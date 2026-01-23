映画の作り手の想いを観る方に届ける「湯けむり」の熱気

「映画の裾野を広げたい」「鑑賞無料」「応募全作品上映」という3つのポリシーを掲げ、福井県あわら市で10年間継続してきたあわら湯けむり映画祭。最大の特徴は「温泉街全体が映画館になる」という独自のコンセプトで、旅館の大広間や温泉施設がスクリーンに変わり、映画を楽しんだ後はそのまま温泉に浸かることができるという贅沢な体験を提供しています。本映画祭は新進気鋭の映像作家の登竜門としても注目を集めており、第1回・2回で優秀賞を受賞した上田慎一郎監督は後に『カメラを止めるな！』を手掛け、日本映画界に旋風を巻き起こしました。

第11回の新たな挑戦とクラウドファンディングの実施

第11回となる今回は、「過去最多・応募全作品の全上映」という大きな挑戦を掲げています。これまでは約50作品を上映していましたが、今回はその倍近い数の作品が集まったことを受け、すべての応募作品の上映を目指しています。このチャレンジを実現するためには、上映会場の増設や運営スタッフの確保、機材の準備など、規模の拡大に伴う費用が必要となります。しかし実行委員会は「誰もが気軽に映画に触れてほしい」という思いから、鑑賞無料の原則を守りたいと考えています。これまで行政の補助金や地域のボランティアの協力、手作りの工夫で運営してきた映画祭ですが、11年目の新たなステップとして、初めてクラウドファンディングに挑戦することを決断しました。目標金額は200万円で、特別審査員招待・イベント制作費、会場費・上映環境向上費、広報・宣伝費に充てられます。

温泉×映画の魅力を全国へ発信するオンライン戦略

第11回からは新たな試みとして、現地上映に加えて「オンライン配信」を導入します。これにより、あわらまで足を運べない方も映画祭の作品を自宅で楽しめるようになります。物理的な距離を超えて全国の方に映画祭の魅力を届ける重要なステップとなります。クラウドファンディングのリターンには、映画祭オリジナルグッズに加え、あわら温泉の入浴券、特産品詰め合わせ、さらには田中監督との交流パーティー招待など、「あわら」「温泉」「映画」の3要素を組み合わせた多彩な内容を用意しています。

開催概要

・名称：第11回あわら湯けむり映画祭・上映＆投票：2026年2月28日（土）～3月７日（土） ところ みのや泰平閣、長谷川旅館、美松、花の宿福寿、セントピアあわら・授賞式：2026年３月８日（日） ところ 清風荘・内容：国内外の短編映画上映・特別審査員：田中光敏監督・入場料：無料（オンライン配信は有料）・クラウドファンディング期間：～2026年2月10日・クラウドファンディング目標金額：200万円

あわら湯けむり映画祭実行委員会 概要

・名称：あわら湯けむり映画祭実行委員会・所在地：福井県あわら市二面33-1-5・代表：前田健吾・活動内容：短編映画の制作・発掘・上映を通じた文化振興と地域活性化・ポリシー：「映画の裾野を広げたい」「来場者無料」「応募全作品上映」・公式サイト：あわら湯けむり映画祭ホームページ（https://awara.info/film/）