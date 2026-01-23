【銀座コージーコーナー】1月23日から、ひなまつりケーキの予約受付スタート！かわいいプチケーキアソートや縁起のいい扇形ケーキなど、全7種類

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年1月23日（金）から、全国の生ケーキ取扱店（※）及びネット予約サイト（限定店舗）で、ひなまつりケーキの予約受付を開始します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

かわいらしさに心躍る、お祝いケーキ

お子さまの健やかな成長と幸せを願う「ひなまつり」。

今年も、主役のお子さまと共に、お祝いの席を華やかに彩るひなまつり限定ケーキを種類豊富にご用意しました。

おだいりさまとおひなさまをイメージしたプチケーキアソート「ひなパーティー（8個入）」をはじめ、“ひなまつりカラー”で仕上げた縁起のいい扇形のデコレーションケーキ「ひなおうぎ」、プチデコレーションケーキのペアセットなど、全7種類。ご家族やご友人とのパーティーなど、さまざまなお祝いシーンに合わせて、お選びいただけるラインアップです。

店頭、及びネット予約サイトにて1月23日から予約受付をスタートします。

かわいらしさに心躍るお祝いケーキで、笑顔の花が咲くひなまつりをお過ごしください。

事前のご予約がおすすめです！ネット予約なら10％OFFの特典も

＜ネット予約受付＞

受付期間：1月23日（金）10:00 ～2月16日（月）

商品お渡し期間：2月28日（土）～3月3日（火）

ご予約特典：10％OFF ※ネット予約限定

銀座コージーコーナーネット予約サイトでお申込みください。

https://www.cozycorner.jp/(https://www.cozycorner.jp/)

※ネット予約は一部の店舗のみ実施。

※「ひなシフォン」はネット予約限定特典10％OFFの対象外です。

※「おだいりさまとおひなさま」はネット予約対象外です。

＜店頭予約受付＞

受付期間：1月23日（金）～（最終日は店舗により異なります。）

商品お渡し期間：2月28日（土）～3月3日（火）

【商品概要】

商品について詳しくは、公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/hina/43971.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/hina/43971.html)

ひなパーティー（8個入）

価格：2,700円（税込2,916円）

販売：2月28日（土）～3月3日（火）

特長：「おだいりさま」をイメージしたバナナホイップクリームとマンゴークリームのタルト、「おひなさま」をイメージした苺クリームとラズベリークリームのタルトを中心に、春の訪れを感じる春色プチケーキをアソートしました。

桃の節句のお祝いを華やかに、愛らしく演出します。

右：専用BOX

詰め合わせ内容

【前列・左から】

ベリーと抹茶のケーキ：抹茶ホイップクリームと苺風味スポンジとラズベリーグラサージュのケーキ

おだいりさま：バナナホイップクリームとマンゴークリームのタルト

おひなさま：苺クリームとラズベリークリームのタルト

ひなショート：黄桃入りホイップクリームをサンドしたケーキ

【後列・左から】

ひな桃のタルト：ピーチジャム入りピーチホイップクリームのタルト

ひな苺のレアチーズ：レモンジャム入りチーズムースのケーキ

さくらの抹茶ロール：さくらクリームを飾ってチェリージャムを抹茶スポンジで巻いたロールケーキ

苺のモンブランタルト：苺ジャム入り苺のモンブランタルト

ひなおうぎ（チョコ）

価格：2,700円（税込2,916円）

サイズ：1辺約11cm（2～3人分）

販売：2月28日（土）～3月3日（火）

特長：粒より苺とおだいりさま＆おひなさまのかわいい砂糖菓子を飾った、縁起のいい扇形のデコレーションケーキです。

チョコチップ入りの生クリーム入りホイップクリームをふんわりココアスポンジでサンドし、まろやかチョコクリームでやさしい味わいに仕上げました。

ひなおうぎ（苺）

価格：3,300円（税込3,564円）

サイズ：1辺約11cm（2～3人分）

販売：2月28日（土）～3月3日（火）

特長：粒より苺とおだいりさま＆おひなさまのかわいい砂糖菓子を飾った、縁起のいい扇形のデコレーションケーキです。

苺風味スポンジ＆抹茶スポンジ、クリームを重ねて、お祝いの席を華やかに彩る"ひなまつりカラー"に仕上げました。

ひなショートデコ（4号）（5号）

ひなショートデコ（4号）

価格：

＜4号＞ 2,900円（税込3,132円）

＜5号＞ 3,500円（税込3,780円）

サイズ：

＜4号＞直径12cm（3～4人分）

＜5号＞直径15cm（5～6人分）

販売：2月28日（土）～3月3日（火）

特長：桃の節句にちなんで、黄桃入りクリームをふんわりスポンジでサンド。まろやかなクリームと黄桃＆苺の爽やかさが絶妙にとけ合うデコレーションケーキです。苺、おだいりさま＆おひなさまのかわいい砂糖菓子を飾った、お祝いの席にぴったりの華やかさです。

ひなシフォン

価格：1,850円（税込1,998円）

サイズ：長さ19.5cm（4人分）

販売：2月28日（土）～3月3日（火）

特長：ふわふわ食感の苺風味シフォンスポンジ＆抹茶シフォンスポンジにクリームを重ねて、お祝いの席を華やかに彩る"ひなまつりカラー"に仕上げました。

苺4粒とおだいりさま＆おひなさまのピックを飾った、ひなまつりを楽しむのにぴったりのシフォンケーキです。

※ネット予約限定特典10％OFFの対象外です。

おだいりさまとおひなさま

価格：1,500円（税込1,620円）

サイズ：各直径7.5cm

販売：2月28日（土）～3月3日（火）

特長：苺＆クリームを飾った「おだいりさま」と、苺＆苺クリームを飾った「おひなさま」のなかよしペアセット。ほんのり甘ずっぱい苺クリームをふわふわスポンジでサンドしたプチデコレーションケーキです。お祝いの席を愛らしく演出します。

※単品でも販売しています。

※ネット予約はお受けしていません。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。