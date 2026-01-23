「座る」と「仕舞う」を美しく。玄関のノイズを消し、限られた空間を有効活用するスツール『STOWL』発売

ダイシン工業株式会社

オフィス用キャビネットを製造販売するダイシン工業株式会社（大阪府守口市）のインテリア家具ブランド「TEKO DESIGN」は、プロダクトデザイナー江口海里氏（KAIRI EGUCHI STUDIO）と協業し、ミニマルで玄関空間に最適な収納スツール「STOWL（ストウル）」を開発しました。2026年1月23日(金)より発売開始いたします。

『STOWL（ストウル）』

現代の住空間にフィットする「座れる収納」

近年の物価上昇や地価高騰を背景に、コンパクト化が進む現代の住宅事情。その限られた玄関スペースを有効活用するために『STOWL（ストウル）』は生まれました。 名前の由来は、STOOL（スツール）＋STOW（収納する）。 「靴を履くベンチ」と「靴や屋外用品を隠す収納」の機能を、高いデザイン性でひとつに統合。実用性と美しさを兼ね備え、玄関を「機能する美しい空間」へと変えます。

座る仕舞う

鉄の冷たさを消す、やわらかな「R形状」

硬い鋼板に美しい曲面（R形状）を与えることで、空間に馴染む柔らかさを実現しています。 長年の事務用キャビネット製造で培ったダイシン工業の板金加工技術を活かし、鉄でありながら角のない滑らかなシルエットを表現。重量約17kgという安定感あるボディと、耐荷重100kgの堅牢なつくりで、大人が安心して座れる家具に仕上げました。

やわらかさを醸し出すボディライン

MESSAGE

このSTOWLは座ることで椅子という役割を持たせつつ、あと少しだけ収納を足したい人のためのプロダクトです。玄関で靴や非常袋、犬の散歩の道具を入れたり、リビングで普段使わないものを入れたりもできます。

収納は第一目的の「収納」としてデザイン設計されることがほとんどですが、座れる程の耐久性を持ち、家具としての高い空間調和性をデザインにより持たせています。その中にダイシン工業の美しい板金の曲げ技術や堅牢な構造設計が盛り込まれて、現代日本の新定番プロダクトが完成しました。

江口 海里

選べる天板マテリアル

無機質なスチール本体に対し、天板には温かみのある木材や、デザイン性の高いリノリウムを採用。インテリアに合わせて以下の組み合わせからお選びいただけます。

ラバーウッド（ナチュラル / ブラウン）：木の質感が楽しめる、スタンダードな組み合わせ。

リノリウム（ホワイト / ブラック）：マットで滑らかな手触りと、洗練された表情が魅力の天然素材。

ラバーウッド ナチュラルラバーウッド ブラウンリノリウム ホワイトリノリウム ブラック

玄関のノイズを消す収納力

内部には可動式の仕切り板が4枚付属しており、収納するものに合わせて自由にレイアウトが可能です。 普段履きの靴なら最大4足まで収納できるほか、高さを調整すればヘルメットや折り畳み椅子、折り畳み傘といった、かさばるアイテムもスマートに収まります。「隠す」のではなく「美しく仕舞う」ことで、家の顔である玄関を整えます。

最大4足の靴を収納可能長靴を収納防災リュックを収納ヘルメットを収納折り畳み傘を収納

製品情報

STOWL

■外寸：W496 × D294 × H473 (mm)

■内寸：W485 × D252 × H400 (mm)

■天板：ラバーウッド 本体：スチール

■本体カラー：ホワイト／ブラック

■天板カラー：ナチュラル／ブラウン

■価格：\34,800（税込）

本体：ホワイト ／ 天板：ラバーウッドナチュラル本体：ブラック ／ 天板：ラバーウッドブラウン

STOWL

■外寸：W496 × D294 × H473 (mm)

■内寸：W485 × D252 × H400 (mm)

■天板：リノリウム 本体：スチール

■本体カラー：ホワイト／ブラック

■天板カラー：ホワイト／ブラック

■価格：\39,800（税込）

本体：ホワイト ／ 天板：リノリウムホワイト本体：ブラック ／ 天板：リノリウムブラック

■発売日：2026年1月23日(金)

■製品HP：https://tekodesign.jp/products/stowl

■ダイシン工業株式会社：https://www.daishinkogyo.co.jp/

■TEKO DESIGN：https://tekodesign.jp/

■KAIRI EGUCHI STUDIO（デザイナー）：https://www.kairi-eguchi.com/

『STOWL』発売記念イベント開催

新商品「STOWL」の発表を記念して、TEKO DESIGNのプロダクトをこれまでデザインしていただいたTENT治田氏・青木氏、江口氏を迎えたトークイベントを開催いたします。 開発の裏側やデザインの意図について直接お聞きいただける貴重な機会です。ぜひご来場ください。

イベント名：板金マニアック！技術者とデザイナーが語る、スチール素材を活かした製品開発の裏話

開催日時：2026年2月5日(木)19：00～20：45

会場：ふくい南青山291 2階（住所：東京都港区南青山5丁目4-41 グラッセリア青山）

内容：リリースしたプロダクト「STOWL（ストウル）」(https://tekodesign.jp/products/stowl)やグッドデザイン賞を受賞した「KaKuKo（カクコ）」(https://tekodesign.jp/products/kakuko)の開発プロセスを題材に、ここでしか聞けない「製造の制限 × デザインの工夫」の裏側をマニアックに語り尽くします。商品を実際にご覧いただくこともできます。

参加費：500円（予約優先制です。座席30席と限りがあるため、事前申し込みをおすすめいたします）

お申込み：下記のPeatixページよりお申し込みください。

https://tekodesign20260205.peatix.com

【使用イメージ】