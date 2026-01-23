株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2用アイテムの新製品として、『CYBER・プレミアムプロテクトカバー セパレート (Switch2用)』を2026年1月24日（土）に発売いたします。■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036644/

『CYBER・プレミアムプロテクトカバー セパレート (Switch2用)』の特長

Switch2本体とJoy-Con2をしっかり守る！

Switch2本体およびJoy-Con2に装着できる、セパレートタイプのカバーセットです。本体用カバーは、摩擦に強い100％リサイクルTPUと、しなやかなアクリル系ブロック共重合体を組み合わせたハイブリッド構造を採用しています。キズや汚れをしっかりと防ぐSwitch2用カバーです。

Joy-Con2の取り外しが可能

セパレートタイプで本体用カバーとJoy-Con2用カバーが分かれているため、カバーを装着したままJoy-Con2の接続・取り外しが可能。Joy-Con2用カバーは握りやすいグリップ形状で、安定感が向上。Joy-Con2をSwitch2本体に取り付けたままでも、取り外した状態でも、快適に操作できます。また、適度な厚み・ふくらみでマウス操作時もしっかり握ることができ、手や腕の負担を軽減します。

装着したままSwitch2ドックの使用やゲームカード交換などの操作が可能

本製品を装着したままSwitch2ドックが使用でき、携帯モード／テーブルモードからTVモードへの移行がスムーズに行えます。さらに、ゲームカードの交換、スタンドの使用、充電ケーブルやイヤホンの接続など、様々な操作が可能。別売りの弊社製ポーチに収納することもできます。※本製品は弊社製の各種Switch2用保護フィルム/ガラス、アナログスティックカバーと併用可能です。ただし、画面に厚めのガラスパネル等を貼り付けているとSwitch2ドックに差し込みにくくなる場合があります。

『CYBER・プレミアムプロテクトカバー セパレート (Switch2用)』製品概要

■カラー：クリアブラック（JAN：4544859036644）■対応機種：Nintendo Switch 2■セット内容： 本体用カバー×1、Joy-Con2（L）/（R）用カバー×各1■素材：【本体用カバー】 100％リサイクル TPU、アクリル系ブロック共重合体 【Joy-Con2（L）/（R）用カバー】 TPU■重量：【本体用カバー】 約28g 【Joy-Con2（L）/（R）用カバー】 各約16g■価格：オープンプライス（参考価格 2,000円（税込 2,200円））■発売日：2026年1月24日■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036644/■通販ページ：https://cybergadget.shop-pro.jp/?pid=190211104

ご注意

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2公式ホームページ： https://www.cybergadget.co.jp/公式オンラインショップ：https://cybergadget.shop-pro.jp/

メディア様からのお問い合わせ先

https://twitter.com/cybergadgethttps://www.youtube.com/318cybergadget

株式会社サイバーガジェットお問い合わせメール：prcyber@cybergadget.co.jp

一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社サイバーガジェット ユーザーサポートhttps://www.cybergadget.co.jp/support/メール：support@cybergadget.co.jp