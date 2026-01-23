愛・地球博記念公園に全国の人気餃子が集結！『全日本ぎょうざ祭り2026春』前売入場券 2月7日発売
全日本ぎょうざ祭り実行委員会は、2026年2月21日(土)～23日(月祝)にかけて、愛・地球博記念公園(モリコロパーク)にて『全日本ぎょうざ祭り2026春』を開催します。
お得な前売入場券の情報と合わせて、注目の出店メニューをご紹介します。
公式ホームページ： https://gyozamatsuri.jp/
全日本ぎょうざ祭り2026春
◆前売入場券
お得な前売入場券は2月7日(土)10:00より販売を開始いたします。
開催期間中のお好きな1日にご入場いただくことができます。
※ペア券、3名券のチケット発行は1枚です。また、そろってご入場いただく必要がございます。
大人1日券 ：600円
大人ペア1日券：1,200円
大人3名1日券 ：1,800円
【チケットぴあ】
Pコード： 995-836
Web ： https://w.pia.jp/t/gyozamatsuri/
【ローソンチケット】
Lコード： 43929
Web ： https://l-tike.com/event/gyozamatsuri/
【e＋】
Web： https://eplus.jp/gyoza/
【Boo-Wooチケット】
Web： https://l-tike.com/bw-ticket/event/gyozamatsuri/
※購入には会員登録(無料)が必要です
◆バラエティ豊かな餃子30店舗がずらっと並ぶ！注目のメニューをご紹介
■北の大地の恵みをギュッと包んだ名物餃子！
【北海道】ぎょうざの宝永
「宝永餃子」(5個入り700円)
北海道苫小牧市で愛され、メディアにも頻繁に取り上げられる人気店がぎょうざ祭り初登場！北海道産の素材にこだわる独特のモチモチ食感が特長の皮で、香味野菜がしっかり効いた餡をやさしく包み込みます。北の大地の恵みを存分に感じられる、旨みたっぷりの餃子をぜひご堪能ください。
宝永餃子
■全国のグルメフェスキラーの超人気餃子
【東京都】百年本舗 秋葉原総本店
「王様肉汁大粒餃子」(4個入り700円)
全国各地のグルメイベントで軒並み行列を作る、東京・秋葉原の超人気店。国産小麦粉100％使用の皮で包まれた餃子は、その名前の通り“王様＆大粒”。食べ応え十分で満足感の高い一品です。プチプチ食感がアクセントになる最高級イエローマスタードとハーブソルトをつけていただきます。
王様肉汁大粒餃子
■横浜中華街の名店が誇る！元祖・焼き小籠包
【神奈川県】横浜中華街 王府井 ～ワンフーチン～
「焼き小籠包」(4個入り800円)
横浜中華街に5店舗を構える人気店による、本場仕込みの焼き小籠包！焼き小籠包発祥店と名高いその味を求め、テイクアウトコーナーには常に行列が絶えないのだとか。こんがり焼き上げた大粒の小籠包から、熱々の肉汁とコラーゲンが口いっぱいに広がる瞬間はまさに至福のひととき。
焼き小籠包
■野菜の食感と旨みを味わう、浜松餃子
【静岡県】浜松ぎょうざのお宮さん
「お宮さんの浜松餃子」(6個入り700円)
「お宮さん」の浜松餃子は、キャベツ、タマネギ、ニンニク、ショウガ、ニラ、白ネギ、青ネギの全7種類の野菜をたっぷり使用。野菜の持つ食感や味を生かすため、すべて“手切り”しているのがこだわりです。青森県産ニンニクのパンチのある旨みも醍醐味。ニンニクが苦手な人は、韓国産コチュジャンを使った「旨辛浜松餃子」がおすすめです。
お宮さんの浜松餃子
■サクサクパリパリ食感の鶏皮餃子は止まらない美味しさ！
【兵庫県】餃子マルシェ
「鶏皮餃子」(5個入り700円)
兵庫県西宮市にある「餃子マルシェ」は、30種類以上のご当地餃子を揃える唯一無二の専門店。なかでも「鶏皮餃子」は、大きめにカットした鶏皮で餡を包み込んだ自慢の一品。サクサクパリパリの鶏皮と、ジューシーな餡がマッチし、食べる手が止まらない絶品餃子です。ぜひ一度ご賞味ください！
鶏皮餃子
◆開催概要
日程：2026年2月21日(土)～23日(月祝)※3日間
時間：10:00～17:00(最終入場は16:30)
会場：愛・地球博記念公園(モリコロパーク)大芝生広場
【リニモ1DAYフリーきっぷ購入で、お得な特典券がついてくる！】
開催期間中、「リニモ1DAYフリーきっぷ」(大人800円・小児400円)を購入すると、ドリンク引換券が同時に発券されます。
特典券(大人)：ドリンク1杯無料
特典券(小児)：ソフトドリンク1杯無料
※開催期間中のお好きな1日にご利用いただけます
【愛環コラボきっぷ購入で、お得な特典券がついてくる！】
開催期間中、愛知環状鉄道 瀬戸市駅・新豊田駅・中岡崎駅で「全日本ぎょうざ祭り 愛環コラボきっぷ」をご購入いただくと、特典券がついてきます。
特典券(大人)：入場無料
特典券(小児)：ソフトドリンク1杯無料
※コラボきっぷは、購入駅により金額が異なります。
瀬戸市駅(大人800円・小児300円)、新豊田駅(大人1,000円・小児300円)、中岡崎駅(大人1,500円・小児300円)
※小児のきっぷは大人の方と一緒にご利用の場合に限り販売します。
※きっぷは愛知環状鉄道の券面区間内でのみご利用いただけます。
※きっぷ・特典券は購入当日のみご利用いただけます。
※記載の価格はすべて税込価格です