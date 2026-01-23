花王「est（エスト）」教育支援活動「探求のあかりプロジェクト」総支援学生が延べ４万人に

花王株式会社（Kao Beauty Brands）

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）のプレステージブランド「est（エスト）」は、認定NPO法人e-Education（代表理事・三輪 開人）と共に取り組む教育支援活動「探求のあかりプロジェクト」において、支援を届けたフィリピン・バングラデシュの学生の総数が累計4万人に達したことをお知らせいたします。

estは「探求するすべての人のあかりになりたい」という想いをこめて、認定NPO法人e-Education（代表理事・三輪 開人）と共に、様々な理由により探求する機会を奪われてしまっているアジアの若者に対する教育支援活動「探求のあかりプロジェクト」を2022年6月に始動。これまでの4年間で累計43,537人（うちフィリピン43,189名・バングラデシュ348名）の学生に教育支援を届けて参りました。2022年よりest商品の売上の一部も寄付。昨年は4月から5月のest商品売上の一部を寄付いたしました。

本活動に加えて、地方と都市部における教育格差が著しく、経済的理由で進学を諦めざるを得ないフィリピン・バングラデシュ学生を対象に、大学4年間の学費を支援する「探求のあかり基金」を2023年8月に設立し、継続的に支援しています。

活動５年目を迎える今年、国連が定めた1月24日の「教育の国際デー（International Day of Education）」に際して「探求のあかり」プロジェクトサイト（https://www.sofina.co.jp/est/esg/）をリニューアルいたしました。

今後もこの活動を通して「est」は、誰もが無限の可能性に出会える社会を目指して、世界の若者たちの学びを照らすために、支援を続けてまいります。

■ 「探求のあかりプロジェクト」について

「est」は、「探求するすべての人の、あかりになりたい。」という想いのもと、誰もが自分の無限の可能性に出会い、豊かで美しい人生を送る社会の実現を目指しています。しかし世界には、貧困や地理的な理由により、学びを諦めてしまう若者たちがいます。

本プロジェクトは、「最高の教育を世界の果てまで」をミッションに途上国における子どもの教育格差の解決に取り組む認定NPO法人e-Educationを通じ、バングラデシュとフィリピンの地方農村部に住む若者たちへ、教育支援を行う取り組みです。毎年売上の一部が、映像授業の制作や学習環境の整備、奨学金として寄付されます。

■ 4万人の「学び」を支えた活動実績

2022年31,508名（うちフィリピン28名・バングラデシュ31,480名）、2023年4,285名（うちフィリピン4,254名・バングラデシュ31名）、2024年2,791名（うちフィリピン165名・バングラデシュ2,626名）、2025年5,240名（うちフィリピン124名・バングラデシュ5,116名）と着実に活動を続け、このたび支援を受けた学生の延べ人数が4万人を突破いたしました。

そのうち2023年4名、2024年2名、2025年2名の学生には、「探求のあかり基金」を通じて大学４年間の学費を継続的に支援し続けています。

【主な支援内容】

映像授業による教育機会の創出：

教師不足に悩む農村部の高校生たちに対し、都市部の優秀な講師による「映像授業」を届けています。スマートフォンアプリ上で、映像授業、復習テスト、補講や添削サービスも提供し、大学進学を確かに後押ししています。

「探求のあかり基金」による奨学金支援：

2023年より、経済的な理由で進学を諦めざるを得ない学生を対象に、大学4年間の学費を継続的にサポートする「探求のあかり基金」を設立。逆境を乗り越え、難関大学への合格を果たした学生たちの「学び続ける夢」を支えています。

2024年奨学生のフェリシティ・アレクサンドラ・ザモラさんはジャーナリズムコンテストで優勝、同年奨学生のアマラ・バリエさんは脊椎動物形態学を学ぶなど、奨学生たちは自ら探求を深め、未来を切り拓いています。

■ 「教育の国際デー」に寄せて： 花王株式会社 estブランドマネージャー：清原麻紀子

「estは、ひとりひとりの生涯にわたる美しさを探求するブランドですが、その根底にあるのは『人は誰でも、無限の可能性を秘めている』という信念です。 教育は、その可能性を解き放つための最も強力な手段の一つです。「探求のあかりプロジェクト」奨学生の活躍ぶりを目にし、支援を届けた学生たちの喜びの声を聞き、こうした活動ができることを大変うれしく思っております。これまでの４年間、本プロジェクトに賛同いただいたお客様みなさまに心より感謝申し上げます。」

■ 「教育の国際デー」に寄せて： 認定NPO法人e-Education 代表：三輪開人

『探求のあかり基金』設立した2023年、基金を受け取った4名の奨学生は、フィリピン・バングラデシュ合わせ809名ものエントリーの中から選ばれました。それだけ、大学進学が困難な学生が多いという事実から、改めてestと立ち上げた『探求のあかり基金』の意義を感じるとともに、もっと多くの学生を支援するためにe-Educationとして出来ることについて考える機会にもなりました。心よりお礼申し上げます。そしてこれからも、estに関わるすべての方々の想いを最大限現地の子どもたちへ届けてまいります。

《認定NPO法人「e-Education」について》

名称 ：特定非営利活動法人e-Education

所在地 ：〒101-0031 東京都千代田区東神田1丁目2番8号赤塚ビル2階

代表者 ：三輪 開人

設立 ：2010年2月

URL ：https://eedu.jp/index.html

事業内容：途上国の地方に住む子どもたちへITを活用した教育支援及び現地自走化のための事業開発。

これまでに14カ国3万人以上の子どもたちへ「最高の教育」を届ける。現在は、バングラデシュ、フィリピン、ネパール、ミャンマーで展開中。

《花王「est（エスト）」について》

「est」は、花王グループが化粧品事業においてグローバルに注力するブランド「G11」のひとつです。ブランド名の由来は「Essence of Sofina Technology」。エビデンスベースの皮膚科学と真摯な対話によるパーソナルなカウンセリングで、「一人ひとりの潜在美を引き出す」ことをめざしています。

【est（エスト）ブランドサイト】 https://www.sofina.co.jp/est/

【「探求のあかりプロジェクト」サイト】 https://www.sofina.co.jp/est/esg/