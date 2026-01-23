仕事や家事ができても、心身が疲れ切っている……。それはかくれうつ(HFD: High Functioning Depression)だから。

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）は、書籍『かくれうつどう知って、どう抜け出すかコロンビア大学の精神科医が教える５つの方法』（ジュディス・ジョセフ・著鹿田昌美・訳）を01月23日に発売いたします。

書影

精神科医・藤野智哉氏に推薦いただきました！

推薦コメント：精神科医 藤野智哉氏

“かくれうつ”とは――

何でもできてしまう有能な人ほど陥りやすい精神疾患

High-functioning Depression（HFD）のこと

チェックリスト

たとえ”かくれうつ”だったとしても大丈夫です！

本書では、簡単にできる対応策もご紹介しています。

対応策【対応策の一部】

・自分にお花を贈る

・パズルをする

・目的もなく、ゆっくりとドライブする

・罪悪感なく、昼寝をする

・美味しいコーヒーやワインを飲む

まずは、自分が”かくれうつ”かどうかに気づくことが大切です！

■目次

Part1 かくれうつの根源

Chapter1 本当の自分に出会う準備はできていますか？

Chapter2 トラウマ 私たちが背負う重荷

Chapter3 無快感症 自分が不幸だと気づいていますか？

Chapter4 マゾヒズム なぜ私は自己破壊してしまうのでしょうか？



Part2 ５つのＶで癒す

Chapter5 承認 Validation

Chapter6 発散 Vending

Chapter7 価値観 Values

Chapter8 バイタルサイン Vitals

Chapter9 ビジョン Vision

Chapter10 ５つのVで自分を癒し続ける



付録

Appendix A かくれうつのトラウマ尺度

Appendix B バイタルを高める

Appendix C 「デジタル使用チェック」をしましょう

■著者プロフィール

ジュディス・ジョセフ

医学博士（MD、MBA） 認定精神科医 コロンビア大学ヴァゲロス医科大学の「Women in Medicine Initiative」議長 ニューヨーク大学ランゴーン医療センターの小児・青年精神医学の臨床助教授

自身の研究室であるMBM（マンハッタン行動医学）の主任研究者として、小児、成人、老年、女性のメンタルヘルスに関する臨床研究を数多く実施し、更年期のメンタルヘルス症状に対処するための「T.I.E.S.法」を開発。米国大統領府、アイビーリーグの大学、欧米のフォーチュン500企業などの名門機関で、講師やプロフェッショナルスピーカーを務めている。2024年にはPop Sugarの「ブラック・ヘルス・ヒーロー」に選出。2024年VeryWell Mindの「メンタルヘルス・ソートリーダー」のトップ25、2024年NAACP「メンタルヘルス・チャンピオン」トップ6にも選ばれる。

現在、コロンビア大学とニューヨーク大学で医師と医学生向けの医療メディアの講座を担当。デューク大学で生物学と化学の学士号を優等で取得し、コロンビア大学医科大学で医学博士号、コロンビア・ビジネス・スクールで経営学の学位を取得。コロンビア大学で成人精神科レジデント研修を修了し、ニューヨーク大学ランゴーン医療センターで児童・青年精神科フェローシップを修了。

■訳者プロフィール

鹿田昌美（しかた・まさみ）

国際基督教大学卒。女性と家族を主なテーマとし、幅広い分野の翻訳を手掛ける。

訳書にヘフィントン『それでも母親になるべきですか』（新潮社）、ゴールディン『なぜ男女の賃金に格差があるのか』（慶應義塾大学出版会）、ドラッカーマン『フランスの子どもは夜泣きをしない』（集英社）など多数。著書に『翻訳者が考えた「英語ができる子」に育つ本当に正しい方法』（飛鳥新社）がある。