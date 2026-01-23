一般社団法人日本応用老年学会(本部：東京都千代田区、理事長：新開 省二)は、主催する「第23回ジェロントロジー検定試験」の申込締切が2026年2月10日(火)と、締切まで残り1ヵ月を切ったことをお知らせします。

第23回ジェロントロジー検定試験

アンケート結果

アンケート：受験者の年代

アンケート：専門分野

アンケート：テキストの感想

●特長

高齢社会の最前線で起きている課題を、どう次の力に変換するのか。公助、共助、互助のすべてのシーンで産官学民が連携し、人々の知恵や思いやりをさまざまなかたちで融合し、自由に繋ぎ、暮らしやすい社会を築くために、あらゆる分野の統合と再編成が始まっています。そのために今、求められているのが高齢社会をオールマイティに理解する「老年学(ジェロントロジー)」です。









●学習内容

この検定試験の学習には、高齢社会の「健康・医療」「介護・福祉」「金融・経済」「住宅・まちづくり」「社会参加・就労」「文化・教育」という多岐にわたるコンテンツが含まれ、それぞれのフィールドでこれからの私たちにとって必要な知識や考え方を要領よく学べます。これらを俯瞰して把握することで、自分たちの近未来の可能性も、老化は“老いぼれる”ことではなく、人として“円熟できる”道のりであることも、誰もが知ることができます。









●合格のメリット

日本応用老年学会より「ジェロントロジー・コンシェルジュ(R)」に認定され、名刺の肩書にその名称を入れることが許可されます。また、高齢社会に資するほかの専門知識を修得されている方は、日本応用老年学会に登録申請をすることで、「ジェロントロジー・マイスター」の資格が付与されます。









【開催概要】

検定名 ： 第23回ジェロントロジー検定試験

受験料 ： 4,950円(税込み)

申込締切： 2026年2月10日(火)17:00

申込方法： 下記URLよりお申し込みください

https://www.sag-j.org/kentei/entry/individual_test.html





■東京

試験日 ：2026年3月14日(土)

試験会場：桜美林大学 新宿キャンパス

(東京都新宿区百人町3-23-1)

試験時間：13:30～15:00 (90分)





■大阪

試験日 ：2026年3月15日(日)

試験会場：大阪大学 中之島センター

(大阪府大阪市北区中之島4-3-53)

試験時間：14:30～16:00 (90分)





■公式テキスト

体裁： B5判／124頁2色・表紙カラー

価格： 1,650円(税込み)

URL ： https://www.sag-j.org/kentei/text.html





ジェロントロジー検定試験 公式テキスト





【一般社団法人日本応用老年学会】

所在地： 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町1-5-18

株式会社社会保険出版社内

理事長： 新開 省二

URL ： https://www.sag-j.org/