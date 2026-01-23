体力測定に正しい歩き方＆よもぎ蒸しでおっさん再生！？ 宇梶剛士、チュート徳井と行く健康さんぽ！　「そこのデカいの…」菅原文太の一言が人生を変えた駆け出し時代の秘話も

テレビ大阪株式会社

クセが強く、忖度なしで言いたい放題！

大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。

トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人"メッセンジャー黒田"と2人の"ゲストおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩。"3人のおっさん"×"大阪の街"で一体どんな化学反応が起きるのか！？

(C)テレビ大阪

出演

黒田有（メッセンジャー）

宇梶剛士

徳井義実（チュートリアル）

〇番組ＨＰ https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/ossampo/

〇番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中）https://tver.jp/series/sr8p2y7g9m

内容

今回のおっさんぽは“健康さんぽ”。ゲストは俳優の宇梶剛士と、ドラマ『令和に官能小説作ってます』（毎週水曜 深夜24時～）で地上波連ドラ初主演を務めるチュートリアル・徳井義実。3人で、体力測定や話題の歩き方教室など、健康にまつわるスポットを訪れる。

(C)テレビ大阪

おっさん3人は港区朝潮橋に集合。黒田と徳井が待ち合わせ場所に向かうと、チャーミングなポーズで2人を待つ宇梶剛士の姿が！ 身長188cmの宇梶に「デカいですね！」と驚く。

(C)テレビ大阪

黒田は56歳、徳井は50歳、そして宇梶は63歳と、体の衰えが気になる年頃ということで、今回めぐるのは健康スポット。黒田が宇梶に体力について尋ねると、「まあまあ動くと思う」と謙遜しつつも自信をのぞかせる。一方、黒田は徳井から「一番ヤバいでしょう？」と言われ、「俺はホンマにヤバい」と不安げな様子を見せる。

(C)テレビ大阪

おっさんたちが訪れたのは「Asueアリーナ大阪」。ここでは誰でも体力測定が受けられるそうで、体力年齢が分かる「握力」「立ち幅跳び」「全身反応テスト」を受けることに。

(C)テレビ大阪

立ち幅跳びでは、黒田は徳井に「ジャンプしてる黒田さん、見たことない」と言われる始末。一方、中学・高校とバレーボール部だった徳井はどこまで記録を伸ばすのか？

(C)テレビ大阪

最後は「全身反応テスト」。測定機のランプが点滅した瞬間にジャンプし、判断力と反射神経を測定する。スタッフの話では、過去の記録から、芸人は日ごろ“ツッコミ”をしているせいか成績がいいのだとか。果たして、黒田と徳井の記録は！？

(C)テレビ大阪

体力測定を終えたおっさんたちは、次のスポットへと移動する。道すがら話題は、宇梶の過去へ。黒田は、宇梶が関東最大級の暴走族の総長だった頃のエピソードを聞き出そうとするが、当の本人は「記憶がない」とトボけてみせる。これに徳井は、「言わへんから逆に怖い……」と苦笑いを浮かべる。

(C)テレビ大阪

一行は、歩き方教室を実施している扇町の「STUDIO ASH」に到着。実は黒田は腰痛持ちで、「歩き方が悪い」と指摘されたことがあり、歩き方レッスンを受けたかったのだという。モデル出身の講師からレクチャーを受ける黒田だが、徳井に「老いぼれたフラミンゴみたい」と言われ……。

(C)テレビ大阪

正しい歩き方を身に付けたおっさんたちは、さらに体にイイことを求めて、北新地のきのこしゃぶしゃぶ専門店「シャングリラズシークレット北新地店」へ向かう。まずは、雲南省の天然きのこを煮込んだ秘伝のブラックスープを味わい、「体によさそう！」と声をそろえて大満足の様子。

(C)テレビ大阪

鍋に舌鼓を打ちつつ、話題は宇梶のデビュー当時の話に。役者を志して錦野旦の付き人をしていた宇梶だが、ある日、昭和を代表する名優・菅原文太に「そこのデカいの。お前、何者だ？」と目に止まり……。そのエピソードに黒田と徳井は驚きを隠せない。

(C)テレビ大阪

身も心もすっかりヘルシーになったおっさんたちは、仕上げに中崎町にある美容サロン「y's unsarto」へ。女性に人気の“よもぎ蒸し”を、おっさんでも体験できるという。専用の椅子に座り、下からよもぎを煮出した蒸気を浴びるのだが、その熱さにびっくり仰天！？