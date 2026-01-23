国分グループ本社株式会社は、日本における南アフリカワインの認知度拡大と日本・南アフリカ共和国とのさらなる友好関係の構築を目的に、2月2日を「南アフリカワインの日」と定め、2017年に一般社団法人 日本記念日協会の正式認定を受けました。





2月2日は南アフリカワインの日





「南アフリカワインの日」を記念し、2月2日(月)に、南アフリカワインNo.1ブランド※である「KWV」と出合う一夜限りのワイン会をレストラン「W AOYAMA -The Cellar & Grill-」にて開催いたします。





南アフリカワインの日に、KWVとともにその魅力を知り、味わい、祝う。

ただワインを飲むだけでは終わらない一夜が、ここにはあります。

この日、この場所でしか出会えない体験が、一杯のグラスから広がります。





※2024年度 輸入洋酒数量ランキング(食品産業新聞社調べ)





イベント詳細ページ

https://www.whynot-web.jp/wine-kwvwinenight20260202/





KWV(熟成樽)









▼「南アフリカワインの日」とは？

南アフリカで最初のワインが造られてから367年。1659年2月2日に、初代東インド会社の代表であるオランダ人、ヤン・ファン・リーベックの日誌に「ケープのブドウから最初のワインが本日無事に造られました」と書き記されています。

南アフリカワインの魅力を多くの方に伝え、日本市場での販売促進と認知向上、そして南アフリカとの友好関係を築くことが目的で認定・登録された記念日です。









▼イベント開催概要

実施日 ： 2026年2月2日(月)

時間 ： 受付開始／18時45分

開宴／19時(終了予定21時半)※完全入替制

会場 ： W AOYAMA -The Cellar & Grill-

所在地 ： 東京都港区南青山5丁目8-5 B1F

https://www.cardenas.co.jp/shop/restaurant/w-aoyama/

参加定員： 36名(先着順)

会費 ： 11,000円(税込)※着席ディナー









▼当日のペアリング

当日のペアリングワイン

ラボリー スパークリング・ブリュット × アオリイカのカルパッチョ

繊細な旨みを瓶内二次発酵シャンパーニュ方式で造られた泡と酸で切り取り、夜のスタートを軽やかに。

クラシック・コレクション シュナン・ブラン × マッシュルームとモッツァレラのサラダ

シュナンの果実味と酸が、きのこの香りと乳のコクをつなぐ。

カセドラル・セラー シャルドネ × ラムのケフタ ヨーグルトミントソース

樽のニュアンスとスパイス感が、ラム肉料理の独自なエキゾチックさを引き上げます。

クラシック・コレクション ピノタージュ／カセドラル・セラー ピノタージュ × 伊達鶏のピトゥ

焦がし玉ねぎソースが鶏の繊細な旨味を際立たせ、同じ品種、異なる表情。ピノタージュの幅を体感する一皿。

メントーズ オーケストラ × 和牛イチボのロースト

KWVのファインワインが持つ重心の低さと、赤身肉の旨みが静かに重なるクライマックス。





そして、今回のワイン会では参加者全員に、食後酒として「KWV ブランデー12年」を提供します。





ワイン、料理、「ワインと南アフリカ」の解説、そして世界基準のブランデー。

2月2日、南アフリカワインの日を、グラス片手に一緒に祝いませんか。









▼申し込みについて

参加申し込みは下記PEATIX(外部サイト)にて申し受けます。

https://kwvwineparty20260202.peatix.com









▼当日ドレスコード

当日のドレスコードはスマートカジュアルとしますが、あまり気になさらず気軽においでください。

また、ワインの香りを存分にお愉しみいただくため、当日は強めの香水やコロンのご使用はお控えくださいますよう、ご協力をお願いいたします。









▼キャンセル期日

開催7日前、1月23日23時まで





・飲酒運転・未成年飲酒は法律で禁止されています。お車・バイク・自転車でのご来場はご遠慮ください。

・妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。









◆本イベントに関するお問い合わせ

国分グループ本社株式会社

商品統括部 商品開発部 開発二課

電話：03-3276-4125