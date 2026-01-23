仕事を「続けるか／やめるか」判断の過程を記録する編集プロジェクトが今治で始動
今治市で、仕事や事業を続けるかどうかを決めるまでの過程を記録する編集プロジェクト「今治を編む」がこのほど始まりました。
成功や結果ではなく、仕事を続けるかどうかを決めるまでの**「判断の途中」**を記録します。
仕事や事業の現場では、「続ける」「やめる」「引き受ける」「変える」といった判断が、日々、誰かによって引き受けられています。
一方で、社会に共有されるのは、成功した結果や整理された教訓が中心で、判断が生まれるまでの過程や迷い、制約は記録されないまま終わることが少なくありません。
事業承継や撤退、働き方の見直しなど、「続けるかどうか」を問われる場面が各地で増える中、結論ではなく判断の過程そのものを記録する試みとして、本プロジェクトを立ち上げました。
成功でも失敗でもなく、「決めるまで」を残す
「今治を編む」では、判断を成功・失敗で評価することや、ノウハウ・教訓として整理することを目的としていません。
何が起き、どのような条件や制約の中で、どのように迷いながら判断が引き受けられたのか。
結論に至るまでの過程そのものを、編集しすぎない形で記録しています。
今治で始めた理由
今治市には、家族経営や小規模事業者が多く、事業を続けるかどうかの判断を、組織や制度ではなく、個人が引き受ける場面が少なくありません。
そうした環境では、続ける・やめるといった判断が結果としてではなく、その途中の迷いや条件ごと引き受けられていきます。
判断の過程が最も可視化されやすい場所として、本プロジェクトは今治市から始めることにしました。
まずは判断を記録
現在は、今治市内で働く人や事業者を対象に、仕事や事業を続けるかどうかに関わる判断を記録した記事を公開しています。
本数を増やすことよりも、この記録の方法自体が成立するかを確かめながら、実験的に取り組みを進めています。
記事は note にて公開しています。
読まれるためではなく、参照されるために
本プロジェクトの目的は、多くの人に消費される物語をつくることではありません。
判断に迷った誰かが、過去に引き受けられた判断の過程を参照し、一人で抱え込まなくてすむ状態をつくること。
「今治を編む」は、人と仕事の判断が社会に蓄積されていくための編集と記録を続けていきます
プロジェクト概要
本プロジェクトは、編集・企画を行う「読む理由」が手がけています。
■ プロジェクト名
今治を編む
■ 内容
人と仕事における「判断の過程」を記録・公開する編集プロジェクト
■ 公開状況
今治を編むnote_QRリンク
・判断の記録記事：公開中
・公開先：note
■ 企画・編集
読む理由
■ 問い合わせ先
企画・編集：読む理由
担当：越智（編集）
メール：yomuriyu@outlook.jp（※取材・掲載に関するお問い合わせはこちら）
補足連絡先：X（旧Twitter）／Instagram（DM可）