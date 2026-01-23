瀬戸内海を望む絶景と心地よい波音に包まれるモダン蕎麦割烹「Oh-SOBAR」では、淡路島3年とらふぐや玉葱、鰆などの淡路島が育んだ山海の幸を味わえる『2月花隣の淡路会席』を、2026年2月1日（日）から28日（土）まで提供いたします。 Oh-SOBAR2月花隣の淡路会席： https://oh-sobar.com/news/2026-01-19/

淡路島の野菜や果実を主役に、身体にやさしい美味しさを丁寧に仕立てた本会席。幕開けを彩るのは、淡路島の食材を贅沢に使用した前菜5種。ふっくらと脂ののった鰆を焼き上げた「鰆 酒粕味噌漬焼き」は、付け合わせの柚子がすっきりとした余韻を残します。「玉葱と淡路みかんのアボカド酢味噌和え」は、淡路島が誇る玉葱のまろやかさとみかんの爽やかさを酢味噌で優しく包んだ逸品。メインの「ミニてっちり鍋」に登場する淡路島3年とらふぐは、昆布の旨みをじっくり引き出した出汁が染み渡り、ぷりぷりとした食感と奥深い甘みが愉しめます。当店自慢の香り立つ蕎麦は、喉越しの良い冷たい蕎麦、または鯛のアラとメジカの旨味が重なる温かいお蕎麦をご用意。お食事の結びには「酒粕のヨーグルト」、「百合根のわらび餅」をご用意し、からだにやさしい素材の甘みをお届けいたします。 心も身体もふんわりとほぐれる『2月花隣の淡路会席』にて、近づく春の足音に耳を澄ましてみてはいかがでしょうか。

Oh-SOBAR 『2月花隣の淡路会席』 概要

提供：2026年2月1日（日）～2月28日（土） 提供時間：ランチ／11：00～15：00、ディナー／17：00～21：00（ラストオーダー 19：00） 料金：8,800円（税込） メニュー：2月花隣の淡路会席 ・前菜5種盛り／ごぼうと豆乳の茶碗蒸し、大根の天婦羅 納豆醤油、玉葱と淡路みかんのアボカド酢味噌和え、鰆 酒粕味噌漬焼き（ふり柚子）、牡蠣の牡蠣の牡蠣の胡椒オイル漬 キウイ麹 ・椀／淡路キャベツの真丈 ・造り盛合せ（まぐろ漬、ぶり、鯛、マダコ、甘海老） ・焼物／和風コロッケ、玉ねぎ饅頭、ホタテ貝と小松菜のレモン白酢かけ ・メイン／淡路島3年とらふぐのミニてっちり小鍋 ・蕎麦（温又は冷） ・デザート／酒粕のヨーグルト、百合根のわらび餅 備考：食材の仕入れ状況により、提供メニューを変更する可能性がございます。 詳細・予約：https://oh-sobar.com/news/2026-01-19/ 住所：兵庫県淡路市野島轟木字砂川 269番2 HP：https://www.oh-sobar.com Instagram：https://www.instagram.com/ohsobar/ 問合わせ：「Oh-SOBAR」（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）E-mail info@oh-sobar.com

https://oh-sobar.com/