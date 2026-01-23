Thermaltake社製、シングルフレーム設計の高性能ファンを採用する水冷一体型CPUクーラー「TH V3 ARGB Sync」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Thermaltake社製の水冷一体型CPUクーラー「TH360 V3 Ultra ARGB Sync」シリーズおよび「TH V3 ARGB Sync」シリーズを発表いたします。

全製品ともに、シングルフレーム設計のアドレサブルRGBファンを搭載する水冷一体型CPUクーラーです。電源とLEDがそれぞれ1本ずつのケーブルで動作するため、すっきりとした配線でケーブルマネジメントを向上。高品質ポンプと27mm厚のスリムなラジエーターを採用しており、優れた冷却性能を実現します。

「TH360 V3 Ultra ARGB Sync」シリーズは、ポンプカバーに3.95インチのLCDパネルを搭載。解像度720×720に対応しており、お好みの画像やMP4動画に加え、CPU温度などのシステム情報を表示することが可能です。

「TH V3 ARGB Sync」シリーズは、インフィニティミラーデザインのポンプカバーを採用。奥行きのあるライティングを楽しめるほか、カバーは簡単に取り外しできるため、設置方向に合わせてロゴの向きを変えられます。

TH360 V3 Ultra ARGB Syncシリーズ

ポンプカバーに3.95インチのLCDパネルを搭載

簡単に取り外して回転できるポンプカバーには、3.95インチサイズのLCDパネルを搭載。解像度720×720に対応しており、お好みの画像やMP4動画に加え、CPU温度などのシステム情報を表示することが可能です。

TH V3 ARGB Syncシリーズ

インフィニティミラーデザインのポンプカバー

ポンプカバーには、奥行きのあるライティングを楽しめるインフィニティミラーデザインを採用。キャップは簡単に取り外せるため、設置方向に合わせてロゴの向きを変えられます。

製品概要

メーカー：Thermaltake

製品名：TH360 V3 Ultra ARGB Sync Black

カラー：ブラック

型番：CL-W474-PL12SW-A

JANコード：4711658545978

アスクコード：FN2673

予想市場価格：21,280円前後（税込）

発売時期：2026年 1月30日

製品名：TH360 V3 Ultra ARGB Sync Snow

カラー：ホワイト

型番：CL-W476-PL12SW-A

JANコード：4711658545992

アスクコード：FN2674

予想市場価格：21,580円前後（税込）

発売時期：2026年 1月30日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/cpu-cooler/th-v3-ultra-argb-sync.html

製品名：TH240 V3 ARGB Sync Black

カラー：ブラック

型番：CL-W465-PL12SW-A

JANコード：4711658544650

アスクコード：FN2669

予想市場価格：12,980円前後（税込）

発売時期：2026年 1月30日

製品名：TH240 V3 ARGB Sync Snow

カラー：ホワイト

型番：CL-W467-PL12SW-A

JANコード：4711658544674

アスクコード：FN2670

予想市場価格：13,380円前後（税込）

発売時期：2026年 1月30日

製品名：TH360 V3 ARGB Sync Black

カラー：ブラック

型番：CL-W466-PL12SW-A

JANコード：4711658544667

アスクコード：FN2671

予想市場価格：14,480円前後（税込）

発売時期：2026年 1月30日

製品名：TH360 V3 ARGB Sync Snow

カラー：ホワイト

型番：CL-W468-PL12SW-A

JANコード：4711658544681

アスクコード：FN2672

予想市場価格：14,780円前後（税込）

発売時期：2026年 1月30日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/cpu-cooler/th-v3-argb-sync.html

Thermaltake社 概要

Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2025」PCケース部門において、最優秀賞を7年連続受賞いたしました。

URL：https://jp.thermaltake.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：女鹿 勇輔

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/