2026年1月23日(金)より『THE DORAEMON STORE』にて、『THE DORAEMON STORE』のロゴをデザインしたステーショナリーが新登場！

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、ファッションとインテリア小物を中心とした店舗『THE DORAEMON STORE』にて、2026年1月23日(金)より『THE DORAEMON STORE』のロゴマークをあしらったステーショナリー6種を販売いたします。


■THE DORAEMON STOREオリジナル新商品について

「未来といまの交差点」をコンセプトに、素材や技法にこだわったさまざまなアイテムを展開する『THE DORAEMON STORE』にて、2026年1月23日(金)より『THE DORAEMON STORE』のロゴマークをあしらったステーショナリー6種を販売いたします。


シンプルながらもゴールドの箔押しを施したノートブックや、クリア素材で四次元ポケットを表現したブロックメモなどは、いずれも思わず手に取りたくなる、遊び心満載のデザインです。


渋谷PARCOの『THE DORAEMON STORE』のほか、好評につき2026年3月22日(日)まで会期延長のTHE DORAEMON STORE IN 心斎橋PARCOでの販売も決定！


お家やオフィスを鮮やかに彩る『THE DORAEMON STORE』の新商品を、ぜひお楽しみください。



THE DORAEMON STOREのロゴマークをあしらった、ブロックメモです。コンパクトなサイズ感で持ち運びしやすく、クリアカバーには角度を変えると見え隠れする、同色の四次元ポケットをデザインしました。



商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル BLOCK MEMO


サイズ：W92×H92×D10mm


価　格：880円(税込)


素　材：紙・PET




封筒とメッセージカードの表面にTHE DORAEMON STOREのロゴマークをあしらった、メッセージカードセットです。封筒の裏面には四次元ポケット、メッセージカードの裏面にはドラえもんをイメージしたチェック柄をデザインしました。



商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル MINI MESSAGE CARD


サイズ：封筒／W105×H75mm、メッセージカード／W95×H65mm


価　格：990円(税込)


素　材：紙・PET


備　考：封筒とメッセージカードが、各4枚ずつ入ったセット商品です。






THE DORAEMON STOREのロゴマークをあしらった、ハードカバーのノートブックです。デザインの一部はゴールドの箔押しで仕上げ、高級感を演出しています。角度によって見え隠れする、クリア印刷の四次元ポケットがポイントです。



商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル HARDCOVER NOTEBOOK A5


サイズ：W145×H215×D12mm


価　格：2,200円(税込)


素　材：本体／紙・PU、ゴムバンド／ポリエステル





THE DORAEMON STOREのロゴマークをあしらった、ドラえもんの四次元ポケットをイメージした形のステッカーです。パソコン、スーツケースなどに貼ったり、スマートフォンケースのなかに入れたりと身近なところでドラえもんの姿を楽しめます。



商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル STICKER


サイズ：約W100×H60mm


価　格：495円(税込)


素　材：紙・PP




THE DORAEMON STOREのロゴマークをあしらった、マスキングテープです。ドラえもんをイメージしたチェック柄の15mm幅と、鮮やかなブルーが映える18mm幅の2種をご用意しました。デコレーションやラッピング、ラベリングなどにぴったりのアイテムです。



商品名：THE DORAEMON STORE オリジナル MASKING TAPE　15mm／18mm


サイズ：15mm／幅15mm×長さ5m、18mm／幅18mm×長さ5m


価　格：各715円(税込)


素　材：紙



発売日　：2026年1月23日(金)


販売店舗：THE DORAEMON STORE、THE DORAEMON STORE IN 心斎橋PARCO、THE DORAEMON STORE WEB SITE



■店舗概要

店舗名　　：THE DORAEMON STORE


店舗名日本語表記：ザ ドラえもん ストア


開催地　　：渋谷PARCO 5F(東京都渋谷区宇田川町15-1）


営業時間　：11：00～21：00


開催期間　：2025年9月3日(水)～2027年8月31日(火)


公式サイト：https://the-doraemon-store.com/


公式Instagram：https://www.instagram.com/the_doraemon_store/



店舗名　　：THE DORAEMON STORE IN 心斎橋PARCO


開催地　　：心斎橋PARCO 5F (大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3)


営業時間　：10：00～20：00　※営業時間は商業施設に準じます。


開催期間　：2025年10月23日(木)～2026年3月22日(日)


※2026年1月25日(日)までの開催予定が、2026年3月22日(日)まで延長となりました。



(C)Fujiko-Pro