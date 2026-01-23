東京のレストラン「W AOYAMA -The Cellar & Grill-」で2月2日(月)にKWV試飲会を開催！～南アフリカワインNo.1ブランド※「KWV」と出合う一夜限りのワイン会～
国分グループ本社株式会社は、日本における南アフリカワインの認知度拡大と日本・南アフリカ共和国とのさらなる友好関係の構築を目的に、2月2日を「南アフリカワインの日」と定め、2017年に一般社団法人 日本記念日協会の正式認定を受けました。
2月2日は南アフリカワインの日
「南アフリカワインの日」を記念し、2月2日(月)に、南アフリカワインNo.1ブランド※である「KWV」と出合う一夜限りのワイン会をレストラン「W AOYAMA -The Cellar & Grill-」にて開催いたします。
南アフリカワインの日に、KWVとともにその魅力を知り、味わい、祝う。
ただワインを飲むだけでは終わらない一夜が、ここにはあります。
この日、この場所でしか出会えない体験が、一杯のグラスから広がります。
※2024年度 輸入洋酒数量ランキング(食品産業新聞社調べ)
イベント詳細ページ
https://www.whynot-web.jp/wine-kwvwinenight20260202/
KWV(熟成樽)
▼「南アフリカワインの日」とは？
南アフリカで最初のワインが造られてから367年。1659年2月2日に、初代東インド会社の代表であるオランダ人、ヤン・ファン・リーベックの日誌に「ケープのブドウから最初のワインが本日無事に造られました」と書き記されています。
南アフリカワインの魅力を多くの方に伝え、日本市場での販売促進と認知向上、そして南アフリカとの友好関係を築くことが目的で認定・登録された記念日です。
▼イベント開催概要
実施日 ： 2026年2月2日(月)
時間 ： 受付開始／18時45分
開宴／19時(終了予定21時半)※完全入替制
会場 ： W AOYAMA -The Cellar & Grill-
所在地 ： 東京都港区南青山5丁目8-5 B1F
https://www.cardenas.co.jp/shop/restaurant/w-aoyama/
参加定員： 36名(先着順)
会費 ： 11,000円(税込)※着席ディナー
▼当日のペアリング
当日のペアリングワイン
ラボリー スパークリング・ブリュット × アオリイカのカルパッチョ
繊細な旨みを瓶内二次発酵シャンパーニュ方式で造られた泡と酸で切り取り、夜のスタートを軽やかに。
クラシック・コレクション シュナン・ブラン × マッシュルームとモッツァレラのサラダ
シュナンの果実味と酸が、きのこの香りと乳のコクをつなぐ。
カセドラル・セラー シャルドネ × ラムのケフタ ヨーグルトミントソース
樽のニュアンスとスパイス感が、ラム肉料理の独自なエキゾチックさを引き上げます。
クラシック・コレクション ピノタージュ／カセドラル・セラー ピノタージュ × 伊達鶏のピトゥ
焦がし玉ねぎソースが鶏の繊細な旨味を際立たせ、同じ品種、異なる表情。ピノタージュの幅を体感する一皿。
メントーズ オーケストラ × 和牛イチボのロースト
KWVのファインワインが持つ重心の低さと、赤身肉の旨みが静かに重なるクライマックス。
そして、今回のワイン会では参加者全員に、食後酒として「KWV ブランデー12年」を提供します。
ワイン、料理、「ワインと南アフリカ」の解説、そして世界基準のブランデー。
2月2日、南アフリカワインの日を、グラス片手に一緒に祝いませんか。
▼申し込みについて
参加申し込みは下記PEATIX(外部サイト)にて申し受けます。
https://kwvwineparty20260202.peatix.com
▼当日ドレスコード
当日のドレスコードはスマートカジュアルとしますが、あまり気になさらず気軽においでください。
また、ワインの香りを存分にお愉しみいただくため、当日は強めの香水やコロンのご使用はお控えくださいますよう、ご協力をお願いいたします。
▼キャンセル期日
開催7日前、1月23日23時まで
・飲酒運転・未成年飲酒は法律で禁止されています。お車・バイク・自転車でのご来場はご遠慮ください。
・妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。
◆本イベントに関するお問い合わせ
国分グループ本社株式会社
商品統括部 商品開発部 開発二課
電話：03-3276-4125