンフィと、白胡椒の香りをアクセントに。
・柚子のヴェリーヌ
柚子の寒天に季節の柑橘と煎茶のジュレを重ね、ディルを添えたグラスデザート。
・季節のフルーツ
旬の果実を盛り合わせ。
・自家製焼菓子
苺のクッキーに桜葉とトンカのガナッシュをのせ、桜の花びらを飾った一枚。
Scone（スコーン）
・プレーン
・クランベリー
（クロテッドクリーム／ジャム付）
Food（セイボリー）
・ジャンボンブランとアスパラと卵のサンドイッチ／きゅうりのサンドイッチ
・キッシュロレーヌ
・春の貝のマリネと筍 西京味噌のヴィネグレット
・えんどう豆のポタージュ 柑橘の香り
花見を楽しめる立地について
円山公園 しだれ桜と長楽館
長楽館は、国の名勝に指定され、京都の春を象徴する「円山公園」に隣接しています。
円山公園のシンボルとして親しまれるしだれ桜は、開花期に多くの人々が訪れる京都有数の花見の名所として知られています。
当館は公園に隣接する立地のため、アフタヌーンティーのご利用前後に桜の鑑賞や周辺の散策をする来館者も多く、春の京都を満喫できる環境となっています。
株式会社 長楽館
「長楽館（旧村井家別邸）」は、煙草王と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛の別邸として1909年に建てられた京都のモダン建築です。世界各国の建築様式を取り入れた意匠が特徴で、1986年に京都市有形文化財に、2024年12月9日には国の重要文化財に指定されました。
ホテル長楽館は、重要文化財である本館「長楽館」にレストラン・カフェ・スウィーツブティック・バー、そして併設する新館に全6室の客室を設けるブティックホテルです。2025年、イギリスに本部を置く世界的ホテルブランドグループ「スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド（Small Luxury Hotels of the World）に加盟しました。
商号 ：株式会社長楽館
所在地 ：〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604
設立 ：1954年9月
事業内容：宿泊施設、レストラン、カフェ及び結婚式・宴会場の運営
長楽館公式ホームページ： https://www.chourakukan.co.jp/
公式Facebook ： https://www.facebook.com/chourakukan/
公式Instagram ： https://www.instagram.com/chourakukan/
公式X ： https://twitter.com/chourakukan
＊営業日ならびに営業時間の変更の可能性がございます。最新の営業日・営業時間はホームページをご確認ください。
＊上記の内容は発表時のものです。諸般の事情により変更される場合がございます。