DGFグループへの資本参加に関するお知らせ

ジャフコ グループ株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：三好啓介）は、その管理・運営するファンド（ジャフコBO7投資事業有限責任組合及びジャフコSV7-S投資事業有限責任組合。以下、総称して「ジャフコ」といいます。）を通じて、株式会社DGF（本社：埼玉県志木市、代表取締役：グェン・テュアン・ズオン。以下、「DGF」といいます。）、株式会社DGF人材開発（本社：埼玉県志木市、代表取締役：グェン・テュアン・ズオン。以下、「DGF HR」といいます。）及び株式会社DGFソリューション（本社：埼玉県志木市、代表取締役：グェン・テュアン・ズオン。以下、「DGF SOL」といい、DGF、DGF HR及びDGF SOLを総称して「DGFグループ」といいます。）の3社に対し、戦略的パートナーとして資本参加したことをお知らせ致します。

DGFグループは、「人と人、国と国の架け橋」をスローガンに、日本国内における労働力不足の解決に寄与してきました。DGFでは埼玉県川越市にて日本語学校の国際ブリッジ学院を運営し、DGF HRでは主に外国人留学生を対象とした人材派遣事業を展開しております。加えて、DGF SOLにおいてはITシステムの開発・運用を通じてDGF HRの人材派遣事業をサポートしております。グループ各社のサービスによって”必要な人材”を”必要な瞬間”に手配し、現場のニーズに応じた最適な人材ソリューションを提供してきました。

今後は、ジャフコが培ってきた経営支援ノウハウ、企業・人材ネットワーク、ベンチャー企業が有する最先端のテクノロジーやサービスへの知見を活用し、DGFグループの永続的発展を全面的にサポートして参ります。DGFグループとジャフコはより多くの顧客課題解決に取り組むことで、業界のさらなる発展を牽引し、ともに未来を切り開いて参ります。



株式会社DGFについて

会社名 株式会社DGF

Web https://dgfjapan.com/（DGF HR及びDGF SOLも同様）

所在地 埼玉県志木市本町五丁目18番13号2階（同上）

事業内容 日本語学校事業

株式会社DGF HRについて

会社名 株式会社DGF人材開発

事業内容 外国人派遣事業、特定技能事業

株式会社DGF SOLについて

会社名 株式会社DGFソリューション

事業内容 ITシステム開発管理事業

ジャフコ グループ株式会社について

会社名 ジャフコ グループ株式会社

Web https://www.jafco.co.jp/

所在地 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー24階

事業内容 日本最大の累計投資社数を誇るベンチャーキャピタル。投資先上場企業は 1,000 社超。 バイアウト投資においても25年超の経験を有する。