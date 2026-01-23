全日本ぎょうざ祭り実行委員会は、2026年2月21日(土)～23日(月祝)にかけて、愛・地球博記念公園(モリコロパーク)にて『全日本ぎょうざ祭り2026春』を開催します。

お得な前売入場券の情報と合わせて、注目の出店メニューをご紹介します。





公式ホームページ： https://gyozamatsuri.jp/





全日本ぎょうざ祭り2026春





◆前売入場券

お得な前売入場券は2月7日(土)10:00より販売を開始いたします。

開催期間中のお好きな1日にご入場いただくことができます。

※ペア券、3名券のチケット発行は1枚です。また、そろってご入場いただく必要がございます。





大人1日券 ：600円

大人ペア1日券：1,200円

大人3名1日券 ：1,800円





【チケットぴあ】

Pコード： 995-836

Web ： https://w.pia.jp/t/gyozamatsuri/





【ローソンチケット】

Lコード： 43929

Web ： https://l-tike.com/event/gyozamatsuri/





【e＋】

Web： https://eplus.jp/gyoza/





【Boo-Wooチケット】

Web： https://l-tike.com/bw-ticket/event/gyozamatsuri/

※購入には会員登録(無料)が必要です









◆バラエティ豊かな餃子30店舗がずらっと並ぶ！注目のメニューをご紹介

■北の大地の恵みをギュッと包んだ名物餃子！

【北海道】ぎょうざの宝永

「宝永餃子」(5個入り700円)

北海道苫小牧市で愛され、メディアにも頻繁に取り上げられる人気店がぎょうざ祭り初登場！北海道産の素材にこだわる独特のモチモチ食感が特長の皮で、香味野菜がしっかり効いた餡をやさしく包み込みます。北の大地の恵みを存分に感じられる、旨みたっぷりの餃子をぜひご堪能ください。

宝永餃子





■全国のグルメフェスキラーの超人気餃子

【東京都】百年本舗 秋葉原総本店

「王様肉汁大粒餃子」(4個入り700円)

全国各地のグルメイベントで軒並み行列を作る、東京・秋葉原の超人気店。国産小麦粉100％使用の皮で包まれた餃子は、その名前の通り“王様＆大粒”。食べ応え十分で満足感の高い一品です。プチプチ食感がアクセントになる最高級イエローマスタードとハーブソルトをつけていただきます。

王様肉汁大粒餃子





■横浜中華街の名店が誇る！元祖・焼き小籠包

【神奈川県】横浜中華街 王府井 ～ワンフーチン～

「焼き小籠包」(4個入り800円)

横浜中華街に5店舗を構える人気店による、本場仕込みの焼き小籠包！焼き小籠包発祥店と名高いその味を求め、テイクアウトコーナーには常に行列が絶えないのだとか。こんがり焼き上げた大粒の小籠包から、熱々の肉汁とコラーゲンが口いっぱいに広がる瞬間はまさに至福のひととき。

焼き小籠包





■野菜の食感と旨みを味わう、浜松餃子

【静岡県】浜松ぎょうざのお宮さん

「お宮さんの浜松餃子」(6個入り700円)

「お宮さん」の浜松餃子は、キャベツ、タマネギ、ニンニク、ショウガ、ニラ、白ネギ、青ネギの全7種類の野菜をたっぷり使用。野菜の持つ食感や味を生かすため、すべて“手切り”しているのがこだわりです。青森県産ニンニクのパンチのある旨みも醍醐味。ニンニクが苦手な人は、韓国産コチュジャンを使った「旨辛浜松餃子」がおすすめです。

お宮さんの浜松餃子





■サクサクパリパリ食感の鶏皮餃子は止まらない美味しさ！

【兵庫県】餃子マルシェ

「鶏皮餃子」(5個入り700円)

兵庫県西宮市にある「餃子マルシェ」は、30種類以上のご当地餃子を揃える唯一無二の専門店。なかでも「鶏皮餃子」は、大きめにカットした鶏皮で餡を包み込んだ自慢の一品。サクサクパリパリの鶏皮と、ジューシーな餡がマッチし、食べる手が止まらない絶品餃子です。ぜひ一度ご賞味ください！

鶏皮餃子





◆開催概要

日程：2026年2月21日(土)～23日(月祝)※3日間

時間：10:00～17:00(最終入場は16:30)

会場：愛・地球博記念公園(モリコロパーク)大芝生広場





【リニモ1DAYフリーきっぷ購入で、お得な特典券がついてくる！】

開催期間中、「リニモ1DAYフリーきっぷ」(大人800円・小児400円)を購入すると、ドリンク引換券が同時に発券されます。

特典券(大人)：ドリンク1杯無料

特典券(小児)：ソフトドリンク1杯無料

※開催期間中のお好きな1日にご利用いただけます





【愛環コラボきっぷ購入で、お得な特典券がついてくる！】

開催期間中、愛知環状鉄道 瀬戸市駅・新豊田駅・中岡崎駅で「全日本ぎょうざ祭り 愛環コラボきっぷ」をご購入いただくと、特典券がついてきます。

特典券(大人)：入場無料

特典券(小児)：ソフトドリンク1杯無料

※コラボきっぷは、購入駅により金額が異なります。

瀬戸市駅(大人800円・小児300円)、新豊田駅(大人1,000円・小児300円)、中岡崎駅(大人1,500円・小児300円)

※小児のきっぷは大人の方と一緒にご利用の場合に限り販売します。

※きっぷは愛知環状鉄道の券面区間内でのみご利用いただけます。

※きっぷ・特典券は購入当日のみご利用いただけます。





※記載の価格はすべて税込価格です