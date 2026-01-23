第５回ヘンポジウムin静岡　開催決定！

特定非営利活動法人みんなの進路委員会

全国各地で「変人」をキーワードに研究・実践に取り組む、教育・ビジネス・アートなど様々な領域の個人・団体が集い、情報交換やコラボレーションを行う場「変人學会」。変人學会が毎年開催している変についてのシンポジウム「ヘンポジウム」の第5回が今回静岡で開催されます。

【 ヘンポジウムしずおか 】

"まじめな変人たちの、静岡会議。"

合理化が進むほど、

世界はどこか息苦しくなっていく。

効率、正解、最短ルート。

その裏で切り捨てられてきた

「うやむや」「遠回り」「意味のなさ」。

でも実は、

社会を動かしてきたのは、

いつもそんな“不純物”だったのではないでしょうか... 。

■「変」は、異端ではない。

"時代を、ほんの少しズラす力だ。"

ヘンポジウムは、

“変人”を真面目に語り、遊び、

社会にインストールするための場です。

ここでいう変人とは、

合理の外側に価値を見出し、

違和感を抱えたまま考え続ける人のこと。

AIや効率が加速する今だからこそ、

あえて「変」を肯定します。

■なぜ、静岡で？

静岡には、

前に出すぎず、囲い込まず、

「まあ、いいじゃん」と受け流す文化があります。

遅れている、と言われがちなこの“ゆるさ”は、

実は 変人が生き延びてきた土壌。

縄文的な「うやむや力」。

東京でも京都でもない、中間地の余白。

静岡は、「のら変人」が育つ土地なのです。

■ヘンポジウムしずおか とは？

「“変”を社会にインストールする」

静岡発の社会実験型シンポジウムです。

アート、教育、ビジネス、まちづくり。

分野も肩書きも越えて、

“変”を否定せず、面白がり、

未来の当たり前を探っていきましょう。

正解はありません。

結論も、急ぎません。

ただ、確実に「視点」はズレます。

【プログラム】

【第1部】

縄文人 vs 静岡人

― ゆるやかな文明の知恵

便利が奪った豊かさ、

合理の先に失われた人間らしさを問い直します。

ゲストスピーカー：

・週末縄文人 文（もん）さん（登録者数21万人のYouTuber）

・長澤玲奈さん（女性鬼師「鬼玲」「長澤瓦商店」）

・小西公大さん（東京学芸大学 准教授 文化人類学者）

ファシリテーター：

酒井敏さん（静岡県立大学副学長 海洋物理学者）

【第2部】

静岡の「のら変人」

― 野良で生きる、変のリアル

肩書きも正解もないまま、

面白く生きる人たちの実践談。

ゲストスピーカー：

・大石邦晴さん（株式会社大輝 代表取締役、エヌビディアもびっくりな中小企業社長）

・二村昌輝さん（静岡鉄道株式会社 サウナバス推進リーダー）

ファシリテーター：

阪口瀬理奈さん（のら変人探偵）

【第3部】

「のら変人」の取扱説明書

― 変を殺さず、共存する方法

変人が生きやすい組織・地域・社会のつくり方を考えます。

ゲストスピーカー：

・井出雄大さん（静岡銀行 アトツギ応援団長）

・飯倉清太さん（静岡鉄道 顧問）

・石田尚さん（イシダテック 代表取締役）

・西田二郎さん（静岡新聞・静岡放送 CCIO）

ファシリテーター：

高木陽介さん（のら変人探偵）

【宴の部】

うやむや交流会

時間：18:00～20:00（目安）

場所：M20ビル 2階 cosaフロア（本編と同じ建物内です）

※立食となります

【開催概要】

日時：2026年3月1日（日）10:00～17:00

会場：静岡理工科大学グループ 静岡駅前キャンパス12階（M20ビル）

主催：変人學会

共催：静岡県立大学／静岡理工科大学グループ地域協働センター

協賛：株式会社静岡銀行／静岡鉄道株式会社

企画・デザイン：ReDe（リデ）

申込はこちらから(https://peatix.com/event/4768102/view?k=e28be64b78a6fd054bc88dd87c3eacfae45f2b96&fbclid=IwY2xjawPRwSVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEwMlRqTWFwZzNsanhCdURoc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmiluCBzJ-zemTW0r5Esoii8qoQ1cOZHTdOQ4ccM5mKyf37_o_5GfE4buwLB_aem_Dm-FcjTy7RMefWN9C9gwIg)