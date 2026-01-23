インターネットサービス事業を展開するコーディルテクノロジー株式会社(本社：東京都調布市、代表取締役社長：渡辺 敏、以下コーディル)は、メールをLINEに転送するLINE公式アカウント「メール転送」について、2026年1月23日(金)より、生成AIを活用した要約機能を提供開始しました。





「メール転送」URL： http://www.codyltech.com/mail-to-line/









【提供の背景】

コーディルが提供する「メール転送」サービスは、「あなた専用のメールアドレス」に届いたメールをお客様のLINEアカウントに転送するシンプルな仕組みで、「わかりやすい」とご好評をいただいています。しかしながら、メールの内容をLINEで確認するため、長文メールを読むのは手間と時間のかかる作業でした。





2026年1月23日に、発表したAI要約機能を利用すると、長文のメールも要約文で把握できるようになります。元の本文もLINEへ転送されているので、要約文を読んで必要なメールのみ本文をじっくり読むといったこともできます。また、英語などの他言語で届いたメールの内容も日本語で要約されるので、読むのが億劫なメールの要点を素早く確認できます。





これらのことから、重要メールの見落とし防止、問い合わせ対応の迅速化など、仕事や普段のコミュニケーションの効率化と利便性の向上が期待できます。









【「メール転送」のサービス概要】

＜特長＞

●SNSの普及によりメールの利用頻度が低下する一方、広告や迷惑メールが増え、未読のまま放置されがちな課題を解決します。

●学校・塾・自治体からのお知らせ、ネットショッピングの配達連絡などメールで届く生活情報をLINEで受け取れるため、タイムリーな対応や見落とし防止に役立ちます。

●ビジネスでは、ウェブからの問い合わせ、代表電話宛の転送、オンライン予約・変更の通知など「生の情報」をLINEに転送することで、機会損失の防止や見込み顧客の満足度向上に寄与します。





「メール転送」は、LINE公式アカウントのチャットボットとして提供されます。LINE上で「メール転送」と友だちになり、チャットで会話するだけで、無料で簡単に利用を始められます。









＜メール転送に関する詳細・申込＞

「メール転送」について

http://www.codyltech.com/mail-to-line/





「メール転送」LINE公式アカウント





「メール転送」とお友だちになる









■会社概要

商号 ： コーディルテクノロジー株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺 敏

所在地 ： 〒182-0016 東京都調布市佐須町3-24-135

設立 ： 2016年3月

事業内容： インターネットサービス事業

資本金 ： 450万円

URL ： http://www.codyltech.com/









【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

コーディルテクノロジー株式会社

URL： http://www.codyltech.com/inquiry/