無限の可能性が、無限の価値を生み出す。三井住友カードVisa Infinite 2026年3月開催の限定イベントラインアップ公開。石川遼プロとラウンド、京都・菊乃井本店で特別饗応会など。

三井住友カード株式会社

三井住友カード株式会社（以下：三井住友カード 代表代用取締役 社長執行役員 CEO 大西幸彦）が発行する最上位カードである、三井住友カードVisa Infiniteのブランドメッセージ「無限の可能性が、無限の価値を生み出す 」を体現する会員限定イベントは、「記憶に刻まれる、その瞬間、その体験を。最上級の学びによる、最上級の時間を」体験価値として提供しています。会員は会員専用サイトからエントリーが可能です。

【三井住友カードVisa Infinite 2026年3月開催イベント】

2026年3月6日(金) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待

2026年3月7日(土) 石丸幹二withクリヤ・マコトTRIO プライベートLIVE

2026年3月13日(金) 石川遼と豪華プロが集う 太平洋クラブ御殿場コース スペシャルラウンド

2026年3月13日(金)・14日(土) IMMERSIVE JOURNEY『印象派画家と過ごす夜』VR体験ご招待

2026年3月21日(土) 京都・菊乃井本店 特別仕立ての弥生の献立 特別饗応会

三井住友カードVisa Infinite について

本カードは会員限定イベントだけではなく、最上位ランクにふさわしい「高い経済合理性」や数々のプレミアムサービスも提供しております。ぜひこの機会にご検討ください。

■新規入会及び継続特典

入会＆利用特典(※) ：ご入会の3カ月後末までに100万円（税込）以上のご利用で、プラス10万ポイント進呈

継続＆利用特典(※) ：毎年、前年の年間ご利用金額に応じて、最大11万ポイント

年間400万円（税込）以上のご利用の場合、4万ポイントを進呈 もしくは

年間700万円（税込）以上のご利用の場合、11万ポイントを進呈

※本特典は予告なく変更、終了する場合がございますのでご了承ください。

※特典を受けるには、一定の条件がありますので詳細は当社HPをご確認ください。

■プレミアムサービス

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が運営する「SHARE LOUNGE」でご利用いただける1時間利用チケット（SHARE LOUNGE ギフトチケット）を毎月4枚贈呈、世界1,800ヵ所以上の空港ラウンジをご利用いただける「プライオリティ・パス」、24時間365日、様々なご相談やご要望へのお応えが可能なコンシェルジュデスクなど、充実したプレミアムサービスをご利用いただけます。

本カードの詳細はこちらよりご確認ください。

https://www.smbc-card.com/olentry/affiliate/online_entry.do?bno=03302339511

【ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ご招待】

開催日：2026年3月6日（金） エントリー締切：2026年2月8日（日）

定員：300名 料金：無料

会場：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切に、スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)入場確約で、ご招待いたします。

※本貸切イベントには、三井住友カードVisa Infinite会員さまのほか、他キャンペーンでのご招待者も来場されます。

三井住友カードは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。

MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios. (C) Nintendo TM and (C) 2026 Sesame Workshop (C) Walter Lantz Productions LLC TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment JAWS TM & (C) 2026 Universal Studios SING TM & (C) 2026 Universal Studios CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved. TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved. CR26-0249

【三井住友カードVisa InfiniteプライベートLIVE 石丸幹二withクリヤ・マコトTRIO】

開催日：2026年3月7日（土） エントリー締切：2026年1月25日（日）

定員：100名 料金：4,000円（おひとり様 税込）

会場：COTTON CLUB(東京・丸の内)

舞台・映画・TVそして音楽―そのどれをとっても第一線で輝きを放ち、俳優・歌手・語り手 ・司会者と多彩な顔を自在に行き来する圧倒的な表現者―石丸幹二さんと、国内外で人気のJAZZプレイヤ― クリヤ・マコト率いるJAZZ TRIOによる、上質な音楽の饗宴。ミュージカルや映画音楽など世代を超えて愛され続ける名曲から幅広くお届けするプライベートLIVEです。

【石川遼と豪華プロが集う 太平洋クラブ御殿場コース スペシャルラウンド】

開催日：2026年3月13日（金） エントリー締切：2026年2月1日（ 日）

定員：24名 料金：49,500円（おひとり様 諸税込 食事別）

会場：太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）

日本男子ツアー通算20勝。長年日本のゴルフ界を牽引してきた石川 遼プロをはじめとした、国内トップの男子プロゴルファーと一緒に、男子ゴルフトーナメント「三井住友VISA太平洋マスターズ」の会場である太平洋クラブ御殿場コースをラウンド。優れた戦略性と美しい景観が融合した名門コースでトッププロと同伴プレーが叶う、三井住友カード Visa Infinite会員さまだけの極めて希少な機会です。ホールアウト後はプロの戦略、大会の裏話など、ここでしか聞けないプレミアムトークをお楽しみいただけます。

【圧倒的没入感！IMMERSIVE JOURNEY『印象派画家と過ごす夜』VR体験へご招待】

開催日：2026年3月13日（金）・3月14日（土） エントリー締切：2026年2月1日（日）

定員：175名 料金：無料

会場：IMMERSIVE JOURNEY（神奈川県・横浜）

VRヘッドセットを装着し、1874年4月15日の夜8時のパリにタイムスリップします。

のちに”印象派“と呼ばれる芸術家たちが165点の作品を一般に公開した日を起点に、物語は彼らの創作の地や交錯する友情と情熱の瞬間へと広がっていきます。印象派誕生の瞬間に立ち会う、時を超える旅へでかけましょう。

壁に映像が映し出される没入型展示とは異なり、360度自分自身がその場にいるような圧倒的な没入体験。VR体験前に。アート視点またはVRの技術視点（日にちにより異なる）の事前セミナーをご用意。より深くお楽しみいただきます。

＜事前セミナー概要＞

2026年3月13日 時空を超える旅 ―XRが通る新しい文化体験

講師 株式会社CinemaLeap代表取締役 大橋 哲也氏

内容 最新のVR技術についてわかりやすく解説 VR技術は将来どのように活用されるのか

2026年3月14日 1874年―印象派の誕生

講師 成安造形大学名誉教授 千速 敏男氏

内容 登場する画家たちの人間関係や作品の由来など 多くの画像資料とともに解説

【100年先に「豊かな海」をつむぐために。京都・菊乃井本店 特別仕立ての弥生の献立特別饗応会】

開催日：2026年3月21日（土） エントリー締切：2026年2月15日（日）

定員：昼30名 夜30名 料金：30,000円（おひとり様 サービス料、税込）

会場：京都・菊乃井本店（京都・高台寺）

「豊かな海を未来に紡ぐ」をテーマに、村田氏が信頼を寄せる二人の担い手―魚の担ぎ手「水口商店」水口氏、海藻の未来をひらく「シーベジタブル」の方々をゲストに迎え、村田店主と共に海のこれからを考える特別な時間を共有します。

お料理は、ゲストの扱う食材を取り入れた、特別仕立ての弥生の献立をご用意。

店内の設えや調度品、提供される器のひとつひとつにおもてなしの心をこめる菊乃井の本質を体感できる貴重な機会です。

※いずれのイベントも、応募多数の場合は抽選となります。