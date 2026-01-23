経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供する株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、EY新日本有限責任監査法人（本社：東京都千代田区、理事長：松村洋季、以下 EY新日本）が主催、SMBC日興証券株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長CEO：吉岡秀二、以下、SMBC日興証券）およびBBSが共催する「EYスタートアップカンファレンス」を、2026年1月から3月にかけて東京、大阪、福岡、名古屋の4エリアで開催します。

本セミナーでは、上場準備会社の上場前後における成長戦略のヒントをご提供します。SMBC日興証券より主幹事証券会社の立場からM&A活用によるIPOやスイングバイIPOを解説します。また、EY新日本からは成長戦略としてM&Aを活用する際の会計論点やIPO準備会社が考慮すべきポイントを、そしてBBSはM&A後にさらに成長するための人事制度などを解説します。

開催概要

・開催日時：＜東 京＞2026年1月29日（木）14:00～17:00＜大 阪＞2026年2月04日（水）14:00～17:00＜福 岡＞2026年2月05日（木）14:00～17:00＜名古屋＞2026年3月09日（月）14:00～17:00・形式：対面開催・場所：各エリアの詳細・お申し込みページをご覧ください・主催：EY新日本有限責任監査法人・共催：SMBC日興証券株式会社、株式会社ビジネスブレイン太田昭和・費用：無料（事前申込制、定員になり次第〆切）・詳細・お申し込み：東 京 https://www.bbs.co.jp/seminar/2025/1209-002034.html大 阪 https://www.bbs.co.jp/seminar/2025/1215-002035.html福 岡 https://www.bbs.co.jp/seminar/2025/1215-002036.html名古屋 https://www.bbs.co.jp/seminar/2026/0116-002037.html

講演概要（各エリア共通）

講演1：東証グロース市場の上場維持基準の見直し－その背景・目的と今後の対応－（EY新日本）

東証グロース市場の上場維持基準見直しについて、制度変更に至った背景・概要から市場へのインパクトまでを解説します。さらに、IPO準備会社や証券各社の足元の動向や、基準変更が上場企業に及ぼす具体的な影響と、求められる実務対応のポイントについても詳述します。

講演2：IPO準備企業のためのM&A活用の留意点とスイングバイIPOのポイント解説（SMBC日興証券）

グロース市場の上場維持基準の変更が予定されているなか、IPOをめざす企業にとってM&Aの活用は成長戦略の重要な選択肢の一つです。IPO準備段階でのM&A活用のポイントや留意点を解説するとともに、スイングバイIPOの仕組みやメリット・デメリット、事例をご紹介します。

講演3：スタートアップ経営者が知るべきM&Aの会計論点とIPO準備への影響－のれん償却やアーンアウト条項などのM&Aに係る最新論点－（EY新日本）

成長戦略の一つとしてM&Aの活用を検討する企業が増えるなか、M&Aが決算に与える影響を正しく把握し、契約条件や事業計画等に適切に反映させることがIPOの成功と成長には不可欠です。M&Aのフェーズごとの会計論点について、近年議論が進むのれん償却を巡る動向も交えて解説するとともに、IPO準備会社が考慮すべきポイントをご紹介します。

講演4：人的資本経営の視点で見るIPOとM&A－成長戦略実現までの課題と対応について－（BBS）

IPOやM&Aにより成長戦略を実現する上で、少子高齢化による人手不足の中では、いかに自社の人財の価値を引き出せるかが重要な成功要因です。また投資家やM＆A市場からも企業価値として「人的資本」が注目されています。今回はIPO、M&Aの活用において留意すべき問題や対応策を、人的資本経営の視点でご紹介します。

◆BBSが提供する「IPO支援」についてのご紹介https://www.bbs.co.jp/consulting/ipo-01/

会社概要

会社名：株式会社ビジネスブレイン太田昭和（https://www.bbs.co.jp/）代表者：代表取締役社長 小宮 一浩設立：1967年８月26日所在地：東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー15F事業内容：経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供

