第５回ヘンポジウムin静岡 開催決定！
全国各地で「変人」をキーワードに研究・実践に取り組む、教育・ビジネス・アートなど様々な領域の個人・団体が集い、情報交換やコラボレーションを行う場「変人學会」。変人學会が毎年開催している変についてのシンポジウム「ヘンポジウム」の第5回が今回静岡で開催されます。
申込はこちらから(https://peatix.com/event/4768102/view?k=e28be64b78a6fd054bc88dd87c3eacfae45f2b96&fbclid=IwY2xjawPRwSVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEwMlRqTWFwZzNsanhCdURoc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmiluCBzJ-zemTW0r5Esoii8qoQ1cOZHTdOQ4ccM5mKyf37_o_5GfE4buwLB_aem_Dm-FcjTy7RMefWN9C9gwIg)
【 ヘンポジウムしずおか 】
"まじめな変人たちの、静岡会議。"
合理化が進むほど、
世界はどこか息苦しくなっていく。
効率、正解、最短ルート。
その裏で切り捨てられてきた
「うやむや」「遠回り」「意味のなさ」。
でも実は、
社会を動かしてきたのは、
いつもそんな“不純物”だったのではないでしょうか... 。
■「変」は、異端ではない。
"時代を、ほんの少しズラす力だ。"
ヘンポジウムは、
“変人”を真面目に語り、遊び、
社会にインストールするための場です。
ここでいう変人とは、
合理の外側に価値を見出し、
違和感を抱えたまま考え続ける人のこと。
AIや効率が加速する今だからこそ、
あえて「変」を肯定します。
■なぜ、静岡で？
静岡には、
前に出すぎず、囲い込まず、
「まあ、いいじゃん」と受け流す文化があります。
遅れている、と言われがちなこの“ゆるさ”は、
実は 変人が生き延びてきた土壌。
縄文的な「うやむや力」。
東京でも京都でもない、中間地の余白。
静岡は、「のら変人」が育つ土地なのです。
■ヘンポジウムしずおか とは？
「“変”を社会にインストールする」
静岡発の社会実験型シンポジウムです。
アート、教育、ビジネス、まちづくり。
分野も肩書きも越えて、
“変”を否定せず、面白がり、
未来の当たり前を探っていきましょう。
正解はありません。
結論も、急ぎません。
ただ、確実に「視点」はズレます。
【プログラム】
【第1部】
縄文人 vs 静岡人
― ゆるやかな文明の知恵
便利が奪った豊かさ、
合理の先に失われた人間らしさを問い直します。
ゲストスピーカー：
・週末縄文人 文（もん）さん（登録者数21万人のYouTuber）
・長澤玲奈さん（女性鬼師「鬼玲」「長澤瓦商店」）
・小西公大さん（東京学芸大学 准教授 文化人類学者）
ファシリテーター：
酒井敏さん（静岡県立大学副学長 海洋物理学者）
【第2部】
静岡の「のら変人」
― 野良で生きる、変のリアル
肩書きも正解もないまま、
面白く生きる人たちの実践談。
ゲストスピーカー：
・大石邦晴さん（株式会社大輝 代表取締役、エヌビディアもびっくりな中小企業社長）
・二村昌輝さん（静岡鉄道株式会社 サウナバス推進リーダー）
ファシリテーター：
阪口瀬理奈さん（のら変人探偵）
【第3部】
「のら変人」の取扱説明書
― 変を殺さず、共存する方法
変人が生きやすい組織・地域・社会のつくり方を考えます。
ゲストスピーカー：
・井出雄大さん（静岡銀行 アトツギ応援団長）
・飯倉清太さん（静岡鉄道 顧問）
・石田尚さん（イシダテック 代表取締役）
・西田二郎さん（静岡新聞・静岡放送 CCIO）
ファシリテーター：
高木陽介さん（のら変人探偵）
【宴の部】
うやむや交流会
時間：18:00～20:00（目安）
場所：M20ビル 2階 cosaフロア（本編と同じ建物内です）
※立食となります
【開催概要】
日時：2026年3月1日（日）10:00～17:00
会場：静岡理工科大学グループ 静岡駅前キャンパス12階（M20ビル）
主催：変人學会
共催：静岡県立大学／静岡理工科大学グループ地域協働センター
協賛：株式会社静岡銀行／静岡鉄道株式会社
企画・デザイン：ReDe（リデ）
