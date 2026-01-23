全日本ぎょうざ祭り実行委員会は、2018年秋より愛知県にて開催してきた日本最大級の餃子イベント「全日本ぎょうざ祭り」について、県外開催の第2弾として静岡県静岡市「グランシップ広場」で開催することをお知らせします。





公式サイト： https://shizuoka.gyozamatsuri.jp/





全日本ぎょうざ祭り in 静岡





■「全日本ぎょうざ祭り」とは？

「餃子とビールで乾杯！」は、サラリーマンたちの定番？いえいえ、もはや餃子＆ビールはサラリーマンだけのものではありません。昨今、テレビや雑誌などの多くのメディアにも取り上げられ、家庭の定番、女子の定番にもなっているのです。

そんな餃子を一堂に集めた、愛知開催で大好評を博している餃子のお祭り「全日本ぎょうざ祭り」を静岡市で初開催。宇都宮や浜松といったメジャーエリアはもちろん、全国各地の人気店やご当地食材を取り入れたオリジナル餃子も登場。各地の食文化の普及にも貢献するとともに、静岡市に餃子旋風を巻き起こします！









■開催概要

開催日 ： 2026年3月27日(金)～29日(日) ※3日間

時間 ： 11:00～17:00(最終入場時間は16:30)

会場 ： グランシップ広場(静岡県静岡市駿河区東静岡2-3-1)

入場料 ： [前売入場券]

チケットぴあ・ローソンチケット・イープラスにて

2026年3月7日(土)10:00～販売開始

大人1日券500円、大人ペア1日券800円、大人3名1日券1,200円

[当日入場券]

当日チケット販売所にて販売

大人1日券500円

※小学生以下は、無料です

主催 ： 全日本ぎょうざ祭り実行委員会

特別協力： テレビ静岡

後援 ： 静岡県、静岡市、公益社団法人静岡県観光協会、

公益財団法人するが企画観光局

URL ： https://shizuoka.gyozamatsuri.jp/

https://www.instagram.com/gyozamatsuri









■アクセス ※グランシップ広場

【電車】

・JR東海道本線「東静岡」下車 南出口すぐ

・静岡鉄道「長沼」下車 徒歩10分





【バス】

・静鉄バス 11番乗り場「静岡駅前」乗車→「東静岡駅南口」下車





【自動車】

・静清バイパス 千代田上土インターチェンジより約10分





※駐車場が大変混雑いたしますので、公共交通機関でのご来場にご協力をお願いいたします。

※イベント専用駐車場はございません。お車でお越しの際は、周辺の駐車場をご利用ください。

詳しくは、グランシップホームページをご確認ください。

https://www.granship.or.jp/visitors/parking/









■コンテンツ

【餃子ブース】

全国の餃子が一堂に集結！宇都宮や浜松といったメジャーエリアはもちろん、全国各地のご当地食材を取り入れたオリジナル餃子などを、アツアツでご提供します。





宝永餃子(北海道)

福包み揚げ焼き餃子(茨城県)

宇都宮焼き餃子(栃木県)

焼き小籠包(神奈川県)

お宮さんの浜松餃子(静岡県)

らほつ餃子(奈良県)

博多ひとくち餃子(福岡県)





※写真はイメージです





【フード＆スイーツブース】

餃子のほか、フード＆スイーツブースも！

こちらも合わせてお楽しみください。





大阪極上！ホルモン丼

北海道名物ザンギ

仙台名物牛たん串

京都 中華そば 珍遊





※写真はイメージです

