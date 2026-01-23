ホテルグリーンプラザ軽井沢（所在地：群馬県吾妻郡嬬恋村）では、2026年1月23日（金）より、夕食時に「アルコール飲み放題」と「カニ食べ放題」を楽しめる冬だけの特別内容でご提供します。旬のカニと相性の良いビール・ワイン・日本酒など、多彩なアルコールを気軽に楽しめる、大人の冬旅におすすめの内容です。

【1/23～3/29限定】カニ食べ放題＋夕食時アルコール飲み放題（1泊2食付き）

1月23日（金）から3月29日（日）の期間中は、いつもの夕食バイキングが “カニ食べ放題＋夕食時のアルコール飲み放題” のお得な内容にパワーアップ。旬のカニとドリンクを気兼ねなく楽しめる、この冬だけの嬉しい特別仕様です。■夕食：上州・信州の味覚を楽しめる約50種類の和洋中バイキングライブキッチンの出来立て料理や郷土料理など、約50種類の和洋中バイキングをご用意。この冬は“カニ食べ放題”と“夕食時のアルコール飲み放題”が加わり、手軽にちょっと贅沢な夕食をお楽しみいただけます。■朝食：この期間だけの「海鮮かってめし」朝食は和洋バイキングでご用意いたします。この期間は信州名物「かってめし」に、ネギトロ・サーモン・イカ・白身魚などを自由にトッピングできる「海鮮かってめし」もお楽しみいただけます。

■通常2,300円の「アルコール飲み放題」が無料で付く特別期間

通常お一人様 2,300円（税込） のアルコール飲み放題を、この期間限定で無料でご提供いたします。旅行中の夕食を気軽に楽しみたい方にもぴったりのお得な企画です。

■ご宿泊対象期間

2026年1月23日（金）～3月29日（日）※「カニ食べ放題」「アルコール飲み放題」は上記期間限定となります※仕入れ状況により「トゲズワイガニ」もしくは「紅ズワイガニ」を提供※画像はイメージです。季節や仕入れ状況等により変更となる場合がございます。※1月23日（金）～3月18日（水）は大浴場をご利用いただけません（工事のため）

■ご宿泊料金

大人1名様10,800円（税込）～※コネクション館和洋室を5名様ご利用時／※3月19日（木）以降は別途入湯税（150円）を頂戴します

ご予約は公式予約サイトがお得！

ホテルグリーンプラザWEB予約会員にご登録＆ご予約で通常料金より5％OFF！さらに「群馬県・長野県」在住の方にはWEB限定の特別料金をご用意（先着20組／日）。

https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=2342655db2130b42c591b8614dbf5296&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=karuizawa260123FD&utm_id=karuizawa260123FD

■ホテルのおすすめポイント自然に囲まれた静かなロケーションで、軽井沢駅より送迎バス約60分（要予約）、上信越道碓氷軽井沢IC～約55分とアクセスも良好。冬の軽井沢を彩るイルミネーションや、ガイド付きの星空観賞会など季節限定のイベントもお楽しみいただけます。館内では卓球が無料でご利用でき、友達同士の旅行にもぴったり。軽井沢スノーパークやパルコール嬬恋など周辺スキー場へのアクセスも便利で、冬のレジャー拠点としてもおすすめです。■ご案内・1月23日（金）～3月18日（水）は大浴場がご利用いただけません

■ホテルグリーンプラザ軽井沢

ホテルグリーンプラザ軽井沢は、雄大な浅間山を望む自然豊かなロケーションに位置する総合リゾートホテルです。温泉大浴場や多彩なレストラン、スキー場、ゴルフ場を併設し、四季折々のアクティビティを楽しめます。隣接する「軽井沢おもちゃ王国」と合わせて、家族旅行に最適な施設です。 ※1/23～3/18は大浴場休止／「軽井沢おもちゃ王国」は冬季休園（4月中旬オープン予定）住所：〒377-1512 群馬県吾妻郡嬬恋村大前細原2277電話予約：0570-091-489（10時～18時）館内施設：レストラン、大浴場（内湯、露天風呂）、売店、駐車場（270台／無料） 他アクセス：軽井沢駅より送迎バス約60分(要予約)／上信越道碓氷軽井沢IC～約55分、佐久IC～約60分公式サイト：https://www.hgp.co.jp/karuizawa/公式Instagram：https://www.instagram.com/hotelgreenplazakaruizawa/