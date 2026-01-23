自動運転社会の未来を共に創る仲間を募集！アイサンテクノロジーが採用特設ページを公開

アイサンテクノロジー株式会社

アイサンテクノロジー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：加藤 淳）は、自動運転社会の実現に向けた事業を推進しており、共に未来のモビリティ社会を創る仲間・人財を募集しています。

このたび、採用強化の一環として、「モビリティ・DXセグメント採用特設ページ」を開設いたしました。

アイサンテクノロジーの「モビリティ・DXセグメント」

採用特設ページはこちら :https://at-recruit.jp/mobility-dx-recruit/

当社は1970年に創業し、測量関連のソフトウェアの開発・販売を中心に事業を拡大してきました。

2009年より高精度３次元地図の取り組みを開始し、その中で、自動運転分野での事業をスタートさせました。地図の作成に留まらず、自動運転車両の構築や全国各地での自動運転実証実験への参画、現在は社会実装事業に注力しています。自動運転やスマートシティなど、次世代のモビリティ社会を担う中核領域です。

採用特設ページの特徴

当社の事業内容や働く環境について具体的な情報を発信し、将来の仲間となる皆様に当社の魅力を深く知っていただくための情報を豊富にご紹介しています。主なコンテンツは下記の通りです。

・当社が描く未来のモビリティ社会のビジョン

・当社が参画する全国各地の自動運転社会実装事業の事例紹介

・営業、技術、開発それぞれのフィールドで活躍する社員の声

・モビリティ・DX事業本部長からのメッセージ

当社が参画する社会実装プロジェクトの事例を、映像を交えてわかりやすくご紹介します。

社員一人ひとりのストーリーを通して、当社ならではのやりがいや成長環境をお伝えします。詳細を見る :https://at-recruit.jp/mobility-dx-recruit/

ぜひ特設ページをご覧ください。

私たちと共に未来を創るパートナーとしてご応募いただけることを心よりお待ちしております。

エントリー :https://aisantec.form.kintoneapp.com/public/011d405610510e1c2601e1a9e9f6acc4bd9787cb43c1fe19bc8c54564e24cf1d#/

【アイサンテクノロジーについて】

■会社概要

本社所在地：愛知県名古屋市中区錦三丁目7番14号 ATビル

設立：1970年8月

代表者：代表取締役社長 加藤 淳

資本金：19億2,251万円（2025年4月1日現在）

事業内容：

1.公共測量・登記測量・土木建設業向けCADシステムの設計・開発・販売及びサポート業務

2.計測機器・モービルマッピングシステム・自動運転システムの販売

3.三次元地図データベース整備のためのソフトウェア研究開発業務

4.三次元データ計測業務及び高精度三次元地図データベース作成の請負業務

5.自動運転に係るコンサルティング事業

