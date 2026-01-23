¡Ö¶ËÀ»¡×¾úÂ¤¸µ¡§µÜ²¼¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹âµé¼ò£³ÌÃÊÁ¤Ë¤Æ¡¢³«Éõ¸¡ÃÎµ¡Ç½ÉÕ¤NFC¥¿¥°¡ß¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤òÆ³Æþ
¡¡SBI¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓ¸ý Ê¸É§¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡ßIoT¡ÊNFC¥¿¥°¡Ë¤Îµ»½ÑÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¸½Êª»ñ»º¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊó¤Î¶¯¸Ç¤ÊÉ³ÉÕ¤±¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥µー¥Ó¥¹¡ÖSHIMENAWA¡Ê¤·¤á¤Ê¤ï¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖSHIMENAWA¡Ê¤·¤á¤Ê¤ï¡Ë¡×¡Ë¤¬ÆüËÜ¼ò¡Ö¶ËÀ»¡×¾úÂ¤¸µ¤ÎµÜ²¼¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔÃæ¶èÀ¾Àî¸¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ²¼¹¸°ì¡¢°Ê²¼¡ÖµÜ²¼¼òÂ¤¡×¡Ë¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SHIMENAWA¡Ê¤·¤á¤Ê¤ï¡ËÆ³Æþ¾¦ÉÊ¡§¡Êº¸¡Ë½ãÊÆÂç¶ã¾ú MIYASHITA ESTATE Kaori¡¿¡ÊÃæ±û¡Ë½ãÊÆÂç¶ã¾ú MIYASHITA ESTATE Aji¡¿¡Ê±¦¡Ë½ãÊÆÂç¶ã¾ú ³ÚÀ» ÍºÄ®ÊÆ °ì³ä¸ÞÊ¬Ëá¤
¡¦µÜ²¼¼òÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡¡ÆüËÜ»°ÂåÌ¾±à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¸å³Ú±à¡¢ÆüËÜÌ¾¿åÉ´Áª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÍºÄ®¤ÎÎäÀô¤¬¤Û¤É¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢²¬»³¸©¤ÎÃæ±û¤òÆîËÌ¤ËÎ®¤ì¤ë°ìµé²ÏÀî¤Ç¤¢¤ë°°Àî¤Î¤Û¤È¤ê¤ËµÜ²¼¼òÂ¤¤Î¾úÂ¤Â¢¤ÏÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Êâ¤ß¤Îµ¯¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬»³¸©Æî¤Î¶ÌÌî¤ÎÃÏ¤è¤ê°ÜÅ¾¤·¡¢¼òÂ¤¤ê¤Î»êÍ×¤¿¤ë»Å¹þ¤ß¿å¤Î¼Á¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Î»þÂå¡¢¤É¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤â¡¢ÅÚÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¤ª¼ò¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼òÂ¢¤¬¡Ö¼òÂ¤¤ê¡×¤ò»Ì¤°°ìÊý¡¢¾ú¤µ¤ì¤¿¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤àÊ¸²½¤â¸Å¤Î»þÂå¤è¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤·¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤È¤¤Ï¶Ø¼òÎá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¿ô½½Ç¯Á°¡¢¿ôÉ´Ç¯Á°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ôÀéÇ¯Á°¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤ª¼ò¤ÎÌ£¤ò°¦¤·¡¢¾åÎ©¤Á¹á¤ò³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤ò¸½Âå¿Í¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶¼ò¤ò¡ÖÀ»¡×¤À¤ÈÉ½¤·¤¿½¨°ï¤Ê´¶¼õÀ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢µÜ²¼¼òÂ¤¤Ç¤ÏºÇ¹âµé¤ËÈþ¤·¤¤¼ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ò¹¯¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤ëÅØÎÏ¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢µÜ²¼¼òÂ¤¤ÎÌ£¤òÂåÉ½¤¹¤ë£³ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£ÀºÊÆÊâ¹ç¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¡¢Ä¶¹âÀºÇò¼ò¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä©Àï¤È¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¹âµé¼ò¤È¡ÖSHIMENAWA¡Ê¤·¤á¤Ê¤ï¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌ¥¤»¤ëÆ³Àþ¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶õ¹Á¤ÎÌÈÀÇÅ¹¤ËÊÂ¤ó¤ÀµÜ²¼¼òÂ¤¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬»ý¤Áµ¢¤ê°û¤ó¤ÀºÝ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³«ÉõºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡ÖSHIMENAWA¡Ê¤·¤á¤Ê¤ï¡Ë¡×¥¢¥×¥êÆâ¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¹ñ¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤·¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Â¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÚÃÏÊÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤ä°û¤ßÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢¤ª¼ò¤ÎÌ£¤ÎÅÁ¤¨Êý¤ò¹©É×¤¹¤ëÅùÆüËÜ¼ò¤ò°û¤àÊý¡¹¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ò¶È³¦¤ËÆÈÊâ¤»¤è¡×ーµÜ²¼¼òÂ¤¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¡Ö¼òÂ¤¤ê¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ò¤ÎÊ¸²½¤È¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÎò»Ë¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¡¢¡Ö¼ò¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ò¹¯¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦SHIMENAWA¡Ê¤·¤á¤Ê¤ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖSHIMENAWA¡Ê¤·¤á¤Ê¤ï¡Ë¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿´æ¾ÚÌÀ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼òÉÓ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¼ò¤Î±ü¿¼¤¤¥¹¥Èー¥êー¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¹âµé¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÓÏ¤à¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÂ¤¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤ÆüËÜ¼ò¤¬¤â¤¿¤é¤¹´î¤Ó¤òºÆ¤ÓÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¡¢Í¾±¤¤È¤·¤Æ¿¼¤¯»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¼ò¤ò¹ØÆþ¤·¡¢³«Éõ¤·¤¿¸å¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇNFC¥¿¥°¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡ÖSHIMENAWA¡Ê¤·¤á¤Ê¤ï¡Ë¡×¤Ç¤Ï³«Éõ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ËµÏ¿¤µ¤ì¡¢¥¢¥×¥ê¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Ç¡Ö³«ÉõºÑ¡×¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦SHIMENAWA¡Ê¤·¤á¤Ê¤ï¡Ë¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¿¿´æ¾ÚÌÀµ¡Ç½
¾¦ÉÊ¡Ê¸½Êª»ñ»º¡Ë¤Ò¤È¤Ä°ì¤Ä¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ëNFC¥¿¥°¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÇÍID¤È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¡¡¡¡¡¡¥ó¾å¤Ë²þ¤¶¤ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤ë¡È¤¤¤Ä¡É¡¢¡È¤É¤³¤Ç¡É¡¢¡ÈÃ¯¤¬¾úÂ¤¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¡É¤«¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ð Êó¤¬¶¯¸Ç¤ËÉ³ÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÆüËÜ¼ò¤Î¾úÂ¤¸µ¤Î¼òÂ¤²ñ¼Ò¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
- ³«Éõ¸¡ÃÎµ¡Ç½
¿©¤Î°ÂÁ´ÀÃ´ÊÝ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¼ò¤¬Ì¤³«Éõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¡È¤¤¤Þ¡¢¼«Ê¬¤¬³«¤±¤¿½Ö´Ö¡É¤ò¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¡¡¡¡ ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤ÇÃÏ¿Þ¾å¤Ë¤Æ¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÃÊÁ¤¬
¡È¤¤¤Ä¤´¤í¡É¡¢¡È¤É¤³¤Ç¡É¡¢¡È³«¤±¤é¤ì¤¿¡Ê¾ÃÈñ¤µ¤ì¤¿¡Ë¡É¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤â¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼òÂ¤²ñ¼Ò ¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ê·Ð±Ä¤Ë¤½¤ì¤é¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Àµµ¬ÉÊ´ÉÍýµ¡Ç½¡Ê½Ð²ÙÀè¾ðÊó¤ÎÉ³ÉÕ¤±¡Ë
¼òÂ¤²ñ¼Ò¤ÇNFC¥¿¥°¤Ë¤è¤êÆüËÜ¼ò¤Ò¤È¤Ä°ì¤Ä¤ËÉÕ¤µ¤ì¤¿¸ÇÍID¤Ë½Ð²ÙÀè¾ðÊó¤òÉ³ÉÕ¤±¤·¡¢¥Çー¥¿¥Ù¡¡ ー¥¹¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÉÔÀµ¤Ê²£Î®¤·¤ÎÍÞ»ß¸ú²Ì¤¬Æ¯¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢ÉÔÀµ¤Ë²£Î®¤·¤µ ¤ì¤¿ÆüËÜ¼ò¤Î½Ð¤É¤³¤í¤Î·¹¸þ¤òÇÄ°®¤·¡¢ÆÃÌóÅ¹´ÉÍý¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½
ÆüËÜ¼ò¤ò¹ØÆþ¤·¡¢³«Éõ¡Ê¹ØÆþ¡ËÅÐÏ¿¸å¤Ë¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ê²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¸ÂÄê¡ÊÈó¸ø³«¡Ë¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÍ¶Æ³ ¤äNFT¡ÊNon-fungible token¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ç¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Ê¤É¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³ ¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍýµ¡Ç½
¡ÖSHIMENAWA¡Ê¤·¤á¤Ê¤ï¡Ë¡×¥¢¥×¥ê¤Î²èÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¥í¥´¡¦¥«¥éー¤äÉ½¼¨Ê¸¸À¡ËµÚ¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¤òÍøÍÑ´ë¶È¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇºîÀ®¡¦ÊÑ¹¹¡¦¹¹¿·¡¢´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç ¤è¤êÅý°ì´¶¤ò»ý¤Ã¤¿É½¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Æþ½Ð²Ù¡¦ºß¸Ë´ÉÍýµ¡Ç½
RFID¥¿¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æþ½Ð¸Ë¡¦ºß¸Ë¡ÊÃª²·¤·¡Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ä»ñºà¤Ë¸ÇÍID¤òÉÕ¤·¡¢ÀìÍÑ¥ê ー¥Àー¤ÇÈóÀÜ¿¨¤«¤Ä°ì³ç¤Ç¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþ½Ð¸Ë¤äºß¸Ë´ÉÍý¡¢Ãª²·¤·ºî¶È¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤êºî¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ä¥ß¥¹¤Îºï¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãª²·º¹°Û¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤®¡¢Àµ³Î¤Êºß¸Ë´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡×¤È¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ðÌ¾¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥¿¤È¤¤¤¦ÂÑ²þ¤¶¤óÀ¤Î¤¢¤ë¥Çー¥¿¹½Â¤¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥Çー¥¿¤ÎÊÑ¹¹ÍúÎò¤ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤ÎÊÝÂ¸¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿µ»½Ñ¤ò¤¤¤¤¡¢ÊªÍýÅª»ñ»º¤Î¿¿ÀµÀ¤äÉÊ¼Á¾ÚÌÀ¤ò¼è°ú¼Ô´Ö¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥ó¥É¡¦¥Äー¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼Â¸½¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£²¡ÖNFC¥¿¥°¡×¤È¤Ï¡¢ÊªÍýÅª»ñ»º¤Ë¸ÇÍID¤òÉÕ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤«¤Ä¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿¤½¤Î»ñ»º¤Ë¤«¤«¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤È¶¯¸Ç¤ËÉ³ÉÕ¤±¤¹¤ëºÝ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ëHFÂÓ¡Ê¶áµ÷Î¥ÌµÀþÄÌ¿®¡Ë¤ÎNFC¡ÊNear field communication¡Ë¥¿¥°µ»½Ñ¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ê¤É¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£³¡ÖNFT¡×¤È¤Ï¡¢Non-fungible token¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿Î¬¾Î¤Ç¡¢ÏÂÌõ¤Ç¤Ï¡ÖÈóÂåÂØÀ¥Èー¥¯¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤ë°ì°Õ¤ÇÂåÂØÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿Ã±°Ì¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£NFT¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ä¸½Êª»ñ»º¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î»ñ»º¤òÆÃÄêÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ä¸¢Íø¤Ê¤É¤Ë´ØÏ¢¤Å¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£´¡ÖSHIMENAWA(¤·¤á¤Ê¤ï)¡×¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒUni Tag¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¾Ìî ¹ªÌé¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥í¥´Æþ¤êÀìÍÑNFC¥¿¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£¡¡µÜ²¼¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¡¡SBI¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¡¡³ô¼°²ñ¼ÒUni Tag
