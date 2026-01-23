¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¢£STRICT-G¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù·à¾ìKV T¥·¥ã¥Ä
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù1¾Ï¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÂç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äø¤è¤¯ÍÞ¤¨¤¿¥Üー¥ë¥¦¥©¥Ã¥·¥å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó½èÍý¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡§M/L/XL/XXL
¡¦¥«¥éー¡¡¡¡¡¡¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡¦¾¦ÉÊÁÇºà¡¡¡¡¡§ÌÊ100¡ó
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢¡¡¡§Ãæ¹ñ
¡¦¹ØÆþURL¡¡ ¡§https://p-bandai.jp/item/item-1000244587/
¡ãÍ½Ìó³«»Ï¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¡ä
¡¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×Æâ¡ÖSTRICT-G Online Store¡×
¾¦ÉÊ¹ØÆþURL¡§ https://p-bandai.jp/item/item-1000244587/
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)13»þ～2026Ç¯2·î8Æü(Æü)23»þ
È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤
È¯Á÷·î¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·îÍ½Äê
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã°ìÈÌÈÎÇä¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ä
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¤ªÂæ¾ìÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©135-0064¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄ³¤1-1-10 ¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶7F
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§03-5579-6157
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00¡¡¢¨ÅÚ¡¦Æü10:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡Åìµþ¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©131-0045¡¡ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1-1-2 Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á4F
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§03-5809-7328
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡NEOPASAÀÅ²¬(²¼¤ê)Å¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©421-1224¡¡ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÈÓ´Ö1258
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©²¼¤êÀþ ÀÅ²¬¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢Æâ)
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§054-295-9121
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～21:00¡¡
¡¦STRICT-G¡¡Â¿²ìSA(²¼¤ê)Å¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©522-0342¡¡¼¢²ì¸©¸¤¾å·´Â¿²ìÄ®ÉÒËþ»ûÀ¾Ã«66-31 Â¿²ìSA(²¼¤êÀþ)Æâ
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§0749¡¾47¡¾3228
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§00¡¡
¡ö¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹ÊÞ¤ØÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºß¸Ë¤Ï¾ï¤ËÊÑÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¤´´õË¾¤Î¾¦ÉÊ¤¬´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖSTRICT-G(¥¹¥È¥ê¥¯¥È ¥¸ー)¡×¤È¤Ï
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¡ÈCOOL JAPAN¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥á¥ó¥º¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯4·î¤Ë¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥í¥ó¥ÈÅìµþÅ¹¡Ù¡¢¡ØNEOPASAÀÅ²¬Å¹¡Ù¤Î2Å¹ÊÞ¤òÆ±»þ´ü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¸½ºß¤Ï¹ñÆâ£´Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
STRICT-G¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.strict-g.com/
¢£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤È¤Ï
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ïº£¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥áー¥«ー¸ø¼°¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ó¥×¥é¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡¢¿©´á¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡× https://p-bandai.jp/