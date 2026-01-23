気候と共に進化するアウトドアアクティビティブランド『KiU』が、さらに遊びのフィールドを広げた2026 SPRING & SUMMER COLLECTION を発表！

株式会社ワールドパーティーコレクション動画 :https://kiu-online.jp/pages/look_2026ss_2

株式会社ワールドパーティー（本社：大阪市住吉区、代表取締役社長：冨田智夫）が展開するアウトドアアクティビティーブランド「KiU（キウ）」は、2026 SPRING & SUMMER COLLECTIONを発表。1月23日(金)10:00amより予約販売を開始いたします。2026シーズンテーマは、“Happy with us in any weather” ― どんな天気、気候でも私たちと一緒にハッピーに。 KiUは、“気候、天候、カルチャーを最も理解する「最高のアウトドアアクティビティブランド」になること”をブランドビジョンに掲げ、気候や天候と共に“寄り添いながら楽しむ”スタイルを軸に、「Rain（雨）」から「All Weather（全天候）」へと活躍のフィールドをさらに拡大してきました。今季は、ライフスタイルや季節に合わせてさらに世界観が広がるコレクションを展開します。一般販売は、2月13日（金）より順次開始となっております。

また、予約期間中にご予約いただいたお客様へ「KiUショルダーベルト（3柄からランダム）」を数量限定でプレゼントするキャンペーンも同時開催いたします。

ぜひ、2026年の新しい季節の訪れとともに、KiUが提案する“どんな天気でもハッピーになれる”スタイルをお楽しみください。

2026 SPRING & SUMMER COLLECTIONテーマ

“Happy with us in any weather”

まだまだ広がるKiUの世界。「どんな天気、気候でも私たちと一緒にハッピーに」を掲げ、

気候・天候・カルチャーへの理解を深めながら進化していくKiUの最新コレクション。

全天候を知るKiUだからこそ実現した、“痒いところに手が届く”機能性×シーンに寄り添うデザインがラインナップ。レイン・UV対策・熱中症対策・アウトドア・フェス・トラベルなど、季節を楽しむためのアイテムがより豊富に揃いました。

2026 SPRING & SUMMER PICK UPアイテム

＜愛犬との充実した休日に＞

レインポンチョをブランドルーツに持つKiUから、満を持して愛犬用レインポンチョが新登場！

豊富なサイズ展開でワンちゃんの個性にフィットし、リフレクター・リードホール・裾ずれ防止ゴムなど、快適な使用を追求し細部までこだわりました。

大切な愛犬との時間を、さらに心躍るひとときへ。

【K505 - KiU ドッグレインポンチョ】\4,840（税込）

サイズ：S / M / L

カラー：フラワーカモフラ / スターペイズリー / カーキ

推奨体重：S 6-8kg / M 8-12kg / L 12-17kg

＜雨の日でも妥協しない足元を＞

雨の日の靴選びに、もう迷わない。

アウトドアテイストのデザインが自然にコーデに馴染む、ツートーンサイドゴアレインブーツが新登場！高い防水性、低反発インナーソール、滑りにくいソールなど、雨の日を心地よく過ごすための機能を搭載してしています。

【K514 - ツートーンサイドゴアレインブーツ】\5,940（税込）

サイズ：S / M / L / XL / XXL

カラー：ブラック / ベージュ

＜KiUを象徴するレインポンチョ＞

KiUの原点であるレインポンチョをはじめとした高機能レインウェア。多様なシチュエーションに対応可能な実用性の高いラインナップを揃えました。

【K404 - KiU スタンダードレインポンチョ】 \7,920（税込）

新カラー：グレデーションBG / マーブルグラデーションBL / クラックヴォイド / フラワーカモフラ/アーバングラフィティ / スカイコラージュ / ブルームシェード

【K405 - KiU レインポンチョ 2ND】 \5,940（税込）

新カラー：フラワーペイズリー / スターペイズリー / スプラッシュミント / グリッチプリント/ビビッドフラワー / ペールボタニカル / ルミナスキャッツOF

『予約販売期間限定プレゼントキャンペーン』情報

期間中に『予約販売』商品をご購入いただいたお客様に、「KiUオリジナルショルダーベルト（全３柄）/数量限定」を1点プレゼント！

【開催期間】 2026年1月23日(金)午前10:00より、2月9日(月)13:00まで

※特典のデザインはお選びいただけませんので、予めご了承ください。

※特典は商品と一緒に発送いたします。

※特典は無くなり次第終了となります。

【予約販売注意事項】

・生産状況によりお届けが遅れる場合があります。

・ご注文をいただいているにも関わらず、生産中止の場合はお支払い頂いた代金を全額返金させて頂きます。

・到着日のご指定はできませんのでご注意ください。（配送時間帯はご指定いただけます）

・予約販売商品と通常販売商品（ラッピングも含む）は同時購入ができません。

・予約販売商品につきキャンセルはお受けできません。

さらに広がるKiUフィールド ～ALL WEATHERカテゴリ～

KiUが得意とする「UV対策・熱中症対策・雨対策・災害対策」に加え、「バイシクル・トラベル・ライトスポーツ・フェス・夏レジャー」など、四季を楽しむためのシーズナルアイテムを多数展開予定。

全天候を知るブランドとして、どんな気候でも快適でポジティブな毎日を演出します。

今後も続々と登場する新アイテムや展開に、ぜひご期待ください！

＊その他新ビジュアルも順次展開予定！

■上記商品のお取扱い店舗

＊予約販売、および予約販売限定キャンペーンはKiU公式オンラインショップのみとなります。

【KiUについて】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地：〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立：1985年9月

事業内容：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU