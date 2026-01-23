株式会社空メディック、新ブランド「Renolife」を発表 第一弾商品「RESE-Tea」を新発売、無料抽選キャンペーンも開催
株式会社空メディック(本社：愛知県名古屋市)は、新たなブランド「Renolife(レノライフ)」を立ち上げ、第一弾商品として「RESE-Tea(リセッティー)」を発売いたしました。
Renolifeは、日々のライフスタイルによりそい、無理なく続けられる習慣を提案することをコンセプトとしたブランドです。
忙しい毎日の中でも、特別なことをしなくても自然に取り入れられることを大切にしています。
RESE-Tea 無料抽選キャンペーンのお知らせ
Renolife
第一弾商品となるRESE-Teaは、毎日の生活に取り入れやすいことを意識して開発されました。
日常のひとときにそっとよりそう存在として、新たな習慣のきっかけとなることを目指しています。
RESE-Tea
RESE-Tea
■商品概要
商品 ： レノライフ リセッティー (キャンドルブッシュ混合茶)
原材料名： キャンドルブッシュ(インド)、ハイビスカス、紅茶、
みかんの果皮、ステビア、ショウガ、プーアル茶、
エビスグサの種子、ギムネマ、ハトムギ、ローズヒップ
価格 ： 2,700円(税込)
内容量 ： 67.2g(2.8g×24 包)
URL ： https://renolife.jp/products/rese-tea/
■新発売記念キャンペーンについて
新ブランド「Renolife」のローンチおよび第一弾商品「RESE-Tea」の発売を記念し、株式会社空メディックでは現在、抽選で50名様にRESE-Teaを無料でプレゼントする期間限定キャンペーンを実施しております。
本キャンペーンは、KUU MEDIC公式LINEを通じて応募が可能で、商品の購入義務はなく、応募は無料です。
＜キャンペーン概要(簡略)＞
・ 内容 ： 抽選で50名様にRESE-Teaをプレゼント
・ 応募期間： 2026年2月15日(日)まで
・ 参加条件： KUU MEDIC公式LINEを友だち追加および、ご応募いただいた方
・ 応募方法： KUU MEDIC公式LINEから送られる申込フォーム(Googleフォーム)
にて応募
・ 送料 ： 無料
※応募方法や注意事項などの詳細は、下記キャンペーン詳細ページをご確認ください。
▼キャンペーン詳細ページ
https://renolife.jp/topics/detail/detail3.html
■ブランド・商品情報
ブランド名 ： Renolife
Renolife ブランドサイト： https://renolife.jp/
RESE-Tea 商品ページ ： https://renolife.jp/products/rese-tea/
■会社概要
会社名 ：株式会社空メディック
事業内容：健康食品・化粧品の企画・販売
ブランド：Renolife