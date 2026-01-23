株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）では、人気キャラクター「ドラえもん」デザインのSwitch2向けゲームアクセサリーとして、『ドラえもん ヘッドセット ライト（Switch2／PC用）』を2026年3月中旬に発売いたします。

『ドラえもん ヘッドセット ライト（Switch2／PC用）』の特長

【特長1】「ドラえもん」のイラストが入った軽くてコンパクトなヘッドセット

人気キャラクター「ドラえもん」をモチーフにした、コンパクトなヘッドセットです。わずか96gの超軽量設計で、長時間使用しても疲れにくくなっています。デザインは「かくれんぼ」と「ひみつ道具」の全2種類。どちらも、使うたびに楽しい気分になるイラストがプリントされています。

【特長2】低遅延の無線接続、迫力のサウンド、長時間の連続再生など、本格的な仕様！

付属の2.4GHzレシーバーによる無線接続で、40msの低遅延ワイヤレスヘッドセットとして使用できます。コンパクトながら、最大35時間連続再生可能な大容量バッテリー、迫力のサウンドが楽しめるΦ40mmダイナミックドライバー、ボイスチャット対応の内蔵マイクを搭載した本格仕様のヘッドセットです。※本製品はBluetooth接続には対応しておりません。

【特長3】Switch2やパソコンなど、多機種対応！

本製品は、Switch2やPS5、パソコンなどのUSB Type-C対応機器とワイヤレス接続が可能です。また、φ3.5mmステレオミニプラグによる有線接続にも対応しており、Switch2 ProコントローラーやPS5用コントローラー（DualSense）のヘッドホンマイク端子、各種オーディオ機器などで幅広く使用できます。

商品概要

『ドラえもん ヘッドセット ライト（Switch2／PC用）』

■デザイン(JAN)：かくれんぼ(4544859036576)／ひみつ道具(4544859036583)■対応機種：Switch2／Switch／PS5／PS4／パソコン／スマートフォン／その他オーディオ機器 ※本製品はBluetooth接続には対応しておりません。■セット内容：ヘッドセット×1、2.4GHzマルチレシーバー（Type-C端子）×1、USB充電ケーブル(USB Type-C、約1.2m) ×1、Φ3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1.2m)×1■本体サイズ：幅154.8mm×奥行63.5mm×高さ180mm■重量：約96g■プラグ：Φ3.5mmステレオミニプラグ■ドライバーユニット：Φ40mm■インピーダンス：32Ω■再生周波数帯域：20Hz～20kHz■スピーカー音圧感度：100±3dB■マイクインピーダンス：2.2Ω■マイク入力感度：-42dB±3dB■最大連続再生時間：約35時間■充電時間：約2.5時間■価格：希望小売価格 5,478円(税込) 4,980円(本体)■発売日：2026年3月中旬予定 ■著作権表記：ⒸFujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK

※製品の仕様および画像は開発中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂、Microsoft Corporationほか各社のライセンス製品ではありません。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2公式サイト： https://www.cybergadget.co.jp/公式ECサイト：https://cybergadget.shop-pro.jp/

https://twitter.com/cybergadgethttps://www.youtube.com/channel/UC23mPmLRK05D1c5Js-V4_dQ

一般のお客様からのお問い合わせ先

サイバーガジェット ユーザーサポートメール：support@cybergadget.co.jp※24 時間メール受付、順次返信